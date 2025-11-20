El detrás de escena de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán: “Dependencia emocional”

El detrás de escena de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán (Video: La mañana con Moria- El Trece)

El lunes por la mañana, la China Suárez se animó a un mano a mano televisivo con Moria Casán, en una entrevista que tuvo a Mauro Icardi como acompañante inseparable. Durante la charla, la pareja se refirió a su relación, pero fue un fragmento del detrás de escena, publicado días después, el que verdaderamente captó la atención de las redes: el intercambio entre Eugenia y el futbolista, en el que Icardi permaneció en silencio y sin reaccionar ante los pedidos de su pareja.

En el backstage se escucha a la China pedirle atención y cercanía: “Baby, te pones de este lado, así te veo. ¿Te pones de este lado así te veo?” Moria, atenta a la escena, interviene: “De este, de este. Acá, de este lado”, ayudando en la disposición en el set. La actriz insiste, con una mezcla de ternura y autoridad: “Yo necesito verlo. Baby, el celular”. Moria suma otra instrucción: “O modo avión. Modo avión. A ver qué me dicen ustedes de este acto romántico”.

Moria analizó el patrón de comportamiento: “Ella tiene dependencia emocional con él. Yo se lo dije: ‘vos tenés un estilo medio geisha, es una necesidad’. Y yo le digo: ‘Vos sí, mi amor, tenés una dependencia emocional’. Porque es todo... Puedo decirlo, lo mira, pero no como si estuviera sometida como para complacerlo. Pero bueno, no se da cuenta. Ella dice que no tiene dependencia emocional. Para mí tiene dependencia emocional. ¿Y es malo que tiene dependencia emocional? No, pero no hasta el punto de pronto que te manejen. Es peligroso, al menos es peligroso”.

El encuentro entre Moria Casán, la China Suárez y Mauro Icardi antes de la entrevista (Video: Instagram)

Nazarena Di Serio, panelista del programa, por su parte, expresó incomodidad ante ciertos límites y normas: “De pedir permiso, pedir cosas me parece medio raro”. Fernanda Callejón reforzó la impresión sobre la nueva postura de la actriz: “Es peligroso porque se la veía a ella tan... Se la veía a ella tan... Una mujer tan libre, tan... nadie resiste archivo, por supuesto. Y aparte uno va evolucionando y cambiando, depende de los hombres que tienen al lado”.

Esto en las redes sociales no pasó desapercibido y no tardaron en reaccionar: “El baby me mata! No les sale ni un apodo romántico pobrecitos”; “baby te pones de este lado donde pueda ver que haces? y que solo me mires a mi”; “Celular modo avión le dicen total si las nenas lo necesitaban o querían llamar qué más da, no?”; “Ese “baby” falso, super forzado"; “Uy que pesada, lo que debe ser todo el día”; “Jajajaja lo tiene secuestrado o por qué necesita estar viéndolo, para que no se le escape?”; “Es inseguridad. Necesita verlo para no estar nerviosa cuando mienta y generar ese ida y vuelta con el ‘Ay que fecha? Que fecha amor, vos te acordás las fechas yo soy malísima!’”, fueron algunas de las reacciones que generó el video en X.

La secuencia completa, con pedidos, rutinas y silencios, volvió a poner bajo la lupa la dinámica emocional de la pareja, generando debate sobre las formas de vincularse, los límites entre el acompañamiento y la dependencia, y los modos en que la propia figura pública se refleja—y es interpretada—en cada gesto cotidiano.

Película y pochoclos fueron los elegidos por la China para pasar las horas de vuelo (Instagram)

La pareja ya se encuentra en Estambul, lugar donde Icardi juega al futbol. En contraste con otras ocasiones, la pareja viajó sin los tres hijos de la actriz y optó por un vuelo de línea, alejándose del lujo habitual de los viajes privados a los que estaban acostumbrados y adaptándose ahora a las comodidades básicas de un vuelo comercial.

Durante la travesía, Eugenia decidió compartir con sus seguidores cómo transitó las horas en el aire. En la imagen publicada, se la ve sentada en el asiento del avión, relajada bajo la iluminación tenue de la cabina, mientras sostiene entre las manos un envase de la línea turca, rojo con bordes blancos y el logo de la aerolínea claramente visible.