Teleshow

El refugio de Benjamín Vicuña con sus hijos Magnolia y Amancio y su novia: calma y naturaleza al pie de la cordillera

Luego de unos días en los que recrudeció su conflicto mediático con la China Suárez, el actor partió con Anita Espasandín y los pequeños en busca de un poco de paz

Guardar
La escapada romántica de Anita Espasandin con Benjamín Vicuña y sus hijos (Video: Instagram)

De acuerdo a lo que transmiten sus últimas publicaciones en redes, Benjamín Vicuña busca pasar unos días de tranquilidad después de la tormenta. Luego del paso de la China Suárez por el país, donde dio una serie de entrevistas junto a su actual novio Mauro Icardi que reavivaron viejas tensiones de su relación, el actor chileno viajó a su país con los hijos que tuvo con la actriz y la compañía de su actual pareja, Anita Espasandin.

Con la inmensa postal de la cordillera de fondo, Benjamín se mostró en la quietud de una casa de campo, rodeado de verde y amparado por la flora y fauna del lugar. A lo lejos, se ve cómo Magnolia y Amancio dejan cautivar sus miradas de niños por los paisajes que ofrece el lugar. Por su parte, Anita parece obnubilada por el despliegue de un pavo real, al que detecta desde el interior de su habitación y persigue sigilosa, hasta lograr documentar todo el despliegue de sus plumas.

Magnolia y Amancio alejados de
Magnolia y Amancio alejados de todo el ruido mediático

Los videos también la muestran llevando de paseo a un pequeño conejo, en una tierna postal junto a su novio. En tanto, Benjamín optó por reflejar el atardecer, con un rotundo sol anaranjado como telón de fondo. Y una vista aérea que sintetiza el cuadro: ellos cuatro, alejados de los ruidos mediáticos, conectando con la inmensidad de la naturaleza.

De esta manera, el actor busca alejarse del nuevo capítulo de conflicto que atravesó durante la reciente visita de la China Suárez al país. Las declaraciones públicas de ambos, tanto en las redes como en los medios de comunicación, reavivaron la polémica sobre su relación pasada y la crianza de sus hijos En este panorama, la reacción de Vicuña ante la escalada mediática fue de visible cansancio y enojo, mientras que Suárez apuntó contra su expareja por la filtración de información privada.

Las postales que eligió Benjamín
Las postales que eligió Benjamín Vicuña para documentar la quietud de sus días

El detonante de este nuevo enfrentamiento fue la mudanza de China Suárez a Turquía junto a sus hijos y su pareja actual, Mauro Icardi. La decisión de Vicuña de revocar el permiso de viaje para los niños derivó en un duro posteo de la actriz en redes sociales, lo que marcó el inicio de la controversia. Tras más de cuarenta días sin ver a Magnolia y Amancio, el actor chileno logró reencontrarse con ellos en Buenos Aires, un momento que fue captado por las cámaras de Puro Show (El Trece) y que evidenció la incomodidad de Vicuña ante la presencia de los medios en un contexto familiar.

En este panorama, al actriz se expresó en su cuenta de X acusando a su expareja de hacer público el conflicto: “De hecho se le pidió (a Vicuña) hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara”. Estas declaraciones, sumadas a sus mensajes en redes sociales, pusieron nuevamente en el centro de la escena la dinámica privada de la expareja y la exposición de los menores.

La respuesta de Benjamín Vicuña no tardó en llegar. En diálogo con el programa SQP (América TV), el actor manifestó su hartazgo por la insistencia mediática y la actitud de su expareja, cuestionando la necesidad de dar explicaciones públicas sobre temas que, a su entender, deberían resolverse en privado. “Me parece muy raro, muy patético tener que yo estar dando explicaciones cuando las debería dar otra persona… Pero se ve que necesitaba hablar. No sé por qué tanto”, sostuvo el actor antes de armar las valijas y buscar un poco de paz. Con estos días del otro lado de la cordillera y su ex ya de regreso a Turquía, ambos parecen haberla encontrado.

Temas Relacionados

Benjamín VicuñaChina SuárezConflicto familiarMagnolia y AmancioExposición mediática

Últimas Noticias

Romina Uhrig le celebró el cumpleaños de 15 a su hija Mía: las mejores imágenes del reencuentro de los ex Gran Hermano

La fiesta reunió a muchas figuras televisivas en una noche marcada por la alegría

Romina Uhrig le celebró el

Murió Clota Ponieman, histórico diseñador del rock nacional y “la mayor estrella desconocida” según Andrés Calamaro

Figura clave desde los 80, acompañó la explosión de la escena post Malvinas y dejó su nombre en discos emblemáticos. El homenaje de su gran amigo El Salmón en su show de Rosario y el recuerdo de Andy Cherniavsky y Gastón Pauls

Murió Clota Ponieman, histórico diseñador

La China Suárez compartió imágenes íntimas e inéditas del rodaje en la Patagonia de la serie “La hija del fuego”

Las anécdotas de la filmación son parte de los videos y fotografías que la actriz compartió en sus redes: del ramo de rosas del último día e instantes tiernos con sus hijos a quemaduras, brotes de acné y un severo golpe en el tabique

La China Suárez compartió imágenes

Estudió para sacerdote, se casó y cambió de religión: la historia de vida que sorprendió a Darío Barassi

El conductor de Ahora Caigo quedó atónito con la visita de Ariel y su esposa Sol, en una trama que nace en el liceo militar y termina en una barbería

Estudió para sacerdote, se casó

El romántico saludo de cumpleaños de Stefi Roitman a Ricky Montaner luego de admitir una crisis en la pareja

A semanas de reconocer que el matrimonio enfrentaba un tiempo de inestabilidad, la actriz repasó su historia de amor con el cantante a puro beso y palabras de admiración

El romántico saludo de cumpleaños
DEPORTES
Lanús enfrenta a Atlético Mineiro

Lanús enfrenta a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

El divertido paseo en góndola de Colapinto y Christine GZ en Las Vegas: el tema que cantó el argentino

Franco Colapinto largará 15° en la carrera nocturna del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La patada que le costó la expulsión al Colo Barco en la derrota del Racing de Estrasburgo

Nueva polémica en la F1 por supuestas “trampas” de dos escuderías en el Gran Premio de Las Vegas: “No fue accidental”

TELESHOW
Romina Uhrig le celebró el

Romina Uhrig le celebró el cumpleaños de 15 a su hija Mía: las mejores imágenes del reencuentro de los ex Gran Hermano

Murió Clota Ponieman, histórico diseñador del rock nacional y “la mayor estrella desconocida” según Andrés Calamaro

La China Suárez compartió imágenes íntimas e inéditas del rodaje en la Patagonia de la serie “La hija del fuego”

Estudió para sacerdote, se casó y cambió de religión: la historia de vida que sorprendió a Darío Barassi

El romántico saludo de cumpleaños de Stefi Roitman a Ricky Montaner luego de admitir una crisis en la pareja

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump aseguró que su

Donald Trump aseguró que su plan de paz no es la “última oferta” para Ucrania: “Tenemos que ponerle fin a la guerra”

El furor del “salmon sperm facial”: el tratamiento de ADN de salmón y trucha que se expande en clínicas europeas

Los secretos menos conocidos de “El mago de Oz”: accidentes, mitos y verdades que marcaron a Judy Garland y su elenco

Los nuevos modelos de lenguaje revolucionan la creatividad y el aprendizaje humano

Revolución en la ventilación: crean en Canadá un sistema que captura patógenos antes de que se propaguen