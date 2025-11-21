Teleshow

Soledad Pastorutti se encontró con su novio de la infancia en Arequito: “Nos escribíamos cartitas”

Invitada por Cristina Pérez en su nuevo programa, la cantante recorrió su ciudad natal junto a los lugares y las personas que marcaron su vida

Guardar
Soledad Pastorutti se reencontró en Arequito con su novio de la infancia (Video: Camino a casa. Telefe)

Con más de 30 años de carrera que la convirtieron en una de las figuras más importantes de la música popular argentina, Soledad Pastorutti nunca perdió las raíces de su patria chica. Asociar su nombre al de Arequito, la ciudad santafesina en la que nació hace 45 años se volvió natural e inevitable, y los recuerdos y el presente la ligaron permanentemente con su tierra. Esa en la que todavía vive, a pesar de haber llegado con su música a todos los rincones del planeta.

De esto se trató el último episodio de Camino a casa, el bio reality de Cristina Pérez, según su propia definición, en el que invita a cada invitado a regresar a un lugar que conocen y aman. “Es un viaje a la infancia”, sintetizó en una entrevista con Teleshow. Y de eso se trató la excursión en el tiempo a Arequito, que reunió a la Sole con aquellos lugares y con los afectos que cosechó a lo largo de su vida.

Entre la visita a la casa donde nació, la escuela donde estudiaron ella y sus hijas y el reencuentro con su primer profesor de guitarra, la Sole se cruzó también con su primer amor. Es que mientras recorrían la ciudad con sus amigas Carolina y Belén, y afloraban los recuerdos de travesuras adolescentes en torno a la plaza, apareció Mauro. Y allí la historia tomó otro color.

Soledad y Mauro, un encuentro
Soledad y Mauro, un encuentro en las calles de Arequito (Captura Telefe)

“¿Ustedes fueron como el primer flechazo los dos?”, preguntó la conductora y la respuesta fue afirmativa y casi a coro. Ubicaron la relación en sexto grado, justo cuando aparecían Florencia y Julieta, primas de La Sole, para nutrir todavía más el anecdotario.

Mientras transitaban la plaza principal, recordaron aquellos años en los que pasaban el día juntos, una práctica que se trasladó hasta el colegio secundario, cuando la vida empezó a separarlos. Pero siempre se vuelve de alguna manera a Arequito, y la cantante desempolvó un apodo de la infancia: “A mí me decían Speedy González”. La cita al ratoncito animado dio cuenta de su velocidad, una característica que compartía con Mauro, al punto de que competían entre ellos.

Soledad con su marido Jeremías
Soledad con su marido Jeremías y sus hijas Antonia y Regina (Instagram)

Después de volver a ser niños por un rato, las palabras de Mauro resonaron entre el murmullo: “No encontré las cartitas, si no, las traía”. La cantante se vio sorprendida por la frase, y soltó un lamento “Yo no soy tan prolija, pero mi mamá seguro guardó cartitas”. Al rato llegó un elogio: “Tenía una letra hermosa”. “Ay, me muero... se mandaban cartas a los 10 años”, expresó la periodista, con un dejo de ternura. Una manera de sintetizar esas épocas de la infancia que quedan para siempre.

Es conocido que Soledad Pastorutti y su esposo Jeremías decidieron criar a sus hijas Regina y Antonia, en Arequito. A pesar de tener muchos compromisos laborales por su carrera artística tanto en la Argentina como en el exterior, la popular cantante eligió vivir en una enorme casa en su tierra natal para llevar una vida familiar muy tranquila, rodeada por la naturaleza y por animales. La propiedad está ubicada en las afueras de Arequito, sobre la ruta. Como el predio es tan grande también tienen casas varios familiares.

Durante un tiempo, la cantante vivió en Buenos Aires debido a su trabajo y los fines de semana se iba a Arequito. Con el paso del tiempo se dio cuenta de que no le gustaba vivir en la gran ciudad y con Jeremías comenzaron a construir su propia casa en la ciudad santafesina. Cuando se casaron en 2007, su hogar definitivo todavía estaba en construcción. Entonces, por un período de tiempo vivieron en la casa de los padres de la artista hasta que finalmente pudieron mudarse a su propio lugar.

Temas Relacionados

Soledad PastoruttiLa SoleArequito

Últimas Noticias

AMIA entregó los premios a los Artistas Solidarios 2025: emociones, recuerdos y un desfile de figuras

La ceremonia distinguió a Sandra Mihanovich, Ana María Shua y Aldo Sessa, entre otros referentes de la cultura, celebrando el aporte de creadores y entidades a la memoria colectiva

AMIA entregó los premios a

Valentina Cervantes llevó a su hijo Benjamín a MasterChef Celebrity: las travesuras que hicieron reír a todos

El niño de dos años, fruto de su relación con Enzo Fernández, se convirtió en una de las atracciones del reality en una gala muy particular

Valentina Cervantes llevó a su

La felicidad de Nicole Neumann por el logro de Manu Urcera: “Campeón en tres disciplinas”

La modelo destacó el reciente título de su marido y celebró el orgullo de acompañar a un deportista sin límites

La felicidad de Nicole Neumann

La foto del Mono de Kapanga en el servicio militar que sorprendió a Mario Pergolini: “Me cambió la vida para bien”

En su visita a Otro día perdido, el cantante repasó cómo ese tiempo que parecía rutina de cuartel terminó por transformarlo

La foto del Mono de

El emotivo saludo de cumpleaños de Marcelo Tinelli a su hija Juanita: “Esa sonrisa que ilumina todo”

En una fecha significativa, el conductor le expresó todo su amor a la modelo con palabras e imágenes de su vida juntos. La respuesta de la joven

El emotivo saludo de cumpleaños
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la última

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

La cena especial que vivió Racing junto a Donato de Santis y Francella en la previa al partido con River Plate

El insólito accidente doméstico de una estrella del Chelsea que lo dejará fuera de las canchas por tres partidos

“Vamos a copar todo Paraguay”: la impactante caravana de hinchas de Lanús para la final de la Copa Sudamericana, con 60 micros y 18 aviones

Drástico cambio en la Premier League: los clubes aprobaron un nuevo límite salarial y rechazaron un tope de gasto para sus planteles

TELESHOW
AMIA entregó los premios a

AMIA entregó los premios a los Artistas Solidarios 2025: emociones, recuerdos y un desfile de figuras

Valentina Cervantes llevó a su hijo Benjamín a MasterChef Celebrity: las travesuras que hicieron reír a todos

La felicidad de Nicole Neumann por el logro de Manu Urcera: “Campeón en tres disciplinas”

La foto del Mono de Kapanga en el servicio militar que sorprendió a Mario Pergolini: “Me cambió la vida para bien”

El emotivo saludo de cumpleaños de Marcelo Tinelli a su hija Juanita: “Esa sonrisa que ilumina todo”

INFOBAE AMÉRICA

Mariana Enriquez, una voz disruptiva

Mariana Enriquez, una voz disruptiva que redefine la narrativa latinoamericana contemporánea

Donald Trump recibió a rehenes israelíes que estuvieron cautivos del grupo terrorista Hamas en Gaza: “Son héroes”

Identifican células del cerebro que ayudan a limpiar el daño del Alzheimer

Subasta millonaria para una obra de van Gogh realizada durante su “período parisino”

Cómo es el HAL Tejas, el avión de guerra que se estrelló en Dubái ante una multitud