La foto de Pedro Rosemblat que Lali Espósito compartió para festejar el lanzamiento del vinilo de su último álbum

Es un año intenso para Lali Espósito, luego de agotar cinco Estadio Vélez, su participación en La Voz Argentina y ahora acaba de realizar un lanzamiento que la tiene encantada. “‘No vayas a atender cuando el demonio llama’” en formato disco de vinilo", anunció junto a varias imágenes y una foto muy especial de Pedro Rosemblat.

“¡Cuando trabajamos en esta tapa, en este arte, lo hicimos pensando en este momento! Qué emoción tenerlo en mis manos. ¡El vinilo incluye ‘Payaso’ y ‘Fanático’ en vivo con ustedes en Vélez! ¡Ya pueden conseguir esta pieza!”, escribió la cantante orgullosa de ver su sexto álbum en formato LP.

Entre las fotos que compartió en su cuenta de Instagram aparece en varias posando junto al vinilo, vestida toda de negro, con lentes de sol y de campera de cuero. En una imagen divertida, se lo ve a Pedro Rosemblat de pie, sin remera, sosteniendo frente a su pecho la portada del disco de vinilo de Lali que, precisamente, muestra el abdomen de la artista vestida con un cinturón y jeans. Alineando su propio torso, el conductor del streaming Gelatina genera un efecto visual donde su cuerpo parece continuar el de la imagen de su novia en el álbum.

“¡Mira este vinilo, mi amor!“, lanzó la intérprete de ”Fanático" y “Payaso” entre gritos cuando le presentaron el formato ideal para coleccionistas de su último disco. “¡Dios! ¡Qué lindo que es! ¡Qué lindo que es! Boludo. Quedó bárbaro”, expresó, exultante mientras lo desenvolvía. “Esto es magia, magia, magia, magia. Tenemos este disco pensando en este momento. Qué maravilla. Soy feliz”, expresó.

La noche de este sábado, el Estadio Ferro de Buenos Aires se convirtió en escenario de uno de los momentos más destacados del espectáculo pop argentino: la participación de Lali Espósito junto al dúo Miranda! en un show que agotó todas sus localidades y reunió a miles de asistentes. Enmarcado en la gira de su proyecto conceptual Hotel Miranda!, el conjunto repasó sus éxitos y presentó colaboraciones que renovaron la energía de sus temas clásicos, atrayendo tanto a seguidores históricos como a una nueva generación de fanáticos.

La aparición de la cantante, vestida de negro y con un catsuit bordado en lentejuelas, encendió la expectativa del público desde que fue anticipada en sus redes sociales. En los clips publicados en la cuenta de la artista, la preparación incluyó prácticas de voz, correcciones de letra y trabajo con su equipo de estilistas. “Los amo Miranda!”, expresó Espósito en un video difundido antes del show, mostrando la intensidad del proceso previo a su salida al escenario.

La colaboración en vivo incluyó la interpretación conjunta de “Yo te diré”, canción que ambos publicaron originalmente en enero de 2023, y “Mejor que vos”, tema del álbum más reciente de Miranda!, No vayas a atender cuando el demonio llama, editado en febrero de 2025. El público acompañó cada momento con entusiasmo, celebrando una química escénica reconocida por asistentes y multiplicada en redes sociales a través de videos y fotografías de la noche.

El vínculo entre Miranda! y Espósito se volvió muy cercano, particularmente desde el lanzamiento de la versión de “Yo te diré” como parte del disco Hotel Miranda!. Desde entonces, la colaboración se consolidó como un punto de encuentro entre estilos y generaciones, evidenciado por la repercusión de los fanáticos y el posicionamiento de la canción entre las tendencias de plataformas digitales.

Durante el recital, la presencia de Lali fue recibida como un homenaje a la historia y la evolución del género pop en Argentina. La conjunción de baile, moda y carisma se reflejó en una puesta en escena que fusionó la identidad del dúo con la impronta de la artista invitada.