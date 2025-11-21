Maxi López, Eugenia Tobal y Valu Cervantes fueron sorprendidos por sus hijos en MasterChef Celebrity: todas las fotos (Telefe/ Adrián Diaz)

La última emisión de MasterChef Celebrity se transformó en una noche especial con la llegada de los hijos de los famosos participantes al estudio del reality. La presencia de los niños aportó un ambiente emotivo y familiar, generando momentos de alegría y ternura que marcaron la jornada y cautivaron a la audiencia.

Desde el inicio del programa, la sorpresa se hizo evidente cuando los hijos de los concursantes ingresaron a las cocinas, desatando una ola de emociones entre los presentes. El estudio se llenó de risas, abrazos y gestos de complicidad, mientras los pequeños recorrían las estaciones de cocina y se sumaban a las actividades junto a sus padres. La dinámica habitual del reality se enriqueció con la espontaneidad y la energía de los niños, quienes asumieron un papel central durante toda la emisión.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el reencuentro de Maxi López con sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto. La aparición de los niños tomó por sorpresa al exfutbolista, quien no pudo contener la emoción ante el reencuentro familiar. Los hijos del exfutbolista participaron activamente en el programa, acompañando a su padre en las tareas de cocina y compartiendo instantes de cercanía que conmovieron tanto a los presentes como a los televidentes.

La velada también contó con la participación de los hijos de otros de los participantes famosos. Valu Cervantes estuvo acompañada por sus hijos Benjamín y Olivia, quienes se sumaron a la experiencia culinaria y compartieron momentos de diversión junto a su madre. Eugenia Tobal recibió el afectuoso abrazo de su hija Ema García Ibar, un gesto que reflejó la calidez del vínculo entre ambas. La Joaqui vivió la jornada junto a sus hijas Shaina y Eva, mientras que Emilia Attias estuvo acompañada por su hija Gina. Evangelina Anderson también formó parte de este episodio especial, reforzando el carácter familiar de la noche con la visita de Bastian, Emma y Lola.

El recorrido por el mercado del programa se convirtió en uno de los segmentos más entretenidos, con los niños explorando los pasillos y seleccionando ingredientes para que sus padres cocinen. Se vivieron escenas de complicidad y risas, como el paso de Wanda Nara junto a Olivia y Benjamín, hijos de Valu Cervantes y Enzo Fernández, y Shaina, la hija mayor de La Joaqui. La espontaneidad de los pequeños aportó frescura a la competencia, mientras los concursantes se esforzaban por integrar a sus hijos en la dinámica del reality.

La presencia de las familias en MasterChef Celebrity permitió a los participantes mostrar una faceta más íntima y cercana. Los abrazos, las sonrisas y las lágrimas evidenciaron la importancia de los lazos familiares en la vida de los concursantes, generando una conexión especial con la audiencia y dejando huella en la memoria del programa.

El impacto de la visita de los hijos quedó reflejado en la reacción de Maxi López, quien, conmovido hasta las lágrimas, vivió una noche en la que la familia se convirtió en el ingrediente principal del reality. La conductora compartió las fotos del episodio, en especial las que la tienen a sus hijos como protagonistas con su exmarido. “La F de Familia y Felicidad”, escribió desde sus redes.

Mientras que Eugenia Tobal en Instagram replicó algunas de las postales que más la conmovieron junto a su nena. “¡Este día no me lo olvido más! ¡El mejor momento de @masterchefargentina sin dudas! ¡Esta noche, compartir con Ema es lo más maravilloso que vivo hasta hoy!“, aseguró.

“¡Hija, sos todo lo que está bien en este mundo, en mi mundo, en el papá y el de toda tu familia! ¡Sos única! Gracias Masterchef Argentina, Telefe y HBO Max por este momento!”, escribió Eugenia, reflejando una sensación generalizada entre sus compañeros.