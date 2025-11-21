Teleshow

Eugenia Tobal se mostró grabando en medio de los rumores sobre su salida de MasterChef Celebrity

La actriz compartió en sus redes sociales que hasta el momento sigue siendo parte del reality de cocina más famoso de la pantalla chica. También agradeció todo el cariño que recibió por la aparición de su hija en el programa

Eugenia Tobal se mostró grabando en medio de los rumores de su salida de MasterChef Celebrity

Tras una oleada de rumores que aseguraban su inminente salida de MasterChef Celebrity (Telefe), Eugenia Tobal se encargó de despejar dudas y mostrar cómo continúa formando parte de las grabaciones del reality culinario más visto del país. En sus redes sociales, la actriz compartió un mensaje grabado junto a Evangelina Anderson, en el que hablaron a corazón abierto sobre la repercusión y la emoción de una de las últimas emisiones, protagonizada por la visita de los hijos de los participantes al estudio.

Bueno, vine a grabar el programa. Agradecer los mensajes hermosos que recibimos por el programa de ayer”, comenzó Eugenia, para luego dar pie a la intervención de Evangelina: “La mujer más buena y linda del mundo, me la acabo de encontrar”. Ambas resaltaron el impacto emocional de la jornada anterior: “Qué programa ayer con los niños”, recordó Eugenia, ante lo que Anderson sumó: “Lo que me hiciste llorar”. El clima de emoción fue compartido abiertamente: “Ay, boluda, vos también”, respondió Tobal entre risas y abrazos, y ambas recordaron la participación y el cariño que desataron “las Emitas” en la competencia.

La lluvia de mensajes amorosos también formó parte de la charla: “Muchísimos mensajes de amor nos mandaron”, destacó Eugenia, mientras Evangelina subrayó: “Muchos, muchos. Nos sentimos muy queridas, ¿no?” El intercambio siguió en tono distendido, con bromas sobre la cocina y la dinámica del programa, y una promesa: “Hoy no nos despegamos”.

Al cerrar la grabación, Eugenia retomó la comunicación a solas para agradecer una vez más el afecto recibido y confirmar que sigue en carrera: “Bueno, grabando. Así que... Gracias por todos los mensajes hermosos que me mandaron por, por Emita. Zarpado como estuvo. Ay, me emocionó muchísimo. Estoy re llorona, re maricona. Perooo, bueno, acá seguimos. Beeeesos”. De este modo, y lejos de cualquier renuncia, la actriz reafirmó su entusiasmo y agradecimiento por la experiencia, dejando en claro junto a Anderson el rol emocional y la calidez que las une dentro y fuera del programa.

Eugenia Tobal se emocionó al hablar de su madre y de su hija

El jueves por la noche la cocina más famosa se inundó de emociones luego de que los hijos de los participantes se hicieran presentes. Entre ellos estaba Ema García Ibar, la única hija de Tobal. La consigna era personal: cocinar un plato libre, utilizando los ingredientes que los hijos de cada participante les llevaban del mercado. El desafío, más allá de la cocina, era el corazón. Durante la preparación, Eugenia no pudo contener las lágrimas al dialogar con Donato de Santis. “Ella es todo para mí”, declaró con voz temblorosa, evocando el instante en que se convirtió en madre en diciembre de 2019, a sus 44 años.

El reencuentro con su hija en el estudio le tocó fibras profundas. Ante la mirada atenta del jurado, la actriz y conductora preparó un plato de arroz con verduras y papas fritas. ¿El veredicto culinario? Tal vez no alcanzó el podio del sabor, pero reveló algo indecible: “Me quedé maravillada porque no pensé que ella iba a estar tan feliz de estar acá”. Era esa felicidad infantil, luminosa y simple, la que conmovía más allá de la competencia.

Pero la exigencia no se detuvo. Germán Martitegui fue tajante: “No es un plato para una competencia. Yo no presentaría algo así en Masterchef y menos a esta altura del certamen. No es nada feliz”, sentenció. A su lado, Damián Betular opinó que en una hora se podría haber logrado mucho más.

Eugenia junto a Emma en
Eugenia junto a Emma en las cocinas de MasterChef (Prensa: Telefe)

La tensión flotaba, pero entonces Wanda Nara desvió la atención hacia lo esencial. Preguntó a Eugenia qué valores intentaba transmitirle a Ema. La respuesta, apenas sostenida por la voz entrecortada, fue un tributo a la maternidad y a una ausencia: “Yo perdí a mi mamá cuando nació ella. Mi mamá era la mejor mamá del mundo. Y trato de que sea buena persona, que tenga solidaridad, sea generosa, que sea ella. Es superauténtica y muy parecida a mi mamá”.

Las lágrimas, lejos de la amargura, brotaban como un acto de alegría y de orgullo. “La verdad es que verla acá me emocionó muchísimo… No son de tristeza, es de alegría, de orgullo”, subrayó Tobal con el rostro encendido de ternura.

