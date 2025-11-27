Teleshow

La llamativa reacción del influencer Ian Lucas al hablar de las versiones de romance con Evangelina Anderson

Luego de los rumores que lo relacionan con su compañera de MasterChef Celebrity, el influencer habló de su vínculo con la modelo

En las redes de MasterChef Celebrity el influencer se refirió a los rumores sobre su cercanía con la modelo (Video: Instagram/ MasterChef Celebrity)

Las especulaciones sobre un posible romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson, ambos compañeros en MasterChef Celebrity, aumentaron en las últimas semanas, impulsadas por coincidencias en imágenes y videos que ambos compartieron en redes sociales.

En A la tarde (América) repararon en unos posteos que realizaron ambos en donde aparece la baranda de terraza y un sillón blanco, elementos que ubicarían a la modelo y al influencer en el mismo departamento. Aunque los protagonistas en un principio optaron por el silencio fuera de cámaras, la viralización de estas pruebas alimentó la versión de un vínculo sentimental surgido durante las grabaciones del reality culinario.

El origen de los rumores se remonta a la difusión de fotos y stories en las que la exesposa de Martín Demichelis y el youtuber parecerían estar por separado, en espacios con características idénticas. En el ciclo que conduce Karina Mazzocco analizaron estos materiales y señalaron las llamativas coincidencias en las publicaciones de ambos, pruebas de encuentros en el mismo lugar. A pesar de que ninguno de los involucrados se ha mostrado junto al otro fuera del programa, en el programa de América dieron por confirmado el romance, mientras daban otros detalles sobre la conexión que habría generado durante la convivencia en los tiempos muertos del programa.

En el ciclo de Karina Mazzocco hablaron de las fuertes versiones sobre la relación que tendrían la modelo y el influencer (Video: A la tarde/ América)

En este contexto, durante una pausa en las grabaciones de MasterChef Celebrity, Kennys Palacios abordó a Ian Lucas para las redes del programa de Telefe y le consultó directamente sobre las versiones que circulan en redes y medios. En un diálogo con humor y complicidad, el youtuber reflejó tanto la presión mediática como su cautela sobre el tema.

“No sé si anduviste viendo los medios, las redes”, le preguntó el estilista y host digital de Telefe. “No. Ni idea”, respondió Ian entre risas. “Bueno, yo te informo que Ian estaría conociendo a una compañera”, insistió el estilista. “¿Yo? No me enteré“, replicó Lucas, sorprendido. “Pero si yo no dije el nombre de la compañera”, le retrucó Kennys.

“No, no, pero vos me dijiste: ‘Estás conociendo una compañera’. Te digo que no. Conocer es una palabra muy...”, aclaró el participante, manteniendo el tono distendido. La conversación avanzó con Kennys sugiriendo que el conocimiento entre ambos podría ser más íntimo, dado el tiempo compartido en el reality. “Si hay alguna noticia o algo, te la digo a vos primero. Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie”, afirmó él.

Evangelina Anderson junto a Ian
Evangelina Anderson junto a Ian Lucas durante un descanso en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Adrián Diaz/ Telefe)

Ante la insistencia de Palacios, quien preguntó: “¿Seguro?“, el influencer reafirmó: ”Segurísimo. Cuando esté saliendo con alguien, te lo voy a contar". Sin embargo, una actitud del participante del ciclo culinario sembró más sospechas. “Tenías el teléfono recién”, observó Kennys, momento en el que Ian reaccionó diciendo “¡No!“, con una risa nerviosa, y el mejor amigo de Wanda no lo perdonó. ”Listo. Me estás mintiendo", falló, rotundo.

Las evidencias públicas que alimentan el rumor se encuentran principalmente en las plataformas digitales, donde Evangelina e Ian han compartido videos y desafíos virales que rápidamente se volvieron tendencia. En uno de los clips más comentados, ambos aparecen bailando al aire libre el popular “3, 2, 1... lo bate, lo bate, lo bate”, mostrando una notable complicidad y buen humor.

El influencer acompañó la publicación con la frase “Con mi compa”, etiquetando a la modelo y sumando los hashtags del certamen. La respuesta de los seguidores no se hizo esperar. Sofía Gonet, compañera de ambos en el reality, también se sumó a los comentarios con un “Potros” y emojis de fuego. El video superó las 50.000 reproducciones en pocos minutos y fue replicado por cuentas de fans, consolidando la atención sobre la relación entre los concursantes.

