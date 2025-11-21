Cazzu y María Becerra cautivan y provocan desde las revistas extranjeras GQ y Glamour

Cazzu en GQ México, y María Becerra en Glamour España, dos argentinas que no dejan de crecer por el mundo...

Sacando el mundo de las redes, el ecosistema que toda celebrity debe habitar si lo que pretende es triunfar, otra vidriera ansiada por artistas varios es la de las llamadas trendy magazines, revistas de tendencias o -para muchos y desde siempre- sencillamente revistas de moda.

Por estas horas, dos cantantes argentinas -María Becerra en la revista española Glamour y Cazzu en la GQ México- despliegan toda su belleza y capacidad de seducción en impactantes producciones fotográficas: a cargo de Noah Pharrel, en el caso de Becerra, y de Ram Martínez, las de Cazzu.

Las huellas de un felino recorren el cuello de María Becerra, un detalle que revela tanto su vínculo con los animales como la historia personal que la acompaña, comienza describiendo Glamour el perfil de Becerra, firmado por Isabel Serra.

Falda de Evade House y top de Otrura. (Foto: Noah Pharrell/Glamour)

Aunque en la actualidad exhibe cuatro de estos tatuajes, en el pasado llegó a lucir hasta doce, sumados a varios perros que también marcaron etapas de su vida. Su primera perra llevó el nombre de Selena, pero el tatuaje que adorna su brazo y protagoniza la portada con la que la artista argentina se consagra como Cantante del Año en los Premios Glamour Women of The Year 2025 no remite a esa mascota, sino a un homenaje mucho más profundo: Selena Quintanilla. Esta figura, considerada por la industria como una de las artistas más influyentes de la historia y la primera latina en conquistar musicalmente Estados Unidos, dejó una huella imborrable tras su trágico final, que conmocionó a dos países. Becerra ha relatado en numerosas entrevistas que Quintanilla fue su primer y constante referente musical, así como un modelo de perseverancia y fortaleza, cualidades que la cantante argentina ha necesitado especialmente durante este 2025, un año marcado por la adversidad.

Top de Nymph. (Foto: Noah Pharrell/Glamour)

En medio de la discreción, María Becerra enfrentó dos abortos espontáneos derivados de embarazos ectópicos, una experiencia que en uno de los casos puso en riesgo su vida. Este episodio la llevó a replantear su manera de afrontar las emergencias y a redefinir sus prioridades. El impacto de estos acontecimientos se reflejó de manera directa en su música, dando origen a su nuevo álbum, Quimera, que saldrá a la venta el 20 de noviembre. La artista, acostumbrada a convivir con gatos y a aprender de ellos la capacidad de recuperarse ante las caídas, se reinventó en la figura mitológica que da nombre a su disco.

Falda de Evade House y top de Otrura. (Foto: Noah Pharrell/Glamour).

El concepto de Quimera trasciende la idea de una utopía o de un espacio imaginario: en la mitología, representa a una criatura invencible que reúne las características de un dragón, un león, una cabra y una serpiente. Así, Becerra canaliza en su obra la resiliencia y la fuerza que ha cultivado a lo largo de un año especialmente desafiante, consolidando su lugar en la escena musical y rindiendo tributo a quienes la inspiraron desde el inicio de su carrera.

Vestido de Isabel Marant (Foto: Noah Pharrell/Glamour)

Por su parte, la edición mexicana de GQ asegura que la transformación de Julieta Cazzuchelli en Cazzu no solo ha redefinido su identidad artística, sino que también ha diluido las fronteras entre su vida personal y su personaje público. A los treinta y un años, la cantante argentina reconoce que la distancia entre ambas facetas es casi inexistente, una evolución que atribuye en parte a la experiencia de la maternidad. “A esta edad (31 años), recién siento que soy más parecida a Cazzu”, afirma Julieta, en el texto de Alejandro Mendoza.

Vestido, Joti Harriague. (Foto: Ram Martínez/GQ México)

Lejos de tratarse de una dualidad conflictiva al estilo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la relación entre Julieta y su alter ego ha sido de mutua influencia. La artista nunca ha rechazado lo que representa Cazzu, a pesar de que otros han cuestionado a “esa chica tatuada del trap a la que le gusta mostrar su cuerpo y escribir sobre sexo”.

Total look y joyería, Dolce&Gabbana. (Foto: Ram Martínez/GQ México)

En su libro Perreo, una Revolución (2025), la propia Julieta define a Cazzu como “una mujer que represente lo que no nos atrevemos a ser”, y sostiene que “somos lo que decimos”, porque “eso construye nuestro universo, nuestro futuro y define quiénes somos”. Según explicó a GQ México, ambas personalidades “en muchas ocasiones fueron retroalimentándose una con la otra”, y en la actualidad, Julieta busca “ser valiente, libre” y disfrutar de la vida como lo haría Cazzu.

Vestido, EMM & VAL; zapatos, Prada. (Foto: Ram Martínez/GQ México)

La cantante asume con seriedad el impacto de su figura pública, consciente de que su ejemplo trasciende lo personal. Reconoce la responsabilidad que implica ser un modelo para sus seguidoras y, por ello, dirige mensajes directos a las mujeres en sus canciones. “Son como manifestaciones de lo que quizás yo siempre esperé de mí, al mismo tiempo que son mensajes para mis seguidoras”, declaró Julieta a GQ México.

Vestido, Hermès; zapatos, Christian Louboutin; joyería, Cartier. (Foto: Ram Martínez/GQ México)

Este compromiso se refleja de manera explícita en la publicación de Perreo, un libro autobiográfico que va más allá de relatar su trayectoria: en él, la artista se propone desmitificar la creencia de que el trap y el reguetón son géneros exclusivamente machistas, abriendo así un espacio de reflexión sobre el papel de la mujer en la música urbana.