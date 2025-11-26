Dalma Maradona contó por qué se siente identificada con un personaje de Envidiosa: “A mí me re costó”

De la mano de su madre, Claudia Villafañe, Dalma Maradona dio a conocer cuál es el personaje de la tira de ficción con el que se siente representada (Instagram)

El fenómeno de las series atraviesa la vida cotidiana y Envidiosa, en su tercera temporada, se consolidó rápidamente como uno de los grandes éxitos del año. Con cada capítulo, miles de espectadores debaten, se reconocen o se escandalizan por la manera cruda y honesta en la que la ficción muestra las miserias y los dilemas de sus personajes, especialmente en torno a una mujer de 40 años y su círculo de amigas. Entre los fans que no faltan a ningún episodio y comparten sus impresiones desde la primera emisión, se sumó una seguidora de lujo: Dalma Maradona, quien decidió dejar de lado cualquier vergüenza y contar, junto a su mamá Claudia Villafañe, cuánto se identifica con los conflictos y las confesiones que plantea el personaje de Caro, interpretado por Pilar Gamboa.

Entre quienes se declararon fanáticas de la ficción, una voz se destacó por encima del resto, Dalma. A diferencia de muchos que aún prefieren no reconocer que se ven reflejados en la pantalla, Dalma no dudó en compartir con sinceridad su fanatismo y sus puntos de identificación con las peripecias de Caro. Con la complicidad de su mamá, la hija de Diego Maradona se animó a abrir el juego y contar su propia experiencia. “Me siento muy identificada con Caro, el papel de Pilar Gamboa. Lo que vive con la maternidad y la lactancia... a mí me re costó”, confesó Dalma en una de sus stories, mientras veía un nuevo episodio junto a la “Tata”. No tardó en sumarse Claudia, reconociendo su propio rol en aquel proceso: “Yo, como mamá exigente, quería que a Roma le diera la teta sí o sí. Pero después entendí que a veces no se puede”, admitió, dejando entrever que las exigencias familiares y los mandatos pesan tanto en la pantalla como en la vida real.

Pilar Gamboa encarna a Caro, la hermana en la ficción de Griselda Siciliani y quien representa el tema de la maternidad a su manera (Instagram)

Dalma, lejos de quedarse con la anécdota, amplió: “Tenemos que entender que si no se puede, no se puede, y que con la mamadera está todo bien. Uno no es menos mamá por eso y los chicos crecen igual de bien”. Palabras que funcionaron como bálsamo y descarga para muchas mujeres que siguen sus redes y que suelen enfrentarse , tanto en la ficción y fuera de ella, a los cuestionamientos y los comentarios ajenos frente a decisiones tan personales como la alimentación de un hijo.

El punto de contacto con Caro no terminó ahí. En su análisis, Dalma abordó el tema del sueño infantil, otra de las aristas realistas de la tercera temporada. “El tema del sueño fue otro punto. Con Roma no me pasó pero con Azul sí. Yo siempre le decía a mis amigas que Roma dormía 12 horas y me decían que no era normal, me tiraron la maldición. Con Azul fui una ojera viviente”, relató con humor y desdramatización. La maternidad, reconoce, no tiene manual y cada hijo trae su propia aventura y desafíos a descifrar.

El guion de la serie, que desde sus primeras emisiones rompió con los estereotipos y abordó temas tabú, se detiene especialmente en lo que significa ser madre hoy, con todas sus paradojas. En esta temporada, la maternidad de Caro se muestra sin filtros: el cansancio, la culpa, la sensación de que no se llega a todo y el deseo de no perderse a sí misma.

Pilar Gamboa, quien le da vida a Carolina, la hermana de Griselda Siciliani en la serie, encarna a una mujer que atraviesa la maternidad sin filtros (Envidiosa - Netflix)

Una de las escenas más potentes de la ficción es la charla entre Caro y Lu, interpretado por Violeta Urtizberea, sobre lactancia, donde ambas juegan con la idea de la lactancia mixta y confiesan, entre risas y verdad, la culpa y el alivio de no cumplir siempre el mandato. Es ahí donde la serie se distingue: no hay dramatismo forzado, solo una invitación a hablar en serio sobre lo que cuesta.

La repercusión de estos temas no tardó en trasladarse a la vida real. Dalma y Claudia lo reflejaron con una historia donde la hija de Diego contó que fue la mamadera lo que finalmente la ayudó a sobrellevar el proceso. Su testimonio, lejos de buscar la empatía fácil, sirvió para ampliar la conversación y dejar en claro el impacto real de la serie.