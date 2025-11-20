María Becerra contó cuál fue el último capricho que se dio: “Me lo merecía muchísimo”

María Becerra contó cuál fue el último capricho que se dio (Video: Tik Tok)

María Becerra, indiscutida estrella de la música argentina y una de las referentes con mayor proyección internacional, volvió a dejar huella fuera de los escenarios durante su reciente gira por Europa. En medio de su apretada agenda y vestida de gala, La Nena de Argentina concedió una entrevista a un medio español, donde reveló detalles íntimos y cotidianos sobre cómo se consiente en los momentos de relax tras jornadas repletas de trabajo y compromisos.

En el marco de un ping-pong de preguntas y respuestas, la periodista la sorprendió con una pregunta puntual: “¿Cuál fue el último capricho que te regalaste?" La intención era conocer si, al ritmo del éxito y la fama, Becerra se daba gustos costosos o si prefería placeres más simples y personales.

La cantante se tomó unos segundos para pensar que contestar y luego, fiel a su estilo gracioso y desenvuelto, respondió: “El último caprichazo que me regalé, porque me lo merecía muchísimo, que sea ostentoso en este momento no recuerdo. Pero antes de ayer sí me consentí en algo al llegar de una jornada larga y extensa”.

Luego, María describió su ritual de placer diario: “Llené el hidromasaje, le puse mucha espuma, activé los masajes y comí adentro una bandeja de pollo frito con salsa mientras la espuma rebosaba mi rostro y se escuchaba el ruido de las burbujas y escuchaba el tema “Nothing compares 2 U”. Eso es un caprichazo”, confesó. Así, dejó en claro que, más allá de los lujos materiales accesibles por su carrera, su verdadero disfrute está en regalarse momentos de bienestar y desconexión, apostando a gozar de lo sencillo y lo auténtico.

La insólita respuesta de María Becerra en España sobre su deseo de ser anónima por un día

A poco más de un mes de que la cantante de “Hasta que me enamoro” haga historia con dos conciertos consecutivos en el estadio de River, la artista continúa sumando hitos a su carrera internacional. Mientras su nombre ilumina Buenos Aires y el bullicio de la agenda no da tregua, la Nena de Argentina cruzó el Atlántico y desembarcó en España con nuevos desafíos: desde este viernes, asumió como asesora del equipo de Sebastián Yatra en el popular reality musical La Voz. Allí, millones de televidentes españoles pudieron descubrir no solo el talento y la capacidad de observación de Becerra, sino también esa energía magnética y espontánea que la caracteriza en cada gesto y palabra.

Semanas atrás, la cantante sorprendió a sus seguidores con una intervención sincera y descontracturada en El Podcast de final de mes, conducido por Miki Núñez. Durante la charla, María se animó a responder una pregunta inesperada que la llevó a tiempos más sencillos de su vida: “¿Cuánto pagarías por volver a ser anónima por un día? Por poder salir a la calle sin que nadie te reconozca”.

Sin dudarlo, la pareja de J Rei desarmó a todos con su honestidad: “Pagaría lo que sale un pasaje a Japón. Porque me voy a Japón y no me conoce nadie. Es tal cual. Es que es verdad, sí. Yo si quiero estar tranquila, me voy a esos lugares que no hablan mi idioma, que nadie me conoce y soy una persona normal”. El estudio estalló de risa, celebró la ocurrencia y muchos quedaron sorprendidos por la claridad con que la superestrella compartió sus deseos más simples, cuestionando el mito de la fama como sinónimo de felicidad permanente.

El encuentro también dejó ver las barreras inesperadas que surgen, incluso, entre artistas latinoamericanos: pese a compartir el mismo idioma, los diferentes acentos y los modismos entre Núñez y Becerra hicieron que, por momentos, la conversación resultara difícil de seguir, marcando un costado divertido y espontáneo del diálogo entre dos culturas.