El streamer Brunenger se accidentó en la Autopista Panamericana: dos heridos y la palabra de Coscu

El influencer protagonizó un siniestro en la mañana del domingo. La información de Teleshow

Sol de María

Por Sol de María

El streamer Brunenger se accidentó
El streamer Brunenger se accidentó en la Autopista Panamericana: dos heridos y la palabra de Coscu (Instagram)

Después de un stream de más de diez horas, motivado por la celebración de su cumpleaños, Bruno Kruszyn —conocido en redes como Brunenger y considerado uno de los streamers más grandes de la Argentina— protagonizó un episodio que encendió las alarmas entre sus seguidores. El joven creador de contenido estuvo involucrado en un accidente automovilístico en la Autopista Ingeniero Pascual Palazzo (popularmente conocida como Panamericana), lo que rápidamente se convirtió en noticia durante la jornada del domingo.

Según pudo saber Teleshow, el siniestro ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, a la altura de la calle Paraná, en sentido norte. Allí, dos vehículos colisionaron, lo que provocó que al menos dos personas resultaran heridas. Uno de los ocupantes quedó atrapado dentro del habitáculo, lo que requirió la intervención de los peritos y equipos de rescate. Como consecuencia del operativo, la calzada permaneció reducida hasta las 9, lo que generó complicaciones en el tránsito.

El streamer Brunenger sufrió un
El streamer Brunenger sufrió un accidente en la Autopista Panamericana tras celebrar su cumpleaños (Foto: X/@_mentalpain)
Dos personas resultaron heridas y
Dos personas resultaron heridas y uno de los ocupantes quedó atrapado en el vehículo tras el choque (Foto: Instagram/Carscrashargentina)
El accidente involucró la Jeep
El accidente involucró la Jeep Grand Cherokee SRT de Brunenger, reconocida por su diseño personalizado (Foto: Instagram/Carscrashargentina)

Las imágenes del choque comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, lo que despertó una gran preocupación entre los fanáticos del influencer, que hasta ese momento no tenían información sobre su estado de salud. El tema escaló rápidamente en X (antes Twitter), donde cientos de usuarios pedían novedades. Fue entonces cuando su amigo y colega Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, llevó tranquilidad a través de un posteo:

“Hablé con la familia de Bruno. Tuvo un accidente muy fuerte en la Panamericana. Lo importante es que sepan que está bien, él y todos los que iban en el auto”, escribió. En un segundo mensaje, Coscu aclaró un dato importante: “No estaba manejando Bruno. Subo el tweet a pedido de la familia, obvio. Para dejar tranquila a toda la gente que estaba preocupada”.

Coscu llevó tranquilidad a los
Coscu llevó tranquilidad a los seguidores al confirmar que Brunenger y los acompañantes están fuera de peligro (Captura: X/Martinpdisalvo)

Según afirmó Coscu, el streamer no conducía el vehículo al momento del impacto. Tal como se había visto horas antes en su transmisión en vivo, Brunenger durante su cumpleaños se encontraba en estado de ebriedad.

El vehículo involucrado fue su Jeep Grand Cherokee SRT, un SUV de alto rendimiento que el creador de contenido había mostrado en varias ocasiones en sus transmisiones. La camioneta es fácilmente reconocible gracias a su ploteo personalizado en colores rojo y negro, con capó en acabado mate, franjas decorativas y detalles distintivos en la parrilla frontal. Por otro lado, el otro auto que resultó afectado era un Renault Mégane III Hatchback de color negro.

Así quedó el otro vehículo
Así quedó el otro vehículo comprometido en el siniestro (Foto: X/@_mentalpain)
Brunenger no conducía el vehículo
Brunenger no conducía el vehículo al momento del accidente, según aclaró su amigo Coscu (Foto: X/@Alfre_Ito)

Este accidente no es un hecho aislado en la vida del creador de contenido, que ya acumula un historial de incidentes viales y maniobras imprudentes. En varias ocasiones, sus propios seguidores registraron clips de sus streams donde se lo ve manejando de manera peligrosa. Un ejemplo concreto ocurrió en diciembre de 2024: en un video que se viralizó recientemente, se lo observa conduciendo junto a su colega Guanyar por una avenida de doble mano. En un momento, Brunenger se distrae y el copiloto tiene que reaccionar rápido y girar el volante para evitar un choque frontal contra otro vehículo.

Asimismo, apenas seis meses atrás también había sido noticia por otro choque, esta vez en un track day en el Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez, mientras manejaba su Ford Mustang Mach 1. Según se pudo ver en cámara, el incidente ocurrió cuando Brunenger salió mal de una curva y, en el intento de recuperar posiciones, se metió por adentro en la frenada de forma errática y sin la experiencia necesaria. Al mismo tiempo, un Volvo que venía más rápido por afuera se cerró en la entrada de la curva sin dejarle espacio. La combinación de ambas maniobras terminó en un golpe que pudo haber sido mucho más grave, pero que afortunadamente no pasó a mayores.

BrunengerBruno Kruszyn

