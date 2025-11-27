Yanina Latorre se emocionó al aire al recordar a su papá: “Hoy sería su cumpleaños y estoy angustiada”

La panelista, sensibilizada, compartió el motivo especial de la fecha (Video: LAM/ América)

“Hoy es el cumpleaños de mi papá y estoy angustiada”, confesó Yanina Latorre, emocionada, durante la emisión de LAM. El ambiente en el estudio se tornó sensible cuando Ángel de Brito, conductor del programa, la abrazó y reconoció el peso de la fecha: “Ella sabe por qué la abrazo”. Mientras la panelista, al borde del llanto, compartía el motivo de su tristeza.

“Mi papá falleció hace un tiempo, pero me pegó que mamá, que es grande, subió un posteo a Instagram. Ella no es muy sensible y como que le habló a él. Le dijo que estábamos bien”, se sinceró. Latorre también mencionó el gesto de su madre en redes sociales: “Mi mamá subió una foto y le puso una música de fondo. Le dijo ‘estamos bien, tenemos un bisnieto’”.

Horas antes, Dora Caamaño, madre de Yanina, había publicado una imagen del padre de la panelista en Instagram, acompañada de un mensaje. “Hoy cumplirías 84 años. Acá todo perfecto. Todos te recordamos. Tenemos un bisnieto”, escribió la mujer, que además es madre de Maite Arruza, la hermana de Yanina. A ese homenaje, respondió con afecto. “¡Igual debe estar disfrutando de todo lo bueno que nos pasa! Te amo, mamá”, le escribió en el posteo.

En una mesa de Mirtha Legrand del año pasado, Yanina profundizó en su historia familiar: “Era la típica familia de Belgrano de clase media. Yo iba a las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y mi papá era director de un banco. Papá murió justo cuando yo empecé a trabajar en los medios. No vio esta explosión. Mi mamá era la típica mamá, señora de dos niñas que iban al colegio a inglés y las llevaba y las traía”, recordó.

La panelista también se refirió a la enfermedad de su padre y el impacto en la dinámica familiar: “Mi papá era alcohólico y se murió joven. No se murió de cirrosis, ni nada pero era muy alcohólico. Mi mamá y mi papá se separaron por el alcohol”. Con voz quebrada, añadió: “Te destroza una familia. Era invivible. Era un alcohólico triste, no era que lo disfrutaba. Mi papá era depresivo. Para mí murió de tristeza”.

Latorre describió la complejidad de la situación: “Mi papá estaba súper bien económicamente, era empresario pero lo mató el alcohol. No podía vivir sin alcohol”. Sobre la fortaleza de su madre, compartió: “Dora, mi mamá, es mucho peor que yo. De ahí vengo y cuando yo tenía 15 lo echó. No lo aguantó más. Mi papá se tomaba perfume. Le iba todo. No podía irse a dormir sin tomar. Era un alcohólico pasivo. Era muy triste porque si no tomaba, no dormía”.

El recuerdo de Yanina Latorre sobre su padre (Foto: Instagram)

La panelista también reflexionó sobre el cambio en la percepción social de las adicciones y la salud mental: “En ese momento no se hablaba de esas cosas. A mí me daba vergüenza decir que mi papá era alcohólico y hoy no”.

En 2019, Latorre ya había compartido detalles de su infancia marcada por la enfermedad de su padre. “Mi vida fue un infierno porque mi papá era alcohólico, pero no era agresivo. Él se fue de mi casa cuando yo tenía 15 años. Mi mamá lo echó porque no soportaba más el nivel de alcoholismo de mi papá. Te arruina la vida, la familia, todo”, contó en Los Ángeles de las mañanas (Eltrece).

Allí recordó episodios difíciles: “Las peleas eran porque mi mamá quería que dejara de tomar, pero él se tomaba una botella de whisky por noche. Yo no dormía de noche porque escuchaba las agresiones. Yo nunca me enteré si mi hermana las escuchaba. Yo me despertaba y ayudaba a llevarlo a mi papá a la cama. Muchas veces me despertaba y mi papá estaba haciendo pis en el placard o acostado en la bañadera. Mi mamá pasó un calvario”.

A pesar de las adversidades, la conductora de SQP (América) destacó el papel fundamental de su madre en la recuperación familiar: “A mí me salvó la vida mi mamá. Ella tenía muy pocas herramientas, es una mujer que no terminó el colegio, era hija de una gallega que vino en un barco. Mi abuela era mucama. Ella me sacó adelante. Todo lo que soy es gracias a Dora”.