La Joaqui y Luck Ra compartieron fotos de su día en la pileta y se declararon su amor

La Joaqui luce sus tatuajes y bikini marrón bajo el cielo abierto del jardín (Instagram)

Estalló el verano para La Joaqui y Luck Ra, quienes decidieron anticipar la temporada de calor con una producción de fotos junto a la piscina que rápidamente generó repercusión en redes y dejó ver el especial momento personal y profesional que atraviesan. Bajo la luz intensa del mediodía y rodeados de verde, árboles y arbustos, los músicos disfrutaron de una jornada de relax en la que no faltaron las postales de amor y complicidad, ni tampoco los guiños visuales a su dinámico universo artístico.

La primera imagen los mostró abrazados frente al agua turquesa de la pileta, entre la vegetación del jardín. La Joaqui, de espaldas a la cámara, lució una bikini marrón que dejó a la vista sus numerosos tatuajes —entre ellos una serpiente, una flor y varios motivos que surcan su espalda, brazos y piernas—; completó el look con un sombrero de denim azul y el cabello rojo suelto cayendo en ondas. Luck Ra, de frente, se presentó con el cabello teñido de azul, camisa tejida blanca abierta que dejaba ver el pecho tatuado, collar de perlas y pantalón deportivo negro. Ambos se mostraron serios y atentos a la cámara, reflejando la química y el contraste de estilos.

En la siguiente foto, La Joaqui posó sola, destacando aún más su figura y los tatuajes que recorren su cuerpo, con la mano sobre la cabeza bajo un cielo celeste y nubes alargadas. Entre el entorno natural y su postura relajada, se impuso la imagen de libertad, color y vitalidad que transmite el verano.

"Las fotos que me saca mi esposo", escribió la cantante de RKT en X

Joaqui, Luck Ra y Rodrigo Bueno, el perrito de la pareja

Un momento particularmente tierno llegó en la tercera imagen, donde Luck Ra, sonriente y suelto, sostuvo en sus brazos a Rodrigo Bueno, el pequeño perro marrón que la pareja adoptó y convirtió en protagonista. La Joaqui posó a su lado, con una actitud lúdica y la lengua apenas afuera, repitiendo el sombrero de denim y el cabello rojizo brillante. El cielo abierto y la composición en contrapicado contribuyeron a potenciar el aire juvenil y despreocupado de la escena.

La secuencia se completó con una postal de La Joaqui de pie junto a la pileta, sosteniendo su melena roja, con todos los tatuajes a la vista y una mirada firme y confiada hacia la cámara. Allí, el entorno de abundante vegetación y la serenidad del agua cerraron la jornada de fotos con un tono sereno y seductor.

"Te amo sos tan pero tan hermosa estoy demasiado enamorado", fue el comentario que dejó el cantante de cuarteto (Instagram)

Sin necesidad de textos en sus propias publicaciones de Instagram, La Joaqui optó por el silencio visual y dejó que las imágenes hablaran por sí solas. Luck Ra, en cambio, no demoró en dejar dos mensajes cargados de afecto: “Te amo sos tan pero tan hermosa estoy demasiado enamorado” y “el burro y esa burra”, reforzando la complicidad y el sentimiento que une a la pareja. Como broche, la cantante compartió una foto en X con la frase “Las fotos que me saca mi esposo”, sumando humor y picardía a la secuencia.

El álbum deja ver algo más que vacaciones anticipadas: es una declaración de amor, autenticidad y libertad. El vínculo entre ambos, la espontaneidad en las miradas y la presencia del perro Rodrigo Bueno, convierten a cada escena en una celebración del verano y la propia historia, marcando un inicio estival cargado de disfrute, identidad y pequeñas complicidades que ya son marca registrada de la pareja.

El día de relax en la pileta no solo les permitió a La Joaqui y Luck Ra compartir momentos de complicidad y ternura junto a Rodrigo Bueno, sino que también sirvió como pausa previa a una jornada intensa: esta noche la pareja se presentará en el Autódromo de San Nicolás de los Arroyos. Así, antes de subirse al escenario y volver a encender a su público, ambos optaron por recargar energías y celebrar la calma que antecede a un show que promete ser una auténtica fiesta de verano.