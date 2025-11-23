Micropaillettes verdes, corset drapeado y brillo total: el look de Juana Viale que conquistó el domingo

Juana Viale lució un vestido de lentejuelas verde y causó furor ante las cámaras (Almorzando con Juana – El Trece)

Los domingos al mediodía tienen nombre propio en la televisión argentina y ese nombre, desde hace ya varias temporadas, es el de Juana Viale. Al frente de Almorzando con Juana (El Trece), la nieta de Mirtha Legrand conquistó el clásico ciclo familiar y le dio un giro audaz, imprimiéndole frescura, espontaneidad y, sobre todo, una impronta fashionista que cada domingo acapara miradas en la pantalla y se multiplica en las redes sociales.

En esta emisión, Juana volvió a superar las expectativas y reafirmó por qué es la dueña de la mesa y, también, de la pasarela. La conductora se mostró fiel a su estilo descontracturado, dando la bienvenida con simpatía y un saludo que ya es clásico: “¿Cómo están ustedes en sus casas? Bienvenidos a otro programa de domingo, que no se lo pueden perder. Ayer fue el día de la música, entonces, haciendo honra y honor a ella, vamos con una mesaza genial”. De esta manera, Juana contextualizó una jornada especial que tuvo como invitados a pesos pesados de la escena musical: La Mona Jiménez, Luck Ra, El Mono de Kapanga y Miguel Martín, más conocido como El Oficial Gordillo.

Pero si algo caracteriza a Viale es el modo en que transforma el set de grabación en una auténtica pasarela cada vez que aparece ante cámara. Y esta vez, apostó fuerte de la mano de Gino Bogani. “Y yo me vestí para la ocasión, para poder pareciera que bailar. Tengo un vestido de micropaillettes verdes con un corset drapeado y en una línea lápiz. Esto que ven acá es toda una pieza. No es que son géneros pegados. No, como todo, como toda la belleza que hace el señor Bogani”, explicó Juana, dejando en claro una vez más su devoción por la alta costura nacional.

La conductora apostó por un vestido verde a puro brillo y lentejuelas (Instagram)

El look se completó con detalles que no pasaron inadvertidos: esta vez, Juana optó por un peinado recogido, con una cola baja y extensiones que sumaban volumen y sofisticación como parte del trabajo de Juan Fojo. “¡Ay! ¿Qué pasó? Me creció el pelo, no sé. ¿Está la luna creciente? Amo mi pelo, amo mi pelo. Todas se lo cortan ahora. Yo ya me lo corté hace dos años y ahora ya me lo estoy dejando largo. La que da clase, da clase”, bromeó, dejando que el estudio se llenara de risas y robándose la charla inicial por completo.

También hubo tiempo para dar detalles sobre el trabajo que hizo su equipo de estilistas. “Me maquilló Cris Sepúlveda, que me hizo este delineado inferior de un color verde maravilloso en 15 minutos”, contó la conductora, mostrando cómo en su equipo cada una de las piezas encaja para potenciar el estilo propio que ya es marca registrada.

El domino pasado, el conjunto de Juana combinó tonos turquesa, verde y greige, reflejando la elegancia artesanal de Bogani (Instagram)

El domingo anterior, la apuesta fue por el color. Viale impactó con un conjunto vibrante donde tonos de azul caribe, verde y greige explotaron en cámara gracias a la combinación y la artesanía de Bogani. “Miren qué lindos estos colores, alegres, encendidos, transparentosos. Todo es sinónimo de Bogani, sinónimo de elegancia”, presentó la conductora. El body off-shoulder en azul, con banda verde en la parte superior, dejaba al descubierto los hombros y sumaba un aire de frescura y guiño retro, con drapeado sutil que abrazaba la silueta de Juana y aportaba modernidad.

La moda, en Almorzando con Juana, se convirtió en un personaje más del ciclo. A través de cada emisión, Viale demuestra que elegancia y osadía pueden ir de la mano, y que la autenticidad siempre encuentra su lugar en cámara. A cada look lo acompaña una explicación, un elogio a su equipo y una anécdota que refuerza el mensaje: el estudio no es solo una mesa de debate, sino un tributo semanal al diseño, la creatividad y la belleza.