Bandana anunció su regreso a los escenarios y se prepara para celebrar sus 25 años en una “maldita noche”

El grupo ultima detalles para su regreso luego de varios años. El grupo que marcó a una generación se dispone a dar un show a pura nostalgia y pop

Vuelven Las Bandana por los 25 años de la banda (Foto: Instagram)

Bandana, el grupo pop argentino que supo marcar a fuego los años 2000 y conquistar a toda una generación, anunció oficialmente su regreso a los escenarios con motivo de su 25° aniversario. La noticia, confirmada tras semanas de rumores, disparó la emoción y la nostalgia entre sus fans históricos, que esperan con ansias volver a escuchar en vivo los clásicos que acompañaron su adolescencia. El reencuentro, que tendrá lugar en noviembre, marca el retorno de Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha en una celebración especial cargada de energía y recuerdos.

El esperado anuncio llegó de la mano del DJ Tommy Muñoz, organizador de la reconocida fiesta L.A.T.M. +35, quien sorprendió en sus redes sociales: “¡Nuestro reencuentro será también el de ellas! ¿Tenés lista tu bandana para lo que se viene en Buenos Aires? BANDANA, prepárense para una maldita noche”. La publicación incluyó imágenes junto a Lissa y Lowrdez y otra de Virginia de Cunha firmando un contrato, confirmando su participación en el evento que promete ser uno de los hitos del año para los fanáticos de la cultura pop nacional. El perfil oficial de Bandana también se reactivó, replicando el flyer del show con la consigna más esperada: “¡Confirmado, vuelve Bandana!”.

Los seguidores se preparan para un show especial, aunque la gran incógnita sigue pasando por la eventual participación de Ivonne Guzmán, quien por ahora no formará parte del reencuentro, aunque permanece vigente la ilusión del grupo de verse, en algún momento, las cinco integrantes originales sobre el escenario. Mientras tanto, la formación confirmada repite el esquema de la vuelta de 2016, con Lourdes, Lissa, Valeria y Virginia al frente.

Virginia da Cunha junto a Muñoz

La fiesta L.A.T.M. +35, dirigida a mayores de 35 años y orquestada por Muñoz, será el escenario del reencuentro en noviembre, aunque aún no trascendió ni el día exacto ni cuándo comenzará la venta de entradas, información que según los organizadores se dará a conocer en los próximos días a través de redes sociales.

Lowrdes, Valeria Gastaldi, Virginia da Cunha & @Lissa Vera se reúnen para celebrar los 25 años de @bandanaoficial. El regreso más esperado comienza este noviembre en la fiesta @latm.35”, celebraron desde las cuentas oficiales. Así, Bandana renueva su lazo generacional con el público argentino y se prepara para revivir, en un mismo escenario, la historia y la música que moldearon toda una época.

Bandana fue mucho más que un éxito discográfico: tras su paso por el reality Popstars, el grupo revolucionó la música y la cultura popular argentina con hits como “Guapas”. Arrasaron en ventas, agotaron funciones en el Teatro Gran Rex, se convirtieron en protagonistas de una película y lanzaron productos oficiales, llegando a millones de hogares. Tras la disolución inicial en 2004 y el breve regreso de 2016, este nuevo encuentro despierta expectativas renovadas y reactiva el fervor de su público.

Virginia firmando el contrato que marca el regreso de la banda (Foto: Instagram)

La última vez que las cuatro integrantes se presentaron juntas fue en mayo, durante el estreno latinoamericano de la película Lilo & Stitch en versión live action, ocasión en la que volvieron a cantar “Muero de amor por ti”, tema emblemático que Bandana grabó en 2002 para la banda sonora de la misma.

A la espera de confirmaciones sobre el día, el lugar y la venta de entradas, el regreso de Bandana ya despierta una ola de nostalgia y entusiasmo tanto en quienes vivieron el fenómeno en tiempo real como en las nuevas generaciones que descubren sus canciones. Este reencuentro, a 25 años del debut y con la promesa de una noche inolvidable, se perfila como una cita obligada en el calendario pop argentino, reafirmando la vigencia de un grupo que continúa dejando huella y construyendo puentes emocionales a través de su música.

