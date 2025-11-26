Brunenger mostró por primera vez cómo quedó su cuerpo tras el accidente en Panamericana: “Me reconstruyeron”

El streamer se levantó la remera frente a Coscu y Oscu y dejó al descubierto los injertos y colgajos de piel en su hombro (Video: Kick)

A dos meses del choque que casi le cuesta la vida, Brunenger volvió a aparecer en stream y conmovió a miles de seguidores al mostrar las secuelas físicas que le dejó el accidente automovilístico que sufrió el 22 de septiembre. Bruno Kruszyn, tal el nombre del streamer que estuvo internado durante semanas, atravesó múltiples cirugías reconstructivas y complicaciones médicas que incluyeron un trombo pulmonar, volvió a Kick acompañado por Coscu y Oscu y reveló por primera vez el estado actual de su cuerpo.

La imagen que recorrió las redes lo dice todo: “Me reconstruyeron”, explicó. Bruno, de pie, al borde de una pileta, se levantó la remera para mostrar el profundo injerto de piel que le realizaron en el hombro derecho, una cicatriz extensa que cruza desde el pecho hasta la espalda. “Volví a nacer”, había dicho días atrás al confirmar que finalmente había recibido el alta médica tras casi dos meses internado.

Su gesto, lejos de buscar impacto, tenía un objetivo claro: agradecer por el apoyo y transparentar lo que vivió. Pero no todos reaccionaron de la misma manera. Apenas el clip comenzó a circular, varios usuarios hicieron comentarios burlones y comparaciones con el personaje de Frankenstein, lo que desató rechazo entre seguidores y colegas del streamer, que salieron a defenderlo. Las imágenes, pese al tono insensible de algunos comentarios, dejaron en evidencia la magnitud del daño que sufrió.

Así está Brunenger después del fuerte accidente que sufrió en la Autopista Panamericana (Video: Instagram)

La escena formó parte del stream de regreso, un vivo de 10 horas en el que Brunenger celebró poder estar nuevamente de pie. Allí contó detalles de su rehabilitación y del largo proceso médico: los 16 puntos en la cabeza para cerrar la herida profunda, la reconstrucción de su mano izquierda afectada por los vidrios, el injerto de piel tomado de su espalda y la infección intrahospitalaria que obligó a nuevas intervenciones. También relató el momento en el que, tras recibir el alta, debió volver a la clínica por un trombo detectado en el otro brazo, complicación que lo llevó nuevamente a terapia intensiva.

En medio del reencuentro con su audiencia, Bruno no ocultó la emoción. “Estaba a full y de un día para otro la vida me cambió por completo”, dijo, mirando a cámara. Además, al anunciar este stream, confirmó que este fin de semana retomó formalmente las transmisiones: “Vuelvo a hacer lo que más me gusta. Se viene una vuelta épica y voy a contar todo lo que viví”, había anticipado.

El choque ocurrió horas después de la celebración de su cumpleaños, cuando la Jeep Grand Cherokee SRT en la que viajaba volcó sobre la Autopista Panamericana, dejando dos heridos. Él sufrió las peores lesiones: su hombro derecho impactó contra el asfalto a través del vidrio del techo que se había desprendido, provocando un cuadro crítico que hoy puede verse con claridad en las marcas de su piel.

Las fotos del accidente que sufrió Brunenger en la Autopista Panamericana tras celebrar su cumpleaños (X)

Las imágenes del choque comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, lo que despertó una gran preocupación entre los fanáticos del influencer. El tema escaló en las tendencias de X, donde cientos de usuarios pedían novedades. Fue entonces cuando su amigo y colega, Coscu, llevó tranquilidad a través de un posteo.

“Hablé con la familia de Bruno. Tuvo un accidente muy fuerte en la Panamericana. Lo importante es que sepan que está bien, él y todos los que iban en el auto”, escribió. En un segundo mensaje, Coscu aclaró un dato importante: “No estaba manejando Bruno. Subo el tweet a pedido de la familia, obvio. Para dejar tranquila a toda la gente que estaba preocupada”.

Según pudo saber Teleshow, el siniestro ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, a la altura de la calle Paraná, en sentido norte. Allí, dos vehículos colisionaron, lo que provocó que al menos dos personas resultaran heridas. Uno de los ocupantes quedó atrapado dentro del habitáculo, lo que requirió la intervención de los peritos y equipos de rescate.