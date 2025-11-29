Entre hortensias, piscina y un banquete: así fue el bautismo de Beltrán, el nieto de Fernando Burlando

Beltrán, el nieto de Fernando Burlando, fue bautizado a los siete meses (Instagram)

Este sábado, María Burlando, la hija de Fernando Burlando y Gabriela García Girotti y su pareja celebraron el bautismo de Beltrán, su bebé de siete meses, y convirtieron la jornada en un punto de encuentro para afectos y amigos en la sofisticada atmósfera de Punta del Este. La elección del destino no fue un detalle menor: la familia Burlando suele refugiarse allí durante los veranos y el bautismo del pequeño merecía un marco único, cargado de naturaleza, diseño y el aire festivo que caracteriza a sus reuniones.

Las imágenes de la celebración dan cuenta de la atención al detalle que reinó en el evento. El festejo comenzó con una larga mesa de madera natural que se dispuso al lado de una piscina rectangular de aguas turquesa. Cada asiento fue preparado con platos blancos, manteles individuales de mimbre y centros de mesa con hortensias azules resaltadas por frescas ramas verdes. Copas y servilletas de tela aportaban elegancia, mientras mantas en tonos neutros sobre las sillas brindaron calor frente a un cielo nublado que sumó dramatismo y matices al ambiente. De fondo, el jardín prolijamente cuidado y la arquitectura moderna de la propiedad enmarcaron las escenas de la jornada. Un texto sobre la foto resumía: “Bautismo mágico de Beltrán”.

Un detalle a destacar fue la incorporación de un gran espejo blanco ornamentado, colocado estratégicamente para reflejar la mesa principal y parte del jardín. En el espejo se grabó: “Los buenos recuerdos se crean. Comencemos”, junto con el nombre de Beltrán y la fecha, “29.11.25”. Hortensias azules en la base del espejo y la naturaleza exterior completaron este rincón, diseñado como símbolo de la memoria compartida.

El clima de alegría y preparación dio paso a uno de los momentos centrales: la ceremonia religiosa del bautismo. Las imágenes muestran la solemnidad y el cariño de la escena, con un sacerdote revestido de blanco derramando el agua sobre la cabecita del bebé, protegido por una manta clara y en brazos de una mujer rubia, mientras el resto de los adultos (todos en ropa blanca) acompañaban el ritual. Sobre la mesa vecina, una vela encendida junto a un ramo de hortensias azules marcaban la intimidad y la trascendencia del acto. Un texto en la imagen cerraba el significado: “Se bautizó Beltrán”.

No faltaron, durante el evento, retratos familiares y escenas espontáneas al aire libre. Barby Franco, pareja de Burlando, fue retratada junto a su hija Sarah —la menor del abogado— en un camino de tierra bordeado de pastizales y árboles. Ambas lucieron atuendos blancos calados, y el juego entre madre e hija, con sonrisas y complicidad a pleno, sumó calidez y ternura a la celebración. En otro registro, se ve a Barby caminando detrás de Sarah, que se aleja corriendo por el sendero, mientras el ambiente rural, los árboles y el cielo parcialmente cubierto refuerzan el tono natural y relajado del encuentro.

El festejo también permitió el lucimiento de invitados y amigos. Una de las imágenes formales reúne a María Burlando, su pareja e hijo Beltrán, junto a dos amigos a la entrada de una iglesia de fachada blanca y detalles en amarillo. Todos lucieron vestimenta en tonos claros o formales: pantalón y chaqueta verdes con camisa blanca para el padre, conjunto de rayas y blazer para María, pantalón y camisa blancos para otro de los presentes. La clásica puerta semicircular y los arreglos de la entrada aportaron un marco solemne a la imagen.

La jornada, entre naturaleza, ceremonia y diseño, resultó un combo de sensaciones: desde la emotividad del bautismo hasta la alegría de los niños corriendo, las sonrisas de Barby y Sarah, la calidez de los abrazos y la sofisticación en la decoración. El jardín, la pileta, los manteles de mimbre y las flores azules pusieron el toque de frescura a un evento pensado para unir lo tradicional y lo moderno en un mismo espacio.

En definitiva, el bautismo de Beltrán no fue solo un acto religioso, sino una celebración de familia y amistades, del cuidado en cada detalle y de la renovación de los vínculos en un entorno de naturaleza y diseño. Con recuerdos, risas y fotografías que quedarán para siempre, María Burlando y su entorno celebraron la llegada de su hijo con un evento memorable, en el que el arte de celebrar y compartir volvió a hacerse presente bajo la consigna de “crear buenos recuerdos” para toda la vida.