Cachete Sierra reveló detalles de su reconciliación con Fio Giménez: “Nos dimos cuenta que estábamos hasta las manos”

Agustín "Cachete" Sierra pasó por Cortá por Lozano y contó todo acerca de su reconciliación con Fio Giménez (Video: Cortá Por Lozano, Telefe)

Cachete Sierra volvió a abrir su corazón y, esta vez, lo hizo sin vueltas: confirmó su reconciliación con Fiorella Giménez y relató paso a paso cómo fue el reencuentro que los llevó a intentar otra vez una historia que, según él mismo reconoce, nunca terminó del todo. La confirmación se dio en Cortá por Lozano (Telefe), donde el actor se animó a contar lo que hasta ahora había mantenido en silencio: los nervios, la incertidumbre, la primera charla después de meses sin contacto y ese momento exacto en el que ambos entendieron que el amor seguía intacto.

Todo comenzó cuando Vero Lozano le preguntó directamente cuánto tiempo hacía que no hablaban. Cachete no esquivó la respuesta: “Y… como seis meses”, dijo, dejando en claro que el corte había sido total. Ni mensajes, ni llamadas, ni encuentros casuales. Nada. El vínculo, que ya había tenido idas y vueltas en el pasado, parecía definitivamente terminado. Pero algo cambió.

Lo primero fue un mensaje que él le envió después de ese largo silencio. Según contó, ella tardó bastante en contestarle. “Estaba haciendo algo, creo que también en el canal”, explicó, recordando ese momento de desconexión absoluta que los había dejado en caminos opuestos. Pero la respuesta llegó, aunque no con las explicaciones que él esperaba. Y ahí tomó una decisión. “Le dije: ‘Ya que está, venía pensando como para terminar de una mejor manera. ¿Querés que nos juntemos a hablar?’”, relató. Sin embargo, nada salió como lo había planificado. “Nos juntamos y no hablamos nada”, confesó entre risas.

El actor relató cómo fue el primer contacto tras seis meses de silencio absoluto entre ambos, sin mensajes ni llamadas

Recién una semana después llegó la charla profunda, esa que necesitaban para entender qué había pasado y si valía la pena encarar una nueva oportunidad. Para él, no había dudas: “Y ahí hubo una reformulación del vínculo”. La clave, según explicó, estuvo en revisar todo aquello que antes los hacía chocar: “Cambió la comunicación, el entender procesos, el no cerrar la puerta y darse vuelta rápidamente”.

Cachete hizo hincapié en que, después de tantos años de conocerse, era inevitable aceptar lo que no se puede cambiar. “Una cosa es que mejoremos ciertas cuestiones y otra cosa es que yo te cambie tal cosa. No vas a cambiar. Lo hacés por vos, no lo vas a hacer por mí”, reflexionó. Lo que sí podía cambiar –y cambió– era la forma de mirarse, de escucharse y de acompañarse.

La pareja decidió darse una nueva oportunidad luego de una charla profunda donde revisaron los motivos de sus desencuentros

El actor también reveló detalles muy íntimos del reencuentro, incluido el detrás de escena de ese “primer encuentro” que terminó siendo decisivo. Contó que fue en su casa, que no se vistió especialmente para la ocasión, pero que terminó recibiéndola con el traje que venía usando de un evento. “Me iba a cambiar y dije: ‘No’”, confesó. Nervioso, caminaba en círculos antes de que ella llegara. “Yo me había tomado una copita para darme valor”, admitió entre risas.

Mientras tanto, Fiorella había evitado confirmaciones directas ante la prensa, aunque sí dejó entrever que algo se estaba gestando nuevamente. En julio de este 2025, mediante un mensaje a la periodista Fernanda Iglesias, dijo: “No tengo mucho para decir porque al ser todo tan reciente, ni yo sé. Pero nos queremos mucho”. Y cuando le consultaron si estaban juntos otra vez, respondió con cautela: “Se podría decir que sí”.

Pero la decisión de volver no fue impulsiva. “Yo pensé que íbamos a hablar. O sea, que ella ya estaba en otra. Y bueno, después de ahí empezó y una vez que nos dimos cuenta estábamos hasta las manos, que no había pasado el tiempo y demás, fue como... ‘¿Cómo hacemos para que esta vez funcione?’, Porque si no, me parecía como volver a lastimarnos”.