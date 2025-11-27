Teleshow

Yanina Latorre se emocionó al aire al recordar a su papá: “Hoy sería su cumpleaños y estoy angustiada”

La panelista, sensibilizada, compartió en LAM el motivo especial de la fecha. El momento

Guardar
La panelista, sensibilizada, compartió el motivo especial de la fecha (Video: LAM/ América)

“Hoy es el cumpleaños de mi papá y estoy angustiada”, confesó Yanina Latorre, emocionada, durante la emisión de LAM. El ambiente en el estudio se tornó sensible cuando Ángel de Brito, conductor del programa, la abrazó y reconoció el peso de la fecha: “Ella sabe por qué la abrazo”. Mientras la panelista, al borde del llanto, compartía el motivo de su tristeza.

“Mi papá falleció hace un tiempo, pero me pegó que mamá, que es grande, subió un posteo a Instagram. Ella no es muy sensible y como que le habló a él. Le dijo que estábamos bien”, se sinceró. Latorre también mencionó el gesto de su madre en redes sociales: “Mi mamá subió una foto y le puso una música de fondo. Le dijo ‘estamos bien, tenemos un bisnieto’”.

Horas antes, Dora Caamaño, madre de Yanina, había publicado una imagen del padre de la panelista en Instagram, acompañada de un mensaje. “Hoy cumplirías 84 años. Acá todo perfecto. Todos te recordamos. Tenemos un bisnieto”, escribió la mujer, que además es madre de Maite Arruza, la hermana de Yanina. A ese homenaje, respondió con afecto. “¡Igual debe estar disfrutando de todo lo bueno que nos pasa! Te amo, mamá”, le escribió en el posteo.

En una mesa de Mirtha Legrand del año pasado, Yanina profundizó en su historia familiar: “Era la típica familia de Belgrano de clase media. Yo iba a las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y mi papá era director de un banco. Papá murió justo cuando yo empecé a trabajar en los medios. No vio esta explosión. Mi mamá era la típica mamá, señora de dos niñas que iban al colegio a inglés y las llevaba y las traía”, recordó.

La panelista también se refirió a la enfermedad de su padre y el impacto en la dinámica familiar: “Mi papá era alcohólico y se murió joven. No se murió de cirrosis, ni nada pero era muy alcohólico. Mi mamá y mi papá se separaron por el alcohol”. Con voz quebrada, añadió: “Te destroza una familia. Era invivible. Era un alcohólico triste, no era que lo disfrutaba. Mi papá era depresivo. Para mí murió de tristeza”.

Latorre describió la complejidad de la situación: “Mi papá estaba súper bien económicamente, era empresario pero lo mató el alcohol. No podía vivir sin alcohol”. Sobre la fortaleza de su madre, compartió: “Dora, mi mamá, es mucho peor que yo. De ahí vengo y cuando yo tenía 15 lo echó. No lo aguantó más. Mi papá se tomaba perfume. Le iba todo. No podía irse a dormir sin tomar. Era un alcohólico pasivo. Era muy triste porque si no tomaba, no dormía”.

El recuerdo de Yanina Latorre
El recuerdo de Yanina Latorre sobre su padre (Foto: Instagram)

La panelista también reflexionó sobre el cambio en la percepción social de las adicciones y la salud mental: “En ese momento no se hablaba de esas cosas. A mí me daba vergüenza decir que mi papá era alcohólico y hoy no”.

En 2019, Latorre ya había compartido detalles de su infancia marcada por la enfermedad de su padre. “Mi vida fue un infierno porque mi papá era alcohólico, pero no era agresivo. Él se fue de mi casa cuando yo tenía 15 años. Mi mamá lo echó porque no soportaba más el nivel de alcoholismo de mi papá. Te arruina la vida, la familia, todo”, contó en Los Ángeles de las mañanas (Eltrece).

Allí recordó episodios difíciles: “Las peleas eran porque mi mamá quería que dejara de tomar, pero él se tomaba una botella de whisky por noche. Yo no dormía de noche porque escuchaba las agresiones. Yo nunca me enteré si mi hermana las escuchaba. Yo me despertaba y ayudaba a llevarlo a mi papá a la cama. Muchas veces me despertaba y mi papá estaba haciendo pis en el placard o acostado en la bañadera. Mi mamá pasó un calvario”.

A pesar de las adversidades, la conductora de SQP (América) destacó el papel fundamental de su madre en la recuperación familiar: “A mí me salvó la vida mi mamá. Ella tenía muy pocas herramientas, es una mujer que no terminó el colegio, era hija de una gallega que vino en un barco. Mi abuela era mucama. Ella me sacó adelante. Todo lo que soy es gracias a Dora”.

Temas Relacionados

Yanina LatorreDora CaamañoLAM

Últimas Noticias

El increíble parecido de Rocío Pardo con un personaje de ficción que llamó la atención en las redes

La artista causó furor al compartir fotos donde su look recordó a una superheroína de Los 4 Fantásticos, generando comparaciones inesperadas

El increíble parecido de Rocío

Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity para volver con Enzo Fernández y sus hijos: su llanto en la despedida

La influencer anunció entre lágrimas su salida del certamen culinario para reencontrarse con el futbolista en Londres. Las palabras del jurado y la tristeza de sus compañeros. El emotivo momento

Valentina Cervantes renunció a MasterChef

Homero Pettinato se sinceró sobre Sofía Gonet y no descartó una reconciliación: “Nos amamos con La Reini”

El hijo de Roberto Pettinato sorprendió al confesar que aún siente cariño por su expareja y dejó abierta la posibilidad de retomar la relación

Homero Pettinato se sinceró sobre

Nath Aponte, la semifinalista de La Voz Argentina, será telonera de Shakira en Paraguay: así lo anunció

La cantante paraguaya, reconocida por su paso en el reality musical, fue elegida por la propia artista para abrir sus conciertos en Asunción. Su reacción

Nath Aponte, la semifinalista de

Cris Morena opinó del romance de la China Suárez y Mauro Icardi: “A ella la quiero mucho”

La productora de Margarita visitó el ciclo de streaming Sería increíble en donde se refirió al apoyo que le dio la actriz en el duelo por la muerte de su nieta y el vínculo que las une

Cris Morena opinó del romance
DEPORTES
Malas noticias para River Plate

Malas noticias para River Plate tras la eliminación de Lanús: la única chance que le quedó para clasificarse a la Libertadores 2026

Con el triunfo de Tigre, se completó el cuadro de los cuartos de final del Torneo Clausura: el cronograma completo

Faustino Oro dio el primer golpe en el Campeonato Argentino de Ajedrez: venció a un gran maestro y es puntero

La actividad de los tenistas argentinos en Sudamérica: dos festejaron en Temuco y otros dos en Bogotá

Jugó en la selección de Alemania, fue transferido por más de USD 60 millones y suena para reforzar al Inter Miami de Messi

TELESHOW
Valentina Cervantes renunció a MasterChef

Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity para volver con Enzo Fernández y sus hijos: su llanto en la despedida

Homero Pettinato se sinceró sobre Sofía Gonet y no descartó una reconciliación: “Nos amamos con La Reini”

Nath Aponte, la semifinalista de La Voz Argentina, será telonera de Shakira en Paraguay: así lo anunció

Cris Morena opinó del romance de la China Suárez y Mauro Icardi: “A ella la quiero mucho”

La foto de Pedro Rosemblat que Lali Espósito compartió para festejar el lanzamiento del vinilo de su último álbum

INFOBAE AMÉRICA

Miles de cubanos permanecen sin electricidad,

Miles de cubanos permanecen sin electricidad, agua potable ni refugio tras casi un mes del paso del huracán Melissa

Bombarderos B-52H de Estados Unidos simularon un ataque aéreo en el Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

República Dominicana permitirá a Estados Unidos utilizar una base aérea y un aeropuerto para las operaciones antidrogas

La Unión Europea desplegó 138 observadores para supervisar las elecciones generales del domingo en Honduras

El misterio de Fort St. Louis: cómo un asentamiento que perdió Francia en Texas cambió la historia