María Becerra sorprendió a sus fans al presentar su nuevo disco sobre el techo de un colectivo en movimiento

La cantante presentó “Quimera”, su nuevo álbum, y recorrió las calles de Buenos Aires. El momento romántico junto a su novio J Rei

María Becerra sorprendió a sus seguidores con un show en vivo a bordo de un micro descapotable, recorriendo puntos emblemáticos de Buenos Aires para presentar su nuevo álbum, Quimera. La artista inició el trayecto la noche del 20 de noviembre, a las 20 horas, combinando cercanía con el público y una propuesta innovadora para el lanzamiento de su tercer disco de estudio.

El espectáculo móvil comenzó en el Obelisco y continuó por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Planetario y el Parque de Innovación en Núñez, cerca del estadio de River Plate.

Durante el recorrido, Becerra interactuó con los fans que se acercaron a las calles y con quienes siguieron la transmisión en vivo a través de sus redes sociales, lo que permitió que la experiencia llegara a seguidores de todo el país y del exterior. “Paso a mostrarles la sorpresa. ¡Mirá lo que es esto! El bus ‘Quimera’ te pasa a buscar a tu casa. Vamos a estar dando un pu... show en vivo arriba del bondi, paseando por toda la ciudad para saludarlos y cantar con ustedes por las calles de Buenos Aires. ¡Miren lo que es esto, no lo puedo creer! ¡Viva la patria!”, expresó la cantante en una historia de Instagram, donde mostró el micro descapotable que sirvió de escenario itinerante.

María Becerra mostró el entrenamiento junto a su novio para los shows en River

Durante el show, la artista interpretó temas como “Infinitos como el mar” y “Cuando me enamoro”, este último en colaboración con Tini Stoessel, en la antesala de sus dos conciertos programados en el estadio de River Plate para el 12 y 13 de diciembre. Al final del recorrido, ofreció un pequeño recital para un público reducido, destacándose la conexión directa que estableció con sus seguidores y el carácter innovador de la puesta en escena.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando la cantante recibió a su novio sobre el techo del colectivo. Allí, ambos interpretaron por primera vez en vivo “Mi Amor”. “Estaban las pruebas de lo que yo siento y decía, amor: ‘vos sos La Nena de Argentina, pero para mí la mujer de mi mundo’”, canta él en la primera parte del tema.

El lanzamiento de Quimera coincidió con este evento especial. El álbum, presentado oficialmente el 20 de noviembre, se caracteriza por su estructura conceptual basada en cuatro alter egos: Maite, Jojo, Shanina y Gladys. Cada uno de estos personajes representa distintas facetas emocionales y artísticas de la cantante, y habita tres canciones del disco, explorando géneros como pop, urbano, R&B, salsa, dembow y sonidos experimentales. Además de Tini Stoessel, el álbum cuenta con colaboraciones de Karina La Princesita, J Rei, Paulo Londa y Taichu, entre otros.

En el centro del disco, Becerra se muestra sin filtros a través de cinco canciones en las que prescinde de personajes y aborda temas como el amor, la verdad, la caída y la sanación. La producción estuvo a cargo de Xross, con la participación activa de la propia artista tanto en la creación musical como en el desarrollo de los videoclips, consolidando así una nueva etapa de involucramiento creativo integral.

El proceso creativo de Quimera surgió de una búsqueda personal. La cantante atravesó un periodo en el que componer resultaba doloroso, lo que la llevó a replantear su manera de escribir y a construir un nuevo universo artístico. Esta transformación se refleja en la narrativa del álbum y en la propuesta visual y sonora que lo acompaña.

Con la mirada puesta en sus próximos conciertos en el estadio de River Plate, María Becerra continúa expandiendo su propuesta y consolidando su vínculo con el público. La experiencia del show móvil y el lanzamiento de Quimera evidencian una etapa de renovación y autenticidad en su carrera, en la que la música se convierte en un canal para explorar nuevas formas de expresión y conectar con distintas emociones.

