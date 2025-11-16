Colores encendidos, gasa tableada y un guiño playero: el vibrante look de Juana Viale en su programa

Juana Viale deslumbró en Almorzando con Juana con un look de Gino Bogani en colores vibrantes y gasa tableada (Video: Instagram)

El mediodía del domingo volvió a convertirse en pasarela y ritual televisivo de estilo gracias a Juana Viale, que una vez más iluminó el estudio de Almorzando con Juana (El Trece) con una entrada cargada de humor, energía y moda. Esta vez, la conductora sorprendió con un look de Gino Bogani construido a partir de colores vibrantes, géneros livianos y una estética veraniega que anticipó el gran anuncio de la jornada: su desembarco en Mar del Plata durante todo enero.

“Hola, hola. ¿Cómo están en sus casas? Feliz domingo con este día espectacular, así como estoy yo”, abrió entre risas. Acto seguido, lanzó un chiste que generó complicidad inmediata con el público: “¿Me ven más morocha? Sí, ¿no? Pero quiero decirles que en verdad soy rubia… Hace como cuarenta años que me convierto en morocha”.

El conjunto de Juana Viale combinó tonos turquesa, verde y greige, reflejando la elegancia artesanal de Bogani

Juana lució un conjunto que explotó en cámara gracias a la combinación de tonos turquesa, verde y greige, todos trabajados con la elegancia artesanal característica de Bogani. “Miren qué lindos estos colores, alegres, encendidos, transparentosos. Todo es sinónimo de Bogani, sinónimo de elegancia”, dijo al presentarlo.

El body off-shoulder en azul caribe con banda verde marcó la parte superior del look, dejando los hombros al descubierto y aportando frescura. En las imágenes se aprecia cómo la prenda abraza el torso con un drapeado sutil que estiliza su figura, acompañado por un guiño retro en la elección de los tonos.

La pollera de gasa tableada con estampado rayado aporta movimiento y una estética veraniega al look de Juana Viale

La protagonista del outfit fue la pollera de gasa tableada con un estampado rayado en paleta blanca, verde, amarillo, azul y greige, que aporta movimiento y liviandad. El cinturón ancho de raso gris al tono, anudado en la cintura, define la silueta y suma un toque de sofisticación. En los videos de redes, tal como lo hizo en la emisión en vivo, se ve a Juana girar sobre sí misma, haciendo volar la falda y mostrando la amplitud del diseño, que dialoga con la estética playera del verano.

El estilismo acompañó con la misma armonía que el vestuario, con un peinado absolutamente prolijo y pensado para resaltar los colores vibrantes del conjunto. La producción optó por un lacio recto, nítido y elegante, realizado por Juan Fojo, que dejó la melena de Juana completamente pulida, con raya al medio y un acabado brillante que suaviza sus facciones y suma frescura en cámara. Con su humor habitual, Juana dejó entrever un costado más íntimo de su vínculo con el peinado lacio: confesó que es un look que la favorece y que disfruta llevar, aunque reconoció que no siempre logra el largo que quisiera. “Me encanta el pelo así liso y, lo único, es que no crece tanto. Necesito la extensión”, comentó divertida, dando cierre a un beauty look que combinó naturalidad, prolijidad y un toque personal.

El body off-shoulder azul caribe y la banda verde dejan los hombros al descubierto y suman frescura al outfit

Sobre el maquillaje, destacó el trabajo de Cris Sepúlveda: “Me maquilló Cris con un delineado que me encanta, así ¡tuc!, la tilde me hizo”. En las imágenes, ese delineado neto y luminoso sobresale junto al labial rosado y el brillo sutil en mejillas, componiendo un look fresco y televisivo.

En sintonía con los colores vibrantes que llevaba puesto, Juana conectó la estética del look con una noticia que celebró junto al público: “Es como verano, piscina, mar… ¡Hablando del mar! ¡Nos vamos a Mar del Plata! Vamos a estar todo enero en Mar del Plata… ¡Pusieron la tarasca y nos vamos!”, dijo entre aplausos. Tras los festejos, presentó a los invitados del día: Itzia Vitugno, Marcelo De Bely, Miguel “Conejito” Alejandro y Majo Martino, y anticipó un cierre musical que prometía nostalgia y energía.

Con este look lleno de vida, gasa en movimiento y una paleta que abraza la temporada, Juana volvió a demostrar por qué cada domingo se convierte en noticia: moda, frescura y un carisma que transforma cada emisión en un pequeño desfile en vivo.