Así fue el paso de Ibai Llanos por Rosario: del mejor asado de su vida al colegio de Messi

Ibai Llanos comiendo asado en la ciudad de Rosario (Video: X)

El reconocido streamer español Ibai Llanos desató un verdadero furor en Rosario tras ser encontrado este miércoles recorriendo la ciudad junto al creador de contenido argentino La Cobra. La noticia impactó rápidamente en redes sociales y, además de su popularidad internacional, ambos fueron vistos en la escuela primaria donde estudió Lionel Messi, uno de los sitios más representativos del llamado Circuito Messi. El revuelo se generó de inmediato: fans, vecinos y curiosos se acercaron para sacarse fotos, saludar y compartir la experiencia de tener a una de las figuras del streaming global en un espacio tan emblemático del fútbol argentino.

Ibai se encuentra grabando un vlog especial sobre los orígenes de Lionel Messi, con la intención de mostrar los escenarios de la infancia y formación futbolística del astro. En la escuela, fue visto recorriendo las aulas, conversando con docentes y alumnos y aceptando el desafío de jugar al metegol, lo que generó una rápida viralización gracias a quienes presenciaron y replicaron la escena en redes. Decenas de personas registraron el momento, y la interacción con el streamer, conocido por su simpatía y la sencillez de su trato, no hizo más que potenciar la euforia y el orgullo de los rosarinos.

Considerado uno de los streamers más influyentes del mundo, Ibai ya había manifestado en repetidas ocasiones su admiración por Messi y por la cultura futbolera argentina. Ahora, con este viaje, reavivó el lazo y la identificación con el público local, sumando una experiencia culinaria digna de destacar: “Lo de Rosario es surrealista. El mejor asado que comí en toda mi vida”, escribió en su cuenta de X, confesión que disparó un aluvión de respuestas, memes y orgullo colectivo. El streamer se mostró fascinado no solo con el fútbol y los lugares emblemáticos, sino también con la hospitalidad y las costumbres arraigadas en la ciudad.

Ibai junto a La Cobra en la primaria a la que fue Lionel Messi (X)

Durante la grabación, Ibai fue abordado por un grupo de jóvenes que, en una charla típica de la idiosincrasia rosarina, le hicieron preguntas sobre fútbol y el clima que se vivía en Argentina. Entre risas, respondió: “Ombu. A ese móvil, sí. Un saludito para la gente del atlético Ombu. ¿Jugáis contra este equipo? No, acá, jugamos todos… Me he ido haciendo un asado, que me está explicando la Cobra cómo hacerlo y me está quedando espectacular. Un abrazo fuerte y suerte en la temporada. El Ombu es más grande en zona sur. ¡Ahí está! ¿En serio? Sí. El Ombu, el más grande de zona sur, pero no quiero problemas”.

La expectativa por el estreno del contenido grabado en Rosario es total. Usuarios en redes no solo celebraron la visita y el reconocimiento gastronómico, sino que también multiplicaron su ansiedad por ver el material inédito sobre los primeros años de Messi, contado en primera persona y a través del estilo único y global de Ibai Llanos. Para la ciudad, la estadía del streamer fue mucho más que un simple suceso viral: reafirmó la fuerza del mito Messi y el magnetismo de la pasión argentina, donde la hospitalidad, el fútbol y el asado se fusionan para conquistar a fanáticos e ídolos del mundo entero.

La visita de Ibai Llanos dejó una huella inolvidable en Rosario, uniendo tradición futbolera, orgullo local y la calidez de su gente en cada paso de su recorrido. Su mirada fresca sobre los orígenes de Messi, sumada a la fascinación que expresó por el asado y la cultura argentina, contribuyeron a renovar el sentido de pertenencia y admiración por una ciudad que, a través de sus ídolos y costumbres, sigue conquistando al mundo. Ahora, mientras la expectativa por el vlog crece, miles esperan revivir junto al streamer la magia de Rosario y confirmar que, a veces, la pasión deportiva y la hospitalidad pueden convertir un viaje en una experiencia verdaderamente “surrealista”.