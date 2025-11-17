Teleshow

El enojo de Benjamín Vicuña después de las declaraciones de la China Suárez: “Me parece muy patético”

El actor expresó en SQP su hartazgo tras las recientes declaraciones de su expareja en televisión. Su palabra

Benjamín Vicuña expresó su enojo tras las declaraciones de la China Suárez sobre su relación y la convivencia (Video: SQP, América TV)

La tensión entre Benjamín Vicuña y la China Suárez volvió a escalar y esta vez fue el actor quien decidió romper el silencio. Luego de las recientes entrevistas de la actriz con Mario Pergolini y Moria Casán, donde volvió a referirse a su relación pasada y a episodios íntimos de la convivencia. El actor mostró su cansancio, su enojo y un hartazgo que pocas veces se había visto públicamente.

El tono de Vicuña sorprendió incluso a los panelistas de SQP (América TV), el ciclo de Yanina Latorre en donde lo entrevistaron en medio de una semana de alta exposición para él y su familia. El actor, que actualmente trabaja en su nuevo programa para El Trece —The Balls, el programa que condujo Guido Kaczka y que se estrenará en enero de 2026—, se mostró claramente afectado por la insistencia mediática y por las declaraciones de su ex.

Vicuña arrancó dejando en claro su agotamiento: “No depende de mí, te puedo decir. Yo estoy con mis hijos, estoy con mi laburo. Es un montón, la verdad. Ya van a mi casa, vienen al trabajo. Yo sé que no tiene que ver con ustedes, pero no entiendo tampoco lo del otro lado”, dijo, evitando nombrarla pero dejando claro a quién se refería. Cuando el notero le preguntó qué le parecía esta nueva etapa de exposición por parte de su expareja, el chileno fue contundente: “No hay mucha más vuelta que dar, de verdad. Me parece muy triste, nada más, súpertriste”.

El actor chileno manifestó su
El actor chileno manifestó su hartazgo por la exposición mediática y la insistencia en temas personales

En sus entrevistas, la China Suárez volvió a hablar de la relación con Vicuña y aseguró que se sintió “encerrada” y “no amada”, declaraciones que volvieron a poner al actor en el centro de la escena mediática. Su respuesta, tranquila pero con cierto dolor, fue: “Si fue así, me da mucha pena. Lo siento muchísimo. Imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. Es súper triste. Como cualquier separación”. Pero acto seguido dejó en claro que no planea profundizar: “No voy a ahondar más. No quiero, no puedo. La verdad que no me corresponde. Me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos. Creo que no es necesario. Acá nadie mató a nadie. Sencillamente, fue una pareja que decidió separarse en su momento”.

Uno de los puntos que más indignación le generó a Vicuña fue la decisión del canal de darle espacio a su expareja para hablar del conflicto justo cuando él está trabajando para la señal. Lo dijo sin vueltas: “No entiendo que se haga en Eltrece, con tanta difusión… Estoy triste”.

La China Suárez aseguró sentirse 'encerrada' y 'no amada', lo que reavivó la polémica con Benjamín Vicuña (Video: La Mañana con Moria, Eltrece)

Desde el estudio de América TV, mientras salía al aire SQP, Yanina Latorre subrayó la magnitud del fastidio: “Nunca lo vi tan enojado. Él siente que el canal no lo cuidó”. El momento más contundente de la nota fue cuando Vicuña expresó su incomodidad con tener que responder públicamente por dichos que —según él— deberían ser aclarados por la otra parte.

Con firmeza, lanzó: “Me parece muy raro, muy patético tener que yo estar dando explicaciones cuando las debería dar otra persona… Pero se ve que necesitaba hablar. No sé por qué tanto”. Su frase generó un fuerte impacto en el estudio y marcó un quiebre en el tono conciliador que el actor había intentado mantener durante años.

La preocupación central del actor, afirmó en la entrevista, sigue siendo la exposición de Amancio y Magnolia, los hijos que comparte con la China Suárez. Con gesto serio, expresó: “Me da mucho pudor. Estoy hasta acá de que hablen de mis hijos. No quiero hablar más del tema”. Y cuando le preguntaron si planea iniciar acciones legales para frenar la escalada mediática, respondió: “Yo podría llenar de cautelares, pero no lo hago porque pienso en la buena fe de las personas. Vamos a ver hasta dónde se aguanta”.

