La conmovedora foto de Nicolás Vázquez en Nueva York para recordar a su hermano Santiago: “El mismo amor”

La misma foto: arriba, Santiago Vázquez, que falleció en 2016. Debajo, pocos días atrás, su hermano Nicolás

Nicolás Vázquez rindió homenaje a su hermano Santiago, fallecido en 2016, al replicar en Nueva York una fotografía emblemática con la campera que le había regalado años atrás. El actor y director compartió la historia en sus redes sociales, generando una ola de reacciones entre sus seguidores y el público.

A pocos días de oficializar su romance con Dai Fernández, su coprotagonista en Rocky, ambos viajaron a Nueva York y Filadelfia, donde grabaron imágenes promocionales para la segunda temporada, cuyo estreno será el 13 de enero de 2026 en el Teatro Lola Membrives. Y en la primera de esas ciudades, más precisamente en la emblemático Times Square, en Broadway, Vázquez se tomó la emotiva imagen.

La historia detrás del homenaje se remonta a uno de los últimos viajes de Santiago Vázquez, quien visitó Nueva York, una ciudad que ambos hermanos soñaban conocer juntos por su amor al teatro y al cine. En aquel viaje, Santiago llevó consigo la campera “Kaiser of New York”, un regalo de Nicolás, y desde allí envió una foto a la familia. Tras la muerte de Santiago, esa imagen se convirtió en un símbolo para los Vázquez: el padre de ambos la adoptó como foto de perfil en WhatsApp y la campera quedó como uno de los pocos objetos personales que Nicolás conservó de su hermano.

El posteo de Nico Vázquez con la campera que le regaló a Santiago y éste llevó a Nueva York

“Hace muchos años que quería hacer esta foto. En uno de sus últimos viajes, mi hermano Santi, antes de partir a otro plano, viajó a una ciudad que siempre había soñado conocer: New York. Siempre habíamos querido vivirla juntos, por Broadway, por lo que significa para nosotros el teatro y el cine y de paso pasar por Filadelfia y vivir la experiencia Rocky, pero no se dio”, comenzó su posteo el actor.

Y continuó: “Yo le había regalado una campera, y él se la llevó en ese viaje. Desde allá nos mandó esta foto a la familia. Después de que él partiera, mi papá puso esa foto en su WhatsApp y hasta el día de hoy sigue siendo su foto de perfil. De las prendas de mi hermano me quedé con muy pocas, y esta campera es una de ellas”.

Nico Vázquez viajó junto a Dai Fernández a Nueva York y Filadelfia para hacer imágenes para la segunda temporada de Rocky en el teatro Lola Membrives

Y luego, relató el verdadero sentido del posteo: “Pasé varias veces por Nueva York, pero nunca me había animado a reproducir la foto. Hasta ahora. En este último viaje, en el que, nada más y nada menos, Rocky me volvió a llevar a encontrarme con esta ciudad, sentí que era el momento. Me puse su campera, fui al mismo lugar e hice la foto. Se la traje de sorpresa a mi papá. Hoy la comparto con ustedes. La foto de mi hermano, que ya no está en este plano, y la misma foto hecha por mí. Dos tiempos distintos, el mismo amor. Y algo que reafirmo cada día: estamos conectados. Más allá de los planos, más allá de lo visible. Lo siento, lo sé, y lo creo de verdad. ¡Siempre juntos!"

El fallecimiento de Santiago Vázquez ocurrió el 16 de diciembre de 2016, cuando tenía 27 años, durante unas vacaciones con amigos en Punta Cana, República Dominicana. La noticia impactó profundamente a la familia y al entorno artístico argentino. Desde entonces, Nicolás ha buscado distintas formas de mantener viva la memoria de su hermano, transformando el dolor en gestos de homenaje y resiliencia.

La imagen de Santiago Vázquez con la campera en Nueva York es la foto de perfil del papá de Nico Vázquez en Whatsapp

Además de las publicaciones en fechas significativas, Nicolás Vázquez suele mencionar a Santiago en entrevistas y lo homenajea en el teatro, donde tiene una foto junto a él en su camarín, manteniendo presente su recuerdo en cada proyecto y momento importante. El relato de la campera y la foto en Nueva York se suma a una serie de gestos que han consolidado la imagen de una hermandad inquebrantable y un duelo transformado en testimonio de amor.

La repercusión del homenaje en redes sociales fue inmediata. Los seguidores de Nicolás Vázquez respondieron con mensajes de apoyo y cariño, repitiendo la frase “Siempre juntos” como un eco del vínculo que el actor expresa en cada publicación.