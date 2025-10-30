Brunenger seguirá internado tras sufrir una complicación en su recuperación: “No salió nada bien”

Brunenger permanece internado tras detectarse un trombo en el brazo opuesto al lesionado por el accidente

A más de un mes del grave accidente que sufrió en la Autopista Panamericana, Bruno Kruszyn, conocido en redes como Brunenger, volvió a hablar de su estado de salud y reveló que su recuperación tuvo una nueva complicación. El creador de contenido, que se encuentra internado desde el 22 de septiembre, explicó que los médicos le detectaron un trombo en el brazo contrario al que había sido operado, lo que obligó a extender su internación.

“Bueno, la realidad es que no sabía, pero no salió nada bien. En la tromboaspiración no pudieron sacar casi nada porque ya llevaba días”, escribió este jueves en X (antes Twitter). “Así que tengo que hacer el tratamiento más largo con anticoagulantes y antibióticos. Eso va a llevar muchos días más internado, así que apoyo”, agregó con un emoji de rayo, manteniendo su habitual tono positivo pese a la noticia.

El streamer argentino enfrenta una recuperación prolongada debido a complicaciones postoperatorias y tratamiento con anticoagulantes

En otro mensaje, el streamer aclaró que el trombo se formó en el otro brazo, no en el accidentado ni en el que había sido sometido a cirugías reconstructivas. “El trombo me surgió en el otro brazo, no en el accidentado y operado, porque tuve una vía central y ese catéter provocó el trombo”, detalló, acompañando la publicación con una foto desde su cama de hospital.

El jueves pasado, Brunenger había contado que debió ser trasladado nuevamente a terapia intensiva por la misma causa. “Bueno, gente, ya me quedaba poco, pero me salió un trombo en el otro brazo por la vía central y me pasaron a terapia intensiva. Se complicó un poco más, así que no sé cuántos días me queda. Se está poniendo difícil, pero volveremos mejor que nunca”, había escrito junto a una ilustración suya en modo Super Saiyan, dentro de una cápsula de recuperación inspirada en Dragon Ball.

La tromboaspiración no logró eliminar el coágulo, por lo que Brunenger debe continuar bajo medicación intensiva

La referencia no fue casual: el streamer usó la metáfora del personaje de Gokú para representar su proceso de sanación. En otro tuit publicado días antes, había compartido una imagen similar y escribió: “Hoy se cumple un mes internado. Cambió todo de golpe, de estar a full a no poder salir de acá. Estoy mejorando mucho, ya falta muy poco para salir, pero vamos a volver con todo. Se viene vuelta épica”.

La madrugada de este jueves 30, después de salir de la operación, el streamer había compartido una foto sonriente desde el hospital y escribió: “Ya salí, gente, salió todo bien”. En la imagen se lo veía levantando la mano en señal de victoria, con una bata de internación y el brazo cubierto por vendas. La publicación fue tomada como un mensaje de alivio por parte de su comunidad.

El accidente en la Autopista Panamericana dejó a Brunenger con graves lesiones en la cabeza y el hombro derecho (Foto: Instagram/Carscrashargentina)

Sin embargo, horas después, Brunenger aclaró que el panorama era más complejo de lo que había pensado inicialmente. Los médicos le informaron que el tratamiento debía continuar, dado que el procedimiento de tromboaspiración no había logrado eliminar el coágulo por completo. Por ese motivo, deberá permanecer internado varios días más bajo medicación intensiva.

El streamer, de 22 años, había sido internado el 22 de septiembre luego del accidente automovilístico que protagonizó a la altura de la calle Paraná, en el partido de Vicente López. La camioneta en la que viajaba, una Jeep Grand Cherokee SRT, chocó contra un Renault Mégane y dejó dos heridos. Brunenger sufrió lesiones graves en la cabeza y en el hombro derecho, donde los médicos realizaron varias cirugías reconstructivas con injertos de piel.

Durante las últimas semanas, el joven fue compartiendo cada etapa de su recuperación con sus seguidores. “Salió todo bien, Dios quiera que sea la última operación”, había escrito tras una de las intervenciones más delicadas. Sin embargo, las complicaciones postoperatorias y la formación del trombo obligaron a prolongar el tratamiento médico.