El Turco Husaín mostró su festejo de cumpleaños junto a sus compañeros de MasterChef: champagne, torta y buenos deseos

El exfutbolista cumplió un nuevo año de vida y lo celebró en los pasillos de Telefe junto a figuras como Evangelina Anderson, Emilia Attias y Marixa Balli, entre otros

El Turco Husain mostró su festejo de cumpleaños junto a sus compañeros de MasterChef

Claudio “El Turco” Husaín celebró su cumpleaños en medio de la vorágine televisiva, transformando los pasillos de Telefe en el escenario improvisado de un festejo repleto de compañerismo, anécdotas y buena onda. Actualmente abocado a la grabación de MasterChef Celebrity, el exfutbolista se encontró sorprendido por un grupo de colegas y staff del reality, que se acercaron para brindar con él y compartir una pausa entre hornallas, cámaras y recetas.

El festejo comenzó con la llegada de El Chino Leunis, La Joaqui, Sofía “La Reini” Gonet, Sofía Martínez, Evangelina Anderson, Cachete Sierra y Emilia Attias, quienes formaron una ronda alrededor de una mesa sobre la que descansaban dos botellas de champagne listas para descorchar. No faltó el clásico canto de “feliz cumpleaños”, entonado a viva voz y acompañado por risas, aplausos y la calidez de un elenco que, en el camino del reality, fue forjando un vínculo más allá de la competencia. Los participantes y el equipo de producción, entre abrazos y bromas, celebraron la ocasión en un clima distendido y festivo, permitiéndose algunos minutos de relax y disfrute antes de retomar las grabaciones.

Con el correr de los minutos, se sumaron nuevas caras a la celebración: Miguel Ángel Rodríguez aportó su humor característico, Marixa Balli, Maxi López, Eugenia Tobal y Momi Giardina también dijeron presente, contagiando alegría y convirtiendo los pasillos del canal en una verdadera fiesta improvisada. El momento culminante llegó con Husaín soplando las velitas de la torta, rodeado de aplausos y dedicatorias. Ante la expectativa y el pedido de “los tres deseos”, el exdeportista no dudó y fue directo a lo imprescindible: “Salud. Salud. Salud”, manifestó con simpleza y convicción.

La escena, compartida rápidamente en redes sociales por los propios protagonistas, deja entrever el costado humano y cotidiano de la televisión, ese que se construye entre rutinas de grabación y la calidez de los vínculos que superan la lógica del reality. La celebración de Claudio Husain en Telefe es también reflejo de cómo, incluso en jornadas intensas y de trabajo, el compañerismo y la alegría colectiva pueden transformar cualquier espacio —hasta un pasillo de canal— en un momento memorable y de genuina felicidad.

El Turco Husaín reveló la polémica estrategia que usa en MasterChef Celebrity: "Hay que prestar atención" (Video: Sería Increíble, OLGA)

Días atrás, en una charla distendida en Sería Increíble (OLGA), sorprendió a todos al confesar la táctica que utiliza dentro del reality. La revelación se dio en un intercambio con Nati Jota, Homero Petinatto y Noelia Custodio, que no tardaron en reaccionar ante la crudeza del método. “Esto es una competencia y yo lo tomo como tal. Si me piden miel, les doy mostaza”, lanzó Husaín entre risas, provocando que todos los presentes se llevaran las manos a la cabeza. El comentario generó un efecto inmediato: sorpresa, carcajadas y una seguidilla de repreguntas para entender si realmente actuaba así dentro de las cocinas.

“¿En serio hacés eso?”, le preguntó Nati Jota, incrédula ante la sinceridad del Turco. Él no dudó: para él, la competencia es competencia, y cada detalle puede inclinar la balanza. Aunque, según aclaró, puertas afuera mantiene una relación excelente con todos: “Afuera somos hermanos”.

La charla avanzó y Husaín contó un ejemplo aún más gráfico, como si no alcanzara con la primera revelación. Imitando una situación típica de las galas, recordó: “En una gala me dicen: ‘¿Qué fue lo que dijo?, ¿200 gramos de azúcar?’. ‘250, ponele un poquito más para no quedarte corta’”. Acto seguido agregó, con total naturalidad: “Y le salió un poco más duro el coso”. Luego, entre risas, remató: “Yo le dije: ‘200 gramos, 200’. Escuchaste mal”.

La mesa explotó de risa. Homero Petinatto repitió incrédulo: “‘Le doy mostaza’, tiró”, mientras que Nati Jota lo acusó en broma de “manipulador”. La conductora insistió: “Pero ¿te imaginás si queda eliminado porque vos le dijiste algo mal? ¿Cargarías con eso?”. El Turco, lejos de retroceder, aseguró que siempre se lo tomaron con humor. “Nos reímos, porque terminó el plato”, se justificó, minimizando cualquier posibilidad de conflicto.

Turco HusainMaxi LópezChino LeuisLa JoaquiSofía la Reini GonetLa Reini GonetSofía MartínezEvangelina AndersonCachete SierraEmilia AttiasMiguel Ángel RodríguezEugenia TobalMarixa BalliMasterchef

Fuertes críticas por los inesperados problemas que genera el GP de Las Vegas a los equipos de F1: “Nuestros cuerpos no están hechos para aguantar”

El doblete de Agustín Ruberto en la victoria de la Reserva de River Plate: jugará en semifinales ante Boca Juniors

Antes de la clasificación, Franco Colapinto quedó 16° en una práctica atípica del Gran Premio de Las Vegas

El golazo desde mitad de cancha en el Reducido por el segundo ascenso a la Primera B Nacional

El sorpresivo abandono de un tenista argentino cuando estaba a punto de perder el partido en el Challenger de Florianópolis

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, reveló los motivos que la alejaron del mundo del modelaje: “No iba con mis valores”

Georgina Barbarossa recordó cómo fue el asesinato de su marido y el dolor que atravesó: “Recibí amenazas constantes”

Johnny Depp se hizo un nuevo tatuaje como recuerdo de su paso por la Argentina

Los hermanos Darío y Daniela Lopilato revelaron las maldades que le hacían a Luisana cuando eran chicos

Wanda Nara habló de la posibilidad de que Maxi López se mude a la Argentina: “Lo voy a ayudar”

Detectaron el primer caso de virus autóctono del virus Usutu en España: qué es y cómo se contagia

Un estudio identificó el impactante secreto detrás de los movimientos de las serpientes

Las amenazas de los agresivos diplomáticos chinos elevan la tensión con Japón por la defensa de Taiwán

Un buque de guerra de Estados Unidos obligó a un petrolero ruso sancionado a desviar su ruta cerca de Venezuela

Por qué el sonido habría sido clave en la ubicación de pinturas rupestres paleolíticas