Teleshow

Brunenger mostró por primera vez cómo quedó su cuerpo tras el accidente en Panamericana: “Me reconstruyeron”

A dos meses del grave siniestro por el que estuvo internado, el streamer reapareció en una transmisión y relevó las secuelas del hecho

Guardar
El streamer se levantó la remera frente a Coscu y Oscu y dejó al descubierto los injertos y colgajos de piel en su hombro (Video: Kick)

A dos meses del choque que casi le cuesta la vida, Brunenger volvió a aparecer en stream y conmovió a miles de seguidores al mostrar las secuelas físicas que le dejó el accidente automovilístico que sufrió el 22 de septiembre. Bruno Kruszyn, tal el nombre del streamer que estuvo internado durante semanas, atravesó múltiples cirugías reconstructivas y complicaciones médicas que incluyeron un trombo pulmonar, volvió a Kick acompañado por Coscu y Oscu y reveló por primera vez el estado actual de su cuerpo.

La imagen que recorrió las redes lo dice todo: “Me reconstruyeron”, explicó. Bruno, de pie, al borde de una pileta, se levantó la remera para mostrar el profundo injerto de piel que le realizaron en el hombro derecho, una cicatriz extensa que cruza desde el pecho hasta la espalda. “Volví a nacer”, había dicho días atrás al confirmar que finalmente había recibido el alta médica tras casi dos meses internado.

Su gesto, lejos de buscar impacto, tenía un objetivo claro: agradecer por el apoyo y transparentar lo que vivió. Pero no todos reaccionaron de la misma manera. Apenas el clip comenzó a circular, varios usuarios hicieron comentarios burlones y comparaciones con el personaje de Frankenstein, lo que desató rechazo entre seguidores y colegas del streamer, que salieron a defenderlo. Las imágenes, pese al tono insensible de algunos comentarios, dejaron en evidencia la magnitud del daño que sufrió.

Así está Brunenger después del fuerte accidente que sufrió en la Autopista Panamericana (Video: Instagram)

La escena formó parte del stream de regreso, un vivo de 10 horas en el que Brunenger celebró poder estar nuevamente de pie. Allí contó detalles de su rehabilitación y del largo proceso médico: los 16 puntos en la cabeza para cerrar la herida profunda, la reconstrucción de su mano izquierda afectada por los vidrios, el injerto de piel tomado de su espalda y la infección intrahospitalaria que obligó a nuevas intervenciones. También relató el momento en el que, tras recibir el alta, debió volver a la clínica por un trombo detectado en el otro brazo, complicación que lo llevó nuevamente a terapia intensiva.

En medio del reencuentro con su audiencia, Bruno no ocultó la emoción. “Estaba a full y de un día para otro la vida me cambió por completo”, dijo, mirando a cámara. Además, al anunciar este stream, confirmó que este fin de semana retomó formalmente las transmisiones: “Vuelvo a hacer lo que más me gusta. Se viene una vuelta épica y voy a contar todo lo que viví”, había anticipado.

El choque ocurrió horas después de la celebración de su cumpleaños, cuando la Jeep Grand Cherokee SRT en la que viajaba volcó sobre la Autopista Panamericana, dejando dos heridos. Él sufrió las peores lesiones: su hombro derecho impactó contra el asfalto a través del vidrio del techo que se había desprendido, provocando un cuadro crítico que hoy puede verse con claridad en las marcas de su piel.

Las fotos del accidente que
Las fotos del accidente que sufrió Brunenger en la Autopista Panamericana tras celebrar su cumpleaños (X)

Las imágenes del choque comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, lo que despertó una gran preocupación entre los fanáticos del influencer. El tema escaló en las tendencias de X, donde cientos de usuarios pedían novedades. Fue entonces cuando su amigo y colega, Coscu, llevó tranquilidad a través de un posteo.

“Hablé con la familia de Bruno. Tuvo un accidente muy fuerte en la Panamericana. Lo importante es que sepan que está bien, él y todos los que iban en el auto”, escribió. En un segundo mensaje, Coscu aclaró un dato importante: “No estaba manejando Bruno. Subo el tweet a pedido de la familia, obvio. Para dejar tranquila a toda la gente que estaba preocupada”.

Según pudo saber Teleshow, el siniestro ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, a la altura de la calle Paraná, en sentido norte. Allí, dos vehículos colisionaron, lo que provocó que al menos dos personas resultaran heridas. Uno de los ocupantes quedó atrapado dentro del habitáculo, lo que requirió la intervención de los peritos y equipos de rescate.

Temas Relacionados

BrunengerCoscu

Últimas Noticias

Laurita Fernández habló de la polémica por el fin de su programa: “Está bueno renovarse”

La conductora reflexionó sobre su alejamiento de Bienvenidos a ganar y resaltó la importancia de la búsqueda de nuevos desafíos

Laurita Fernández habló de la

La emotiva despedida de Mirtha Legrand a Susana Reta junto a su círculo íntimo: “Fueron 50 años de amistad”

En el tradicional té de los domingos en la casa de la diva, sus amigos evocaron a la emblemática figura de la sociedad argentina que falleció a los 99 años entre recuerdos y una foto compartida en las redes por Teté Coustarot

La emotiva despedida de Mirtha

Eva Bargiela celebró el primer mes de su hijo Faustino: “En mi vida volvió a salir el sol”

La modelo compartió una sentida reflexión sobre la familia que formó junto a Gianluca Simeone. El mensaje de la abuela Carolina Baldini y las postales más tiernas

Eva Bargiela celebró el primer

Vanina Escudero puso en marcha su nueva vida, lejos de los medios y volcada a su profesión: “Perseverancia y amor”

La bailarina desempolvó el título universitario que obtuvo en 2007 y hacia allí enfoca su futuro. El apoyo de su hermana Silvina y su marido, Álvaro Navia

Vanina Escudero puso en marcha

La contundente respuesta de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si va a pasar las fiestas con sus hijos

El actor regresó a Buenos Aires después de unos días de descanso con Magnolia y Amancio y compartió su visión sobre los encuentros familiares durante celebraciones de Navidad y Año Nuevo

La contundente respuesta de Benjamín
DEPORTES
La inédita decisión que tomó

La inédita decisión que tomó FIFA para evitar un cruce entre Argentina y España hasta la final del Mundial

La nueva regla que impondrá River Plate en los contratos de los próximos refuerzos

Crece el escándalo tras la denuncia a una figura de Inglaterra por su agresión al entrenador de Los Pumas

Peñarol rescindió el contrato de Diego García tras la condena a prisión por abusar de una jugadora de hockey en Argentina

Lanús y Tigre definirán el último lugar para los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Laurita Fernández habló de la

Laurita Fernández habló de la polémica por el fin de su programa: “Está bueno renovarse”

La emotiva despedida de Mirtha Legrand a Susana Reta junto a su círculo íntimo: “Fueron 50 años de amistad”

Eva Bargiela celebró el primer mes de su hijo Faustino: “En mi vida volvió a salir el sol”

Vanina Escudero puso en marcha su nueva vida, lejos de los medios y volcada a su profesión: “Perseverancia y amor”

La contundente respuesta de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si va a pasar las fiestas con sus hijos

INFOBAE AMÉRICA

El hombre que arrolló a

El hombre que arrolló a una multitud en celebraciones del Liverpool se declaró culpable

Jair Bolsonaro seguirá preso en la “sala especial” de 12 metros cuadrados que ocupa en la Policía Federal de Brasilia

Más cerca de tu dinero: la nueva realidad de los cajeros en México

La nueva era de la energía geotérmica: cómo esta fuente podría superar a la nuclear

La obra completa de Borges regresa a las librerías