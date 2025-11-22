El Turco Husaín celebró su cumpleaños junto a figuras de MasterChef Celebrity en una noche a pura diversión

El Turco Husaín celebró su cumpleaños a lo grande (Video: Instagram)

Claudio “el Turco” Husaín celebró su cumpleaños con una fiesta que reunió a varias figuras de MasterChef Celebrity (Telefe) en un restaurante elegante de la ciudad de Buenos Aires. Entre los asistentes estuvieron Evangelina Anderson, Ian Lucas, El Chino Leunis, Maxi López, Cachete Sierra y Alex Pelao, quienes compartieron la velada junto al homenajeado. La noche porteña quedó registrada en imágenes difundidas en redes sociales, donde se observó el ambiente de camaradería y alegría que predominó durante el evento.

Las fotografías mostraron a los invitados sentados alrededor de una mesa decorada con copas de vino y platos elaborados, bajo una iluminación cálida que resaltó los rostros sonrientes. El entorno lujoso, con lámparas colgantes y detalles de metal y cuero, aportó un aire sofisticado a la celebración. En una de las imágenes, Leunis, Lucas, López, Husaín y Sierra compartieron mesa, todos vestidos en tonos oscuros, salvo Sierra, quien eligió una camiseta blanca.

Otra postal de la noche capturó a Maxi, Martín Migueles, Husaín, Romina Ansaldo (la pareja del cumpleañero) y Wanda Nara posando juntos ante un telón oscuro, con copas en mano y gestos distendidos. Nara lució una camiseta clara y falda beige, mientras Ansaldo optó por un top negro ajustado. El ambiente, iluminado con luces rojizas, reforzó el clima festivo de la reunión.

La presencia de Wanda resultó llamativa, ya que la conductora del certamen suele mantener cierta distancia con los participantes fuera del set. Sin embargo, su asistencia se explicó por el vínculo previo con López, expareja y padre de sus tres hijos, así como por la amistad que une a ambos con Husaín, forjada durante los años en que compartieron equipo. Esta relación facilitó la integración de Nara en la celebración, donde se la vio compartiendo momentos distendidos con el resto de los invitados.

Durante la fiesta, las actividades no se limitaron a la cena y las fotos. Evangelina Anderson compartió en redes sociales videos en los que bailó junto a El Chino Leunis, Cachete Sierra y Alex Pelao, reflejando el clima de diversión que predominó en la reunión. Las imágenes y videos publicados por los asistentes evidenciaron la buena sintonía entre los participantes y la conductora, en un contexto diferente al habitual del programa.

La reunión permitió a los concursantes y figuras vinculadas a MasterChef Celebrity Argentina mostrar una faceta más relajada y cercana fuera del ámbito televisivo. El cierre de la noche estuvo marcado por la energía de los bailes y la alegría compartida, con Anderson, Leunis, Sierra y Pelao protagonizando momentos que reflejaron el espíritu festivo de la velada.

El día anterior, celebró su cumpleaños en medio de la vorágine televisiva, transformando los pasillos de Telefe en el escenario improvisado de un festejo repleto de compañerismo, anécdotas y buena onda.

El festejo comenzó con la llegada de El Chino Leunis, La Joaqui, Sofía “La Reini” Gonet, Sofía Martínez, Evangelina Anderson, Cachete Sierra y Emilia Attias, quienes formaron una ronda alrededor de una mesa sobre la que descansaban dos botellas de champagne listas para descorchar. No faltó el clásico canto de “feliz cumpleaños”, entonado a viva voz y acompañado por risas, aplausos y la calidez de un elenco que, en el camino del reality, fue forjando un vínculo más allá de la competencia. Los participantes y el equipo de producción, entre abrazos y bromas, celebraron la ocasión en un clima distendido y festivo, permitiéndose algunos minutos de relax y disfrute antes de retomar las grabaciones.

Con el correr de los minutos, se sumaron nuevas caras a la celebración: Miguel Ángel Rodríguez aportó su humor característico, Marixa Balli, Maxi López, Eugenia Tobal y Momi Giardina también dijeron presente, contagiando alegría y convirtiendo los pasillos del canal en una verdadera fiesta improvisada. El momento culminante llegó con Husaín soplando las velitas de la torta, rodeado de aplausos y dedicatorias. Ante la expectativa y el pedido de “los tres deseos”, el exdeportista no dudó y fue directo a lo imprescindible: “Salud. Salud. Salud”, manifestó con simpleza y convicción.