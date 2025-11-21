Teleshow

Eugenia Tobal y sus lágrimas de orgullo en MasterChef Celebrity: la huella imborrable entre su madre y su hija

En una noche marcada por los platos y los recuerdos, la actriz vivió una jornada movilizante de conexión familiar

Guardar
Eugenia Tobal se emocionó al hablar de su madre y de su hija (MasterChef Celebrity)

El estudio de Masterchef Celebrity Argentina se inundó de emociones en la noche del último programa. Eugenia Tobal, actriz y mamá, atravesó un sinfín de emociones por el profundo lazo con su hija, Ema García Ibar, en una edición marcada por las visitas familiares que transformaron la competencia en algo mucho más íntimo.

La consigna era personal: cocinar un plato libre, utilizando los ingredientes que los hijos de cada participante les llevaban del mercado. El desafío, más allá de la cocina, era el corazón. Durante la preparación, Eugenia no pudo contener las lágrimas al dialogar con Donato de Santis. “Ella es todo para mí”, declaró con voz temblorosa, evocando el instante en que se convirtió en madre en diciembre de 2019, a sus 44 años.

El reencuentro con su hija en el estudio le tocó fibras profundas. Ante la mirada atenta del jurado, la actriz y conductora preparó un plato de arroz con verduras y papas fritas. ¿El veredicto culinario? Tal vez no alcanzó el podio del sabor, pero reveló algo indecible: “Me quedé maravillada porque no pensé que ella iba a estar tan feliz de estar acá”. Era esa felicidad infantil, luminosa y simple, la que conmovía más allá de la competencia.

Eugenia Tobal junto con su
Eugenia Tobal junto con su hija Ema en Masterchef (Prensa: Telefe)

Pero la exigencia no se detuvo. Germán Martitegui fue tajante: “No es un plato para una competencia. Yo no presentaría algo así en Masterchef y menos a esta altura del certamen. No es nada feliz”, sentenció. A su lado, Damián Betular opinó que en una hora se podría haber logrado mucho más.

La tensión flotaba, pero entonces Wanda Nara desvió la atención hacia lo esencial. Preguntó a Eugenia qué valores intentaba transmitirle a Ema. La respuesta, apenas sostenida por la voz entrecortada, fue un tributo a la maternidad y a una ausencia: “Yo perdí a mi mamá cuando nació ella. Mi mamá era la mejor mamá del mundo. Y trato de que sea buena persona, que tenga solidaridad, sea generosa, que sea ella. Es súper auténtica y muy parecida a mi mamá”.

Las lágrimas, lejos de la amargura, brotaban como un acto de alegría y de orgullo. “La verdad es que verla acá me emocionó muchísimo... No son de tristeza, es de alegría, de orgullo”, subrayó Tobal con el rostro encendido de ternura.

La emoción de Eugenia Tobal
La emoción de Eugenia Tobal en Masterchef traspasaba la pantalla

Mientras regresaba a su estación, completamente emocionada, se cruzó con Evangelina Anderson. Allí, en ese breve trayecto, ambas se fundieron en un abrazo silencioso. No hacían falta palabras. El contexto ya flotaba en el aire, tejido de ausencias, recuerdos y la dicha irrepetible de compartir la vida con quienes uno ama.

Cabe recordar que en febrero de 2020 Ofelia, la madre de Eugenia, falleció tras una dura lucha contra el cáncer. La mujer se encontraba internada en el hospital Italiano. Un mes antes del nacimiento de su hija Ema, Eugenia había tomado la decisión de alejarse del ciclo que por entonces comandaba, Cocineros De Noche, para acompañar a su madre en los últimos momentos.

La madre de Eugenia Tobal,
La madre de Eugenia Tobal, Ofelia, tiene en sus brazos a su nieta, Ema (Instagram)

La actriz expresó entonces: “No quiero explayarme mucho porque si no voy a llorar. Estoy muy sensible. Fue una semana un poco revoltosa para mí, estuvimos acompañando mucho a mi mamá que está atravesando una enfermedad que la tiene a maltraer. Por suerte está ahí, batallándola como sabe hacer ella, con su fuerza y su energía”, declaraba al momento de abandonar el ciclo.

Tenemos que estar todos juntos, es una situación muy especial, falta poco para que nazca Ema. Son momentos muy sensibles. Hoy va a ser el último programa, me da mucha pena, pero no puedo seguir. Estoy muy cansada, necesito llegar al final del embarazo lo mejor que pueda porque fue muy deseado y muy esperado”, expresaba la conductora, visiblemente emocionada. No sabía que los dos destinos se iban a cruzar en otro estudio de televisión.

Temas Relacionados

Eugenia TobalMasterchef Celebrity

Últimas Noticias

Cazzu y María Becerra cautivan y provocan desde las revistas extranjeras GQ y Glamour

Elegidas para protagonizar impactantes producciones fotográficas de moda, la elección de ambos medios reflejan el imparable momento ascendente de sus carreras musicales

Cazzu y María Becerra cautivan

El libro que se convirtió en la “Biblia” de Romina Manguel: “Es de las historias de amor más lindas que leí”

Entre dictaduras, secretos familiares y un amor que resiste al tiempo, la periodista cuenta en #TeRecomiendoUnLibro la novela que se convirtió en el refugio al que siempre vuelve

El libro que se convirtió

Los hijos de los famosos fueron protagonistas en MasterChef Celebrity: sus momentos más disparatados y tiernos

Los niños y adolescentes de Evangelina Anderson, Valu Cervantes, Emilia Attias, Chino Leunis, La Joaqui, Turco Husaín, Eugenia Tobal y Maxi López sorprendieron con sus ocurrencias. Los momentos más destacados

Los hijos de los famosos

La emotiva noche de Evangelina Anderson en MasterChef: del pase de factura de sus hijos al brindis con Wanda Nara

La modelo vivió una jornada cargada de bromas y sensibles momentos en medio de una prueba exigente

La emotiva noche de Evangelina

Maxi López se encontró con sus hijos en MasterChef y lloró al contar lo que más le cuesta: “Me la paso extrañando”

El exfutbolista fue sorprendido por Valentino, Constantino y Benedicto en el programa que conduce Wanda Nara. El conmovedor pedido que le hicieron los adolescentes

Maxi López se encontró con
DEPORTES
La autocrítica de Franco Colapinto

La autocrítica de Franco Colapinto antes de la clasificación en el GP de Las Vegas: “Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”

De irse a pescar a ganarle una final inolvidable a Roger Federer: a 20 años de la epopeya de David Nalbandian en el Masters

Tras quedar 20° en la FP1, Franco Colapinto mejoró su posición y finalizó 16° en la FP2 del Gran premio de Las Vegas de la Fórmula 1

Puma Martínez irá por la gloria ante Bam Rodríguez en busca del título mundial unificatorio: hora, TV y todo lo que hay que saber

“Son unos animales”: el recuerdo de la final más violenta que protagonizaron Lanús y Atlético Mineiro, y terminó con Ruggeri preso

TELESHOW
Cazzu y María Becerra cautivan

Cazzu y María Becerra cautivan y provocan desde las revistas extranjeras GQ y Glamour

El libro que se convirtió en la “Biblia” de Romina Manguel: “Es de las historias de amor más lindas que leí”

Los hijos de los famosos fueron protagonistas en MasterChef Celebrity: sus momentos más disparatados y tiernos

La emotiva noche de Evangelina Anderson en MasterChef: del pase de factura de sus hijos al brindis con Wanda Nara

Maxi López se encontró con sus hijos en MasterChef y lloró al contar lo que más le cuesta: “Me la paso extrañando”

INFOBAE AMÉRICA

Un avión de combate indio

Un avión de combate indio se estrelló durante una demostración en el Salón Aeronáutico de Dubái

El Ejército de Israel abatió a cinco milicianos de una célula terrorista que emergieron de un túnel en Gaza

Mientras EEUU impulsa el plan de paz para Ucrania, Putin continúa los bombardeos: al menos cinco muertos en Zaporizhzhia

Uruguay busca extraditar desde Argentina a uno de sus mayores narcos vinculado a Sebastián Marset

Los puntos clave del plan de Estados Unidos para impulsar la propuesta de paz que divide a Rusia y Ucrania