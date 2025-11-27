Darío Barassi se sorprendió por el look de un participante y lo expuso en pleno programa: “¿Es tu decisión?”

Darío Barassi se refirió al peinado de un competidor y, al conocer la razón detrás de su estilo, lo expuso en pleno estudio (Ahora Caigo – El Trece)

Cada tarde en Ahora Caigo (El Trece), Darío Barassi transforma el estudio en una verdadera caja de sorpresas donde el humor, la espontaneidad y el ida y vuelta con los participantes marcan el ritmo del programa. Su particular estilo como conductor logra que cada episodio tenga momentos únicos que se viralizan tanto en la pantalla como entre quienes los viven in situ. Esta vez, el foco del ciclo estuvo puesto en el propio Barassi, quien no solo puso a prueba su picardía, sino que también se animó a bromear sobre el look y el peinado de uno de los concursantes.

En este último programa, el foco no solo estuvo en las preguntas y los premios, sino especialmente en el conductor, que no dejó pasar el look de uno de los concursantes. Esta vez, el protagonista fue Javier, de 48 años, quien se presentó con un peinado particular y unos jeans rotos que llamaron la atención de Barassi y desataron el primer intercambio cargado de sarcasmo y risas. “48 años y un pantalón roto… Ya estamos hermano”, lo pinchó el presentador, mientras el público del estudio celebraba la ocurrencia.

Javier no llegó solo al programa: estuvo acompañado por sus hijos, Ludmila y Mateo, y contó que, además de inspector petrolero, es técnico de fútbol infantil en un club de barrio. El presentador, rápido para detectar cualquier oportunidad de humor, le preguntó si seguía jugando al fútbol o solo dirigía. “Juego con amigos, pero ahora estoy lento”, respondió Javier. Barassi no dudó en retrucar: “A pesar de que con tu pantalón luzca muy de pendejo, tenés 48 años”.

El concursante explicó el motivo detrás de su peinado ante Barassi (Captura de video)

Pero el momento que se robó la simpatía de la jornada fue cuando el conductor, con ese tono entre la curiosidad y lo picante, le preguntó: “¿Ese peinado es una decisión?”. Javier, lejos de incomodarse, tomó la posta: “Es para ocultar ciertas...”, dijo, levantándose el pelo y dejando ver sus entradas. “No me expongas. No me quemes”, pidió el participante. Darío cerró con ironía: “Ah, ya entendí todo. Dejátelo como está. Un peinado impecable”.

Las bromas sobre el look, el paso del tiempo y los códigos compartidos entre hombres agregaron frescura y autenticidad al duelo. El público, ya cómplice de Barassi, celebró el ida y vuelta, que combinó picardía y ternura.

Este tipo de escenas no es ajeno al ciclo. Semanas atrás, el conductor volvió a hacer de las suyas y puso a prueba tanto su sentido del humor como la confianza con el equipo que lo acompaña, especialmente con su productora y mano derecha, Luli Latorre. Aquella jornada, todo comenzó con la interacción habitual entre Barassi y los concursantes, pero pronto el foco se trasladó a un insólito desafío de vestimenta.

Barassi tomó una bolsa que la pareja del participante líder había traído, y la sorpresa fue inmediata: al abrirla, recibió primero un piluso y luego una remera, mientras la mujer advertía con humor que “podés quedar bien con alguien”, pero que no le iba a entrar por el talle. El conductor, lejos de achicarse ante el comentario, decidió redoblar la apuesta y retar a la suerte: “Pero yo entro ahí, ¿qué dicen que no?”, lanzó, incitando a la risa general. Llamó a Luli para que lo ayudara: “Hacé que me entre”. Entre bromas y forcejeos, Barassi logró ponerse la prenda, que le quedó tan ajustada que pronto reclamó ayuda para sacársela: “¿Para qué le dijiste que no? No sabés lo que sufro cada vez que le tengo que poner algo tan ajustado”, bromeó la productora.

En medio del ciclo, Darío Barassi intentó probarse el regalo de una seguidora y terminó protagonizando un desopilante momento frente a las cámaras (Ahora Caigo – El Trece)

La secuencia fue subiendo de tono humorístico. “¿Se me notan los pezones? ¿De qué se ríen ustedes?”, preguntó Barassi mientras el estudio estallaba en carcajadas. La productora le lanzó el ultimátum: “Si te lo vas a poner, te lo dejas hasta el final del programa”, aumentando la presión. Finalmente, la incomodidad ganó y el conductor terminó por sacarse la remera, causando una nueva ola de risas y comentarios al aire y en redes sociales, donde las escenas más espontáneas del ciclo se replican una y otra vez.

Así, entre preguntas de cultura, anécdotas personales, desafíos insólitos y comentarios sobre el look de los participantes, Darío Barassi demuestra una vez más que el verdadero show pasa por el humor genuino, el carisma y la capacidad de reírse de uno mismo, llevando la televisión de entretenimiento a su máxima expresión cada tarde.