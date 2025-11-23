Teleshow

Micropaillettes verdes, corset drapeado y brillo total: el look de Juana Viale que conquistó el domingo

La conductora transformó la mesa en una pasarela con un diseño de Gino Bogani, delineado bajo los ojos y su clásico toque de frescura

Guardar
Juana Viale lució un vestido de lentejuelas verde y causó furor ante las cámaras (Almorzando con Juana – El Trece)

Los domingos al mediodía tienen nombre propio en la televisión argentina y ese nombre, desde hace ya varias temporadas, es el de Juana Viale. Al frente de Almorzando con Juana (El Trece), la nieta de Mirtha Legrand conquistó el clásico ciclo familiar y le dio un giro audaz, imprimiéndole frescura, espontaneidad y, sobre todo, una impronta fashionista que cada domingo acapara miradas en la pantalla y se multiplica en las redes sociales.

En esta emisión, Juana volvió a superar las expectativas y reafirmó por qué es la dueña de la mesa y, también, de la pasarela. La conductora se mostró fiel a su estilo descontracturado, dando la bienvenida con simpatía y un saludo que ya es clásico: “¿Cómo están ustedes en sus casas? Bienvenidos a otro programa de domingo, que no se lo pueden perder. Ayer fue el día de la música, entonces, haciendo honra y honor a ella, vamos con una mesaza genial”. De esta manera, Juana contextualizó una jornada especial que tuvo como invitados a pesos pesados de la escena musical: La Mona Jiménez, Luck Ra, El Mono de Kapanga y Miguel Martín, más conocido como El Oficial Gordillo.

Pero si algo caracteriza a Viale es el modo en que transforma el set de grabación en una auténtica pasarela cada vez que aparece ante cámara. Y esta vez, apostó fuerte de la mano de Gino Bogani. “Y yo me vestí para la ocasión, para poder pareciera que bailar. Tengo un vestido de micropaillettes verdes con un corset drapeado y en una línea lápiz. Esto que ven acá es toda una pieza. No es que son géneros pegados. No, como todo, como toda la belleza que hace el señor Bogani”, explicó Juana, dejando en claro una vez más su devoción por la alta costura nacional.

La conductora apostó por un
La conductora apostó por un vestido verde a puro brillo y lentejuelas (Instagram)

El look se completó con detalles que no pasaron inadvertidos: esta vez, Juana optó por un peinado recogido, con una cola baja y extensiones que sumaban volumen y sofisticación como parte del trabajo de Juan Fojo. “¡Ay! ¿Qué pasó? Me creció el pelo, no sé. ¿Está la luna creciente? Amo mi pelo, amo mi pelo. Todas se lo cortan ahora. Yo ya me lo corté hace dos años y ahora ya me lo estoy dejando largo. La que da clase, da clase”, bromeó, dejando que el estudio se llenara de risas y robándose la charla inicial por completo.

También hubo tiempo para dar detalles sobre el trabajo que hizo su equipo de estilistas. “Me maquilló Cris Sepúlveda, que me hizo este delineado inferior de un color verde maravilloso en 15 minutos”, contó la conductora, mostrando cómo en su equipo cada una de las piezas encaja para potenciar el estilo propio que ya es marca registrada.

El domino pasado, el conjunto
El domino pasado, el conjunto de Juana combinó tonos turquesa, verde y greige, reflejando la elegancia artesanal de Bogani (Instagram)

El domingo anterior, la apuesta fue por el color. Viale impactó con un conjunto vibrante donde tonos de azul caribe, verde y greige explotaron en cámara gracias a la combinación y la artesanía de Bogani. “Miren qué lindos estos colores, alegres, encendidos, transparentosos. Todo es sinónimo de Bogani, sinónimo de elegancia”, presentó la conductora. El body off-shoulder en azul, con banda verde en la parte superior, dejaba al descubierto los hombros y sumaba un aire de frescura y guiño retro, con drapeado sutil que abrazaba la silueta de Juana y aportaba modernidad.

La moda, en Almorzando con Juana, se convirtió en un personaje más del ciclo. A través de cada emisión, Viale demuestra que elegancia y osadía pueden ir de la mano, y que la autenticidad siempre encuentra su lugar en cámara. A cada look lo acompaña una explicación, un elogio a su equipo y una anécdota que refuerza el mensaje: el estudio no es solo una mesa de debate, sino un tributo semanal al diseño, la creatividad y la belleza.

Temas Relacionados

Juana VialeAlmorzando con JuanaLookVestidoGino BoganiEl Trece

Últimas Noticias

Así se preparan las integrantes de Bandana a su regreso al escenario: prácticas, maquillaje y viajes a Buenos Aires

Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia da Cunha y Valeria Gastaldi se reúnen en Moscú este domingo y calientan motores con videos, mensajes y recuerdos para los fanáticos que esperan su vuelta

Así se preparan las integrantes

La decoración navideña de Luisana Lopilato con acento argentino: la sorpresa celeste y blanca de su hijo mayor Noah

La creatividad y el orgullo por las raíces argentinas se reflejaron en un gesto familiar de la familia Bublé durante los preparativos para las fiestas en Canadá

La decoración navideña de Luisana

Lali Espósito deslumbró en el show de Miranda!: brillo, talento y una noche a pura emoción

Vestida íntegramente de negro y lentejuelas, la estrella pop compartió escenario y temas con el dúo, con una performance que quedó grabada en el recuerdo del público

Lali Espósito deslumbró en el

Dady Brieva recordó el ataque de pánico que sufrió en pleno show con Midachi: “Me quebré”

En diálogo con Dante Gebel, el testimonio del humorista expuso cómo los episodios de crisis personal impactaron en su trayectoria artística y en la dinámica del histórico trío santafesino

Dady Brieva recordó el ataque

El emotivo momento de Mica Viciconte cuando conoció a su sobrino recién nacido: “Voy a ser la tía que te va a malcriar”

A un mes del nacimiento de Bernardo, el hijo de su hermana Lara, la panelista tuvo la oportunidad de verlo y plasmó sus sentimientos ante sus seguidores

El emotivo momento de Mica
DEPORTES
Dolor en el fútbol argentino:

Dolor en el fútbol argentino: murió Omar Souto, histórico gerente de Selecciones y un segundo padre para las figuras de La Scaloneta

La infartante jugada que tuvo a Los Pumas al borde de la remontada épica frente a Inglaterra

Boca Juniors recibe al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

El llamativo gesto de Oscar Piastri antes de la doble descalificación de McLaren en Las Vegas que abrió el debate

“Caótico”: el contundente análisis de Flavio Briatore sobre la actuación de Colapinto y Gasly en el GP de Las Vegas

TELESHOW
Así se preparan las integrantes

Así se preparan las integrantes de Bandana a su regreso al escenario: prácticas, maquillaje y viajes a Buenos Aires

La decoración navideña de Luisana Lopilato con acento argentino: la sorpresa celeste y blanca de su hijo mayor Noah

Lali Espósito deslumbró en el show de Miranda!: brillo, talento y una noche a pura emoción

Dady Brieva recordó el ataque de pánico que sufrió en pleno show con Midachi: “Me quebré”

El emotivo momento de Mica Viciconte cuando conoció a su sobrino recién nacido: “Voy a ser la tía que te va a malcriar”

INFOBAE AMÉRICA

Aumentan las cancelaciones de vuelos

Aumentan las cancelaciones de vuelos a Venezuela tras la alerta de EEUU por “actividad militar” en el Caribe

Premio Neville Chamberlain de Trump

La Bruja Malvada de “El Mago de Oz”, protagonista de una singular subasta

Zelensky agradeció a Trump por el apoyo de EEUU a Kiev frente a la agresión rusa: “Ha estado salvando vidas ucranianas”

Jair Bolsonaro dijo que intentó quemar su tobillera electrónica por un episodio de “paranoia” vinculado a medicamentos