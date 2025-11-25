Maxi López volverá a dejar Masterchef Celebrity: quién sería la figura que ocupará su lugar

En medio del certamen conducido por Wanda Nara, el lugar de Maxi López será ocupado por L-Gante, otra de las exparejas de la empresaria (Intrusos – América)

Desde el primer día en la cocina de Masterchef Celebrity (Telefe), Maxi López se ganó el cariño del público con su espontaneidad, humor y ese carisma que lo acompaña tanto dentro como fuera de cámaras. Su participación, marcada por encuentros y escenas con su ex, Wanda Nara, y su buena relación con colegas, rápidamente se convirtió en uno de los puntos fuertes del exitoso ciclo. Pero si hay algo que caracteriza el presente de Maxi es la necesidad de equilibrar vida personal y laboral: su rol en el programa se alterna constantemente con vuelos a Suiza, donde lo esperan su esposa Daniela Christiansson y su hija Elle. Ahora, con el inminente nacimiento de su segundo hijo, el exfutbolista prepara maletas una vez más y, aunque será extrañado por todos en el estudio, el nombre de su posible reemplazo causó sorpresa en las cocinas del programa.

El dato clave lo dio Paula Varela en Intrusos (América), al confirmar quién tomará el lugar de Maxi en el reality. “Ex por ex es la apuesta de MasterChef. Un programa que el protagonismo que ha tomado Maxi ha gustado mucho, que de hecho en el programa es una de las cosas que más le funcionan, es la participación suya, su relación con Wanda y con todos sus compañeros. Así que lo que está previsto para el ciclo, a mí me dicen que en el caso de él, está cerrado porque entra también una mujer para hacer otro reemplazo, pero que no está cerrada”, explicó. Pero el gran anuncio llegó después: “El que está cerrado es el señor L-Gante. Va a estar en algunas emisiones del programa por Maxi, que no sé si volverá o no”.

Sobre los tiempos y la dinámica de reemplazos, Adrián Pallares detalló en el programa: “Viajaría el 5 de diciembre, con lo cual todavía tiene para grabar y dejar programas grabados para el mes de diciembre y volvería el 5 de enero. En un mes, él vuelve”. Y, en ese contexto, Rodrigo Lussich sumó: “Es decir que lo que tendría con L-Gante es un reemplazo para ese mes. Ese mes, exactamente. A lo cual yo sumo, si Maxi vuelve en enero con su bebé nacido y le dan los tiempos para finalizar la grabación, es porque gana Masterchef. No es data, pero me parece que si lo hace… Vuelve para ganar”.

El referente de cumbia 420 sería el reemplazo del exfutbolista durante su ausencia en el programa (Instagram)

Durante el ciclo, la relación de López con sus compañeros fue otro de los condimentos destacados. “Tiene un buen grupo. Se hicieron amigos. Es un grupo que se lleva bien, que nunca se vio en otros. Están tan juntos desde tan prontito, porque no es que hace ocho meses que laburan... Están juntos. Ayer me llamaba la atención mucho que, por ejemplo, el Chino Leunis le decía: ‘Che, gordo, trae esto...’. Tienen como mucha confianza”, relató Pallares, señalando la química auténtica en el set.

Pero el impacto de la noticia también radica en los reencuentros y las nuevas dinámicas que surgirán frente a cámara. Mientras el vínculo entre Maxi y Wanda se fue tornando más cordial con el paso de los años y tras superar los escollos del divorcio, la separación de la empresaria con L-Gante sigue fresca. En abril pasado, la empresaria y el cantante pusieron fin a su relación por segunda vez, sumando una historia de idas y vueltas, encuentros y distancias que se verán reflejados nuevamente entre las hornallas y los desafíos que deban llevar junto a los otros participantes.

La expareja, que terminó por segunda vez en abril y tuvo varios idas y vueltas a lo largo del año, se reencontrarían en el certamen (Instagram)

De esa manera, el ciclo culinario apuesta en mantener a la audiencia atenta y sumar nuevos condimentos a la competencia culinaria. Maxi dejó en claro que, aun con agenda colmada y prioridades familiares, el ciclo es parte de su vida y su despedida será, por ahora, solo temporal ante las cámaras. Con L-Gante listo para entrar y el reencuentro con Wanda en el horizonte, Masterchef promete nuevos cruces, desafíos y escenas que siguen dando de qué hablar tanto en la pantalla como fuera de ella.