El checklist de maternidad completo que armó Daniela Christiansson: desde audios de hipnoparto y traje de baño a máquina TENS

La modelo compartió una guía detallada de 73 objetos para organizar la internación antes del nacimiento de su bebé con Maxi López en Suiza

Daniela Christiansson, lista para el
Daniela Christiansson, lista para el parto, publicó una extensa checklist para llevar a la maternidad

Daniela Christiansson, modelo sueca y esposa de Maxi López, publicó un checklist parto detallado para la llegada de su segunda hija, cuyo nacimiento está previsto para el 27 de diciembre en una clínica de Suiza. A un mes de la fecha estimada, compartió una guía sobre las necesidades de la maternidad para la madre, el bebé y el acompañante, con listas que publicó en inglés y castellano para organizar el bolso de internación.

Las dos placas con cosas
Las dos placas con cosas para el bebé. Christiansson las publicó en inglés y castellano

El checklist se divide en tres apartados principales: bebé, mamá y acompañante. Christiansson aclaró: “Como me pidieron, acá va una lista completa de todo lo que podés llevar para vos, tu bebé y tu acompañante de parto. No llevo todo, ya que mi hospital provee muchos de estos elementos, así que siempre es buena idea consultar primero con tu hospital o centro de maternidad”. Y sugiere: “Preparar tu bolso maternal entre las 34–36 semanas es una excelente manera de sentirte tranquila, organizada y segura mientras se acerca el momento de conocer a tu pequeñ@”.

La primera placa está encabezada por la palabra “CHECKLIST” en letras mayúsculas y de gran tamaño, mientras que la frase “Baby - Bebé” está acompañada de un emoji de una cara de bebé, situada debajo del título principal. La columna de la izquierda, marcada con una bandera del Reino Unido, detalla en inglés prendas y accesorios como “Scratch mittens x 2”, “Hats x 3”, “Short-sleeved bodysuits x 6 (3 newborn + 3 0-3m)”, “Nappies x 1 pack”, “Cotton-wool balls or water-based wipes”, y “Going-home outfit (onesie + vest, or add cardigan or add cardigan if cold)”. La columna de la derecha, encabezada por la palabra “Ropa” y una bandera argentina, contiene las traducciones equivalentes: “Mitones anti-rasguños x 2”, “Gorritos x 3”, “Bodys manga corta x 6 (3 recién nacido + 3 0-3m)”, “Pañales x 1 paquete”, “Algodón o toallitas a base de agua”, y “Conjunto para volver a casa (enterito + body, o agregar saquito si hace frío)”.

Tres placas para cosas que
Tres placas para cosas que necesita la embarazada en su internación, según Daniela Christiansson

En la segunda placa, también para el bebé, en la columna en español, bajo el ítem “otros”, se encuentran “Mantas x 2”, “Pañitos de muselina”, y “Toalla”, mientras que en “Extras opcionales” figuran “Cepillito para bebé”, “Cortaúñas”, y “Calostro extraído (etiquetado con nombre/fecha)”.

La tercera placa, primera referida a la madre, dice debajo de la frase “You - Vos”, acompañada de un emoji de persona embarazada, el rubro “Ropa”. La columna en español detalla prendas como “Ropa cómoda para el parto”, “Remera amplia”, “Camisón/pijama x 2”, “Bata”, “Pantuflas”, “Medias x 4”, “Bombachas altas o descartables x 6”, “Ropa para el día/volver a casa”, y “Corpiños de lactancia x 3”.

La última placa fue dedicada
La última placa fue dedicada al acompañante, que será Maxi López

En la segunda placa dedicada a la madre, en el ítem “Accesorios y cosmética”, la columna en español agrupa “Cepillo de pelo”, “Cepillo + pasta dental”, “Toallita facial”, “Gel de baño/jabón facial”, “Desodorante”, “Crema para pezones”, “Protectores mamarios”, “Toalla grande”, “Toallitas post-parto”, “Bálsamo labial”, “Crema hidratante”, “Gomitas para el pelo”, y “Tapones para los oídos”.

En el tercer apartado que Christiansson indicó junto al emoji de una persona embarazada, la organización del contenido se hizo en dos columnas paralelas, cada una dividida en dos secciones: “Comida y bebida” y “ Confort y planificación”. En la primera, se listan “Botella reutilizable”, “Snacks (fruta, frutos secos, galletitas)”, “Bebida energética”, “Jugo concentrado”, y “¡Y lo que tengas ganas!”. En “Confort y planificación” aparecen “Almohada de lactancia”, “Manta extra”, “Plan de parto”, “Un cuaderno chiquito para guardar esos primeros momentos mágicos”, “Teléfono/cámara”, y “Cargador”.

Como “extras opcionales”, el checklist indica una serie de sugerencias, como “Dinero”, “Manta pequeña”, “Calzado cómodo”, “Cepillos de dientes, pasta y desodorante”, “Ropa de cambio”, “Snacks y bebidas”, “Traje de baño (si hay parto en el agua)”, “Celular/cámara”, y “Cargador”.

"Dejemos que comience la aventura":
"Dejemos que comience la aventura": Christiansson volvió a publicar el carry on y el bolso que llevará a la clínica donde tendrá el parto

En el último apartado de la embarazada, también como “Extras opcionales” los ítems son “Playlist de música”, “Audios de hipnoparto”, “Parlante”, “Máquina TENS” (sigla en inglés de Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea, y consiste en un pequeño dispositivo para aliviar dolores), “Mini ventilador”, “Vaporizador”, “Aceites esenciales”, “Pelota de parto” y “Traje de baño”.

Para la única placa referida al “Acompañante de parto”, que será el participante de MasterChef Celebrity Maxi López cuando viaje de regreso a Suiza, ubicaron el emoji de una persona. El contenido se distribuye en dos columnas con el encabezado “Extras opcionales”. La lista recoge los siguientes elementoselemento: “Dinero”, “Manta pequeña”, “Calzado cómodo”, “Cepillos de dientes, pasta y desodorante”, “Ropa de cambio”, “Snacks y bebidas”, “Traje de baño (si hay parto en el agua)”, “Celular/cámara” y “Cargador”.

