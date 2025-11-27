Teleshow

La foto de Valentina Cervantes luego de su renuncia a MasterChef Celebrity: “Por más momentos juntos”

La influencer se despidió de sus compañeros de reality en un sentido posteo en sus redes sociales

El mensaje de Valentina Cervantes
El mensaje de Valentina Cervantes luego de su salida de MasterChef (Prensa Telefe)

La salida de Valentina Cervantes de MasterChef Celebrity (Telefe) marcó un antes y un después en la edición actual del reality, la joven decidió regresar a su vida en Inglaterra junto a Enzo Fernández y sus dos hijos, Olivia y Benjamín. Su despedida, lejos de pasar desapercibida, generó una ola de mensajes cálidos y muestras de apoyo por parte de sus compañeros y el equipo del programa, que no tardaron en expresarle admiración, afecto y deseos de reencuentro a través de sus redes sociales. El clima de compañerismo y gratitud construido en el certamen quedó reflejado tanto en las palabras de Valu como en las múltiples reacciones de quienes compartieron este recorrido junto a ella.

Después de su partida, Valentina compartió un sentido posteo en sus historias de Instagram, acompañado de una foto grupal con el resto de los participantes y el equipo del programa. En la imagen, Valu aparece sonriente y abrazada junto a sus compañeros de certamen y el staff, todos vestidos con delantales y uniformes de cocina, celebrando el trabajo compartido en el set. Sobre la postal, la influencer escribió: “Un gracias a cada uno de ellos que son grandes compañeros y sobre todo buenas personas. Por más momentos compartiendo juntos”.

Debajo, etiquetó a quienes formaron parte de la experiencia junto a ella, agradeciendo a los participantes como Momi Giardina, Cachete Sierra, Julieta Calvo, Evangelina Anderson, Sofía Gonet, Maxi López, Eugenia Tobal, Emilia Attias, Turco Husain, Andy Chango, Ian Lucas, Leandro Chino Leunis, Miguel Ángel Rodríguez, Pelao, Luck Ra, La Joaqui y Sofi Martínez. El mensaje, cargado de gratitud y compañerismo, resumió su paso por el ciclo y la huella personal que dejó en esta edición del reality culinario.

Valentina le agradeció a sus
Valentina le agradeció a sus compañeros el tiempo compartido (Instagram)

La reacción de sus compañeros no tardó en aparecer. Momi Giardina replicó la foto y le envió un mensaje de afecto: “Sos tan hermosa Valu Cervantes te quiero y espero verte prontito”. Cachete Sierra fue directo con un pedido sentimental: “Volvé Valu”. Emilia Attias, por su parte, escribió: “Valu hermosa te extrañamos”, mientras que el Chino Leunis le transmitió sus mejores deseos: “Sos una excelente persona. Qué lindo haber coincidido. Que sea un hasta pronto. Cariños a la familia”.

Las respuestas y muestras de cariño de parte de sus colegas subrayaron el espíritu de compañerismo y respeto que caracteriza la cocina de MasterChef Celebrity, evidenciando que el paso de Valu Cervantes por el programa dejó una impronta llena de valores, aceptación y afecto genuino entre quienes compartieron el set, más allá de la competencia y las cámaras.

La noche del miércoles fue una cargada de emoción para Cervantes. La comunicación de la noticia se dio a la hora de la devolución, y visiblemente quebrada, Valu pidió la palabra y anunció su despedida: “Me cuesta un montón, pero me tengo que ir de la competencia. Hasta acá llegué, porque mi familia me necesita. Mis hijos, más que nada, quieren estar tanto con la mamá, que soy yo, y el papá juntos. Ese es el motivo por el que me voy”, dijo entre lágrimas. Su voz se quebró por completo y por unos segundos no pudo continuar hablando.

La reacción de algunos de
La reacción de algunos de sus compañeros de programa

Wanda Nara, conductora del ciclo, fue la primera en intervenir. La animó a respirar, a tranquilizarse y le remarcó que la decisión era comprensible: “No te pongas mal. Sabés que las puertas de este programa y de este canal están siempre abiertas para vos. Sé lo difícil que es a veces acompañar a un deportista”, aseguró con conocimiento de causa, y dejando atrás cualquier tipo de resquemor entre ambas.

“La prioridad siempre la tiene la familia y en este caso tus hijos que son tan chiquititos. La verdad que te pudimos conocer, sos una persona hermosa y sé que la pasabas muy bien, que te divertiste, que te gustó estar acá”, concluyó.

