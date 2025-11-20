Teleshow

El detrás de escena de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán: “Dependencia emocional”

En el programa de la exvedette compartieron el momento previo a que se encendieran las cámaras y mostraron como fue el ida y vuelta entre la actriz y Mauro Icardi

Guardar
El detrás de escena de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán (Video: La mañana con Moria- El Trece)

El lunes por la mañana, la China Suárez se animó a un mano a mano televisivo con Moria Casán, en una entrevista que tuvo a Mauro Icardi como acompañante inseparable. Durante la charla, la pareja se refirió a su relación, pero fue un fragmento del detrás de escena, publicado días después, el que verdaderamente captó la atención de las redes: el intercambio entre Eugenia y el futbolista, en el que Icardi permaneció en silencio y sin reaccionar ante los pedidos de su pareja.

En el backstage se escucha a la China pedirle atención y cercanía: “Baby, te pones de este lado, así te veo. ¿Te pones de este lado así te veo?” Moria, atenta a la escena, interviene: “De este, de este. Acá, de este lado”, ayudando en la disposición en el set. La actriz insiste, con una mezcla de ternura y autoridad: “Yo necesito verlo. Baby, el celular”. Moria suma otra instrucción: “O modo avión. Modo avión. A ver qué me dicen ustedes de este acto romántico”.

Moria analizó el patrón de comportamiento: “Ella tiene dependencia emocional con él. Yo se lo dije: ‘vos tenés un estilo medio geisha, es una necesidad’. Y yo le digo: ‘Vos sí, mi amor, tenés una dependencia emocional’. Porque es todo... Puedo decirlo, lo mira, pero no como si estuviera sometida como para complacerlo. Pero bueno, no se da cuenta. Ella dice que no tiene dependencia emocional. Para mí tiene dependencia emocional. ¿Y es malo que tiene dependencia emocional? No, pero no hasta el punto de pronto que te manejen. Es peligroso, al menos es peligroso”.

El encuentro entre Moria Casán, la China Suárez y Mauro Icardi antes de la entrevista (Video: Instagram)

Nazarena Di Serio, panelista del programa, por su parte, expresó incomodidad ante ciertos límites y normas: “De pedir permiso, pedir cosas me parece medio raro”. Fernanda Callejón reforzó la impresión sobre la nueva postura de la actriz: “Es peligroso porque se la veía a ella tan... Se la veía a ella tan... Una mujer tan libre, tan... nadie resiste archivo, por supuesto. Y aparte uno va evolucionando y cambiando, depende de los hombres que tienen al lado”.

Esto en las redes sociales no pasó desapercibido y no tardaron en reaccionar: “El baby me mata! No les sale ni un apodo romántico pobrecitos”; “baby te pones de este lado donde pueda ver que haces? y que solo me mires a mi”; “Celular modo avión le dicen total si las nenas lo necesitaban o querían llamar qué más da, no?”; “Ese “baby” falso, super forzado"; “Uy que pesada, lo que debe ser todo el día”; “Jajajaja lo tiene secuestrado o por qué necesita estar viéndolo, para que no se le escape?”; “Es inseguridad. Necesita verlo para no estar nerviosa cuando mienta y generar ese ida y vuelta con el ‘Ay que fecha? Que fecha amor, vos te acordás las fechas yo soy malísima!’”, fueron algunas de las reacciones que generó el video en X.

La secuencia completa, con pedidos, rutinas y silencios, volvió a poner bajo la lupa la dinámica emocional de la pareja, generando debate sobre las formas de vincularse, los límites entre el acompañamiento y la dependencia, y los modos en que la propia figura pública se refleja—y es interpretada—en cada gesto cotidiano.

Película y pochoclos fueron los
Película y pochoclos fueron los elegidos por la China para pasar las horas de vuelo (Instagram)

La pareja ya se encuentra en Estambul, lugar donde Icardi juega al futbol. En contraste con otras ocasiones, la pareja viajó sin los tres hijos de la actriz y optó por un vuelo de línea, alejándose del lujo habitual de los viajes privados a los que estaban acostumbrados y adaptándose ahora a las comodidades básicas de un vuelo comercial.

Durante la travesía, Eugenia decidió compartir con sus seguidores cómo transitó las horas en el aire. En la imagen publicada, se la ve sentada en el asiento del avión, relajada bajo la iluminación tenue de la cabina, mientras sostiene entre las manos un envase de la línea turca, rojo con bordes blancos y el logo de la aerolínea claramente visible.

Temas Relacionados

China SuárezLa China SuárezMoria CasánMauro IcardiLa mañana con Moria

Últimas Noticias

La furia de Lissa Vera en medio de la vuelta de Bandana: “Le salvé la vida”

La cantante volvió a hacer referencia a la situación que vivió Lowrdes y contó cómo están los ánimos ante el inminente regreso de la banda

La furia de Lissa Vera

Walas contó que cuando era joven usaba el retrato de una famosa asesina serial como prendedor: “Era anarco punk”

Invitado por Juana Viale a su programa de Carnaval Stream, el músico —último eliminado de MasterChef Celebrity—, aprovechó la presencia de Julieta Zylberberg, protagonista de Yiya, para relatar una anécdota juvenil

Walas contó que cuando era

De Copenhague a Mallorca: Ángela Leiva mostró su vida de viajes y música en octubre

La cantante estuvo fuera del país y aprovechó para mezclar trabajo y placer en distintos puntos de Europa

De Copenhague a Mallorca: Ángela

Maxi López se quebró en Masterchef al hablar de sus hijos y Wanda Nara lo consoló ante las cámaras

El exfutbolista no pudo contener la emoción al hablar de la distancia con sus chicos y recibió el apoyo de su exesposa y de todo el estudio

Maxi López se quebró en

Desopilante momento en Ahora Caigo: Darío Barassi intentó probarse una remera y terminó atrapado en vivo

El conductor desafió a una participante que dudaba que pudiera usar la prenda, pidió ayuda y desató carcajadas en el estudio cuando no podía sacársela

Desopilante momento en Ahora Caigo:
DEPORTES
Estupor en Francia: intentaron asesinar

Estupor en Francia: intentaron asesinar a Yann Gueho, la promesa que tenía “más talento que Mbappé y Dembélé” y se retiró a los 25 años

Francisco Cerúndolo cayó frente a Alexander Zverev en el segundo cruce de la serie ante Alemania por la Copa Davis

“Soy el entrenador de Estados Unidos, no el conserje”: el enojo de Mauricio Pochettino con un periodista tras la goleada a Uruguay

La respuesta de Hamilton y Leclerc al presidente de Ferrari tras quedar en el blanco de sus duras críticas

El comunicado del arquero de Independiente Rodrigo Rey tras el fallo judicial en favor de los niños con autismo

TELESHOW
Walas contó que cuando era

Walas contó que cuando era joven usaba el retrato de una famosa asesina serial como prendedor: “Era anarco punk”

De Copenhague a Mallorca: Ángela Leiva mostró su vida de viajes y música en octubre

Maxi López se quebró en Masterchef al hablar de sus hijos y Wanda Nara lo consoló ante las cámaras

Desopilante momento en Ahora Caigo: Darío Barassi intentó probarse una remera y terminó atrapado en vivo

Lowrdes contó que se tiene que someter a una cirugía mayor: “Le estoy tratando de poner toda la mejor onda”

INFOBAE AMÉRICA

Marcelo Vieira se reinventa en

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

Descubren una nueva serpiente negra en India y la nombran en honor a Steve Irwin

Resistencia letal: qué animales pueden desafiar los venenos más mortales y cómo lo hacen

Una ola de frío polar sacude Europa y activa alertas por nieve, intensas heladas y riesgo de avalanchas

Ucrania recibió la propuesta de Estados Unidos para frenar la guerra con Rusia y Zelensky la discutirá con Donald Trump