Eugenia Tobal y sus lágrimas de orgullo en MasterChef Celebrity: la huella imborrable entre su madre y su hija

Eugenia Tobal se emocionó al hablar de su madre y de su hija (MasterChef Celebrity)

El estudio de Masterchef Celebrity Argentina se inundó de emociones en la noche del último programa. Eugenia Tobal, actriz y mamá, atravesó un sinfín de emociones por el profundo lazo con su hija, Ema García Ibar, en una edición marcada por las visitas familiares que transformaron la competencia en algo mucho más íntimo.

La consigna era personal: cocinar un plato libre, utilizando los ingredientes que los hijos de cada participante les llevaban del mercado. El desafío, más allá de la cocina, era el corazón. Durante la preparación, Eugenia no pudo contener las lágrimas al dialogar con Donato de Santis. “Ella es todo para mí”, declaró con voz temblorosa, evocando el instante en que se convirtió en madre en diciembre de 2019, a sus 44 años.

El reencuentro con su hija en el estudio le tocó fibras profundas. Ante la mirada atenta del jurado, la actriz y conductora preparó un plato de arroz con verduras y papas fritas. ¿El veredicto culinario? Tal vez no alcanzó el podio del sabor, pero reveló algo indecible: “Me quedé maravillada porque no pensé que ella iba a estar tan feliz de estar acá”. Era esa felicidad infantil, luminosa y simple, la que conmovía más allá de la competencia.

Eugenia Tobal junto con su hija Ema en Masterchef (Prensa: Telefe)

Pero la exigencia no se detuvo. Germán Martitegui fue tajante: “No es un plato para una competencia. Yo no presentaría algo así en Masterchef y menos a esta altura del certamen. No es nada feliz”, sentenció. A su lado, Damián Betular opinó que en una hora se podría haber logrado mucho más.

La tensión flotaba, pero entonces Wanda Nara desvió la atención hacia lo esencial. Preguntó a Eugenia qué valores intentaba transmitirle a Ema. La respuesta, apenas sostenida por la voz entrecortada, fue un tributo a la maternidad y a una ausencia: “Yo perdí a mi mamá cuando nació ella. Mi mamá era la mejor mamá del mundo. Y trato de que sea buena persona, que tenga solidaridad, sea generosa, que sea ella. Es súper auténtica y muy parecida a mi mamá”.

Las lágrimas, lejos de la amargura, brotaban como un acto de alegría y de orgullo. “La verdad es que verla acá me emocionó muchísimo... No son de tristeza, es de alegría, de orgullo”, subrayó Tobal con el rostro encendido de ternura.

La emoción de Eugenia Tobal en Masterchef traspasaba la pantalla

Mientras regresaba a su estación, completamente emocionada, se cruzó con Evangelina Anderson. Allí, en ese breve trayecto, ambas se fundieron en un abrazo silencioso. No hacían falta palabras. El contexto ya flotaba en el aire, tejido de ausencias, recuerdos y la dicha irrepetible de compartir la vida con quienes uno ama.

Cabe recordar que en febrero de 2020 Ofelia, la madre de Eugenia, falleció tras una dura lucha contra el cáncer. La mujer se encontraba internada en el hospital Italiano. Un mes antes del nacimiento de su hija Ema, Eugenia había tomado la decisión de alejarse del ciclo que por entonces comandaba, Cocineros De Noche, para acompañar a su madre en los últimos momentos.

La madre de Eugenia Tobal, Ofelia, tiene en sus brazos a su nieta, Ema (Instagram)

La actriz expresó entonces: “No quiero explayarme mucho porque si no voy a llorar. Estoy muy sensible. Fue una semana un poco revoltosa para mí, estuvimos acompañando mucho a mi mamá que está atravesando una enfermedad que la tiene a maltraer. Por suerte está ahí, batallándola como sabe hacer ella, con su fuerza y su energía”, declaraba al momento de abandonar el ciclo.

“Tenemos que estar todos juntos, es una situación muy especial, falta poco para que nazca Ema. Son momentos muy sensibles. Hoy va a ser el último programa, me da mucha pena, pero no puedo seguir. Estoy muy cansada, necesito llegar al final del embarazo lo mejor que pueda porque fue muy deseado y muy esperado”, expresaba la conductora, visiblemente emocionada. No sabía que los dos destinos se iban a cruzar en otro estudio de televisión.