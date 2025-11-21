Moria Casán habló del aborto que tuvo en su juventud: “A los 17 años iba sola a sacarme cosas para no tener una familia”

Moria Casán habló del aborto que tuvo en su juventud

En medio del furor por el estreno de su biopic, Moria Casán atraviesa un gran presente. En ese marco, entre las actuaciones de Griselda Siciliani y Sofía Gala, La One rememora distintos momentos de su vida. Así las cosas, este jueves, en una charla con Sebastián Wainraich, la conductora relató la dura situación que atravesó a los 17 años cuando decidió abortar.

“¿Cómo era Moria a los 17?”, comenzó preguntándole el conductor de Vuelta y media (Urbana Play). Tras unos segundos de reflexión, Casán respondió de forma tajante, enmudeciendo al estudio: “Y yo a los diecisiete ya era brava. Iba sola a sacarme cosas para no tener una familia. Por eso odio a los Beatles. Porque cada vez que salía sola de esos lugares, que no fueron tantas, pero fueron, me subía a un taxi y estaba la música de los Beatles”.

Continuando con su recuerdo, Moria dio más detalles de ese momento y la relación que hacía con la música de la banda de Liverpool: “Y yo venía de una pérdida, escuchaba (tararea). Dije: “No”. Escucho a los Beatles y no sé, ahora estoy tratando de recomponer esa música que me acompañaba, pero era duro. Eso era yo a los diecisiete. Iba sola. Estaba con pareja constituida. Y yo ni a la pareja le decía nada de nada, no sabía, no se enteraba. No se enteraba nadie de lo que me pasaba”.

La diva argentina dice adorar a la mujer que es hoy a los 79 años

Fue entonces cuando uno de los panelistas le preguntó: “¿Y nunca quebraste?”. Lejos de emocionarse, Moria afirmó que lidiaba individualmente con este dolor: “No. Yo lloré mucho de los trece, catorce años hasta los dieciocho. Lloraba, no me podía dormir si no lloraba. Lloraba a la noche, no sé, por mi cabeza, que no la podía parar, por mis cosas, por mis sentimientos, qué sé yo. Dos cosas húmedas: la bombacha por las hormonas y las lágrimas por lo que me pasaba, porque estaba pensando... Me pensaba, me construía. Yo soy muy sabia. Hablando de cábala y por qué estoy tan metida con la cábala, no estoy adoctrinándome con la cábala, no estoy fagocitada por la cábala, estoy teniendo herramientas filosóficas, matemáticas y estoy aprendiendo física cuántica y me doy cuenta que he dado un salto cuántico hace rato en mi vida para no quebrarme, tal vez”.

En otro de los fragmentos de la charla, la One también habló sobre su relación con Sofía Gala, su hija: “Me cuesta ser amiga de Sofía. Le tengo un respeto reverencial, le tengo miedo. Es una mujer muy especial”. Por último, durante la entrevista, Casán también se refirió a la importancia de sus parejas a lo largo de su vida: “Considero que el hombre ha sido necesario en mi vida, aunque me he equivocado muchísimo. Tengo poco registro de esa culpa, pero me encantan los hombres. Soy hombreriega”.

Griselda Siciliani como Moria Casán para su biopic

En medio de los preparativos para el estreno de la biopic de Moria, Griselda Siciliani mostró las primera imágenes interpretando a la diva. Las foto mostraron el trabajo de caracterización que promete rendir homenaje a una de las grandes figuras del espectáculo local.

Otra postal que generó repercusión fue la reinterpretación de la obra teatral Brujas, un clásico del teatro nacional. En la biopic, Griselda vuelve a ponerse en la piel de Moria, compartiendo escena con Luciana Ulrich Cárpena como Nora Cárpena, Pilar Viñes como Graciela Dufau, Martina Perret como Thelma Biral y Melisa Marzioni en el rol de Susana Campos. El vestuario, las luces y la química entre el elenco remiten a aquellas veladas únicas que unieron a varias generaciones frente al escenario.

Además de Siciliani, el elenco cuenta con dos nombres de peso: Sofía Gala Castiglione y Cecilia Roth serán quienes encarnen a Moria en diferentes momentos de su vida. La primera foto difundida por la plataforma de streaming y compartida por la novia de Luciano Castro muestra a Griselda completamente transformada: cabellera larga y oscura, los infaltables anteojos, bikini negra con brillos dorados y pareo de animal print. Unas tijeras en sus manos, ícono de los veranos inolvidables en Playa Franka de Mar del Plata, hacen referencia al reconocido ritual del corte de corpiños que inauguraba cada temporada y que marcó un hito en la memoria colectiva.