Las revelaciones de Alejandro Dolina con Mario Pergolini: “No tenía planeado ser padre, y fui feliz”

Alejandro Dolina y Mario Pergolini hablaron de sus hijos (Video: Otro día perdido. El Trece)

Alejandro Dolina, figura central de la radio y la cultura argentina, ofreció una mirada íntima sobre su vida personal en una reciente entrevista brindada a Mario Pergolini en Otro día perdido. Durante la conversación, no dudó en abordar temas como la paternidad, su pasión por el fútbol y su experiencia en la televisión y el cine, al compartir reflexiones y anécdotas que revelaron su vínculo con sus hijos y su visión retrospectiva sobre su carrera.

“Fue lo mejor que me pasó en la vida. Yo no tenía planeado ser padre, no era un sueño de la juventud: ‘Uh, yo cuando tengo un hijo, entonces, le voy a enseñar equis’. No, no tenía planeado eso. Y aparecieron los hijos”, reveló Dolina al ser consultado sobre el tema. El conductor relató que no fue producto de una planificación, sino de un acontecimiento inesperado que transformó su vida. “Sucedió. Su madre quedó embarazada y lo tuvimos. Y fui feliz”, expresó, al subrayar la espontaneidad y la alegría que le trajo la paternidad de Martín y Alejandro, quienes trabajan con él.

La felicidad, dejó en claro, no se limita al pasado. “Sigo siendo muy feliz porque tengo actividades comunes que son casualmente muy felices. Por ejemplo, la música. Por ejemplo, el fútbol”, afirmó al momento de destacar la importancia de compartir momentos cotidianos con sus hijos. El fútbol, en particular, ocupa un lugar central en su vida familiar. “Conmigo es mucho peor porque conmigo juegan”. Fue en entonces que Pergolini lo interrogó: “¿Seguís jugando al fútbol?“. La sospecha, tuvo el sello reconocible de su invitado: ”Y sigo jugando, cada vez con mayor sospecha de que es el último partido”, comentó entre risas, al evidenciar el valor que otorga a la práctica deportiva y a la construcción de vínculos a través de ella.

Alejandro Dolina y Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece)

Dolina también resaltó el papel del fútbol en la formación de amistades duraderas. “Me gusta más que ninguna otra cosa, con dos o tres enseñanzas”, señaló, y agregó: “Sigo estableciendo muy lindas amistades en el fútbol”. Estas palabras reflejan cómo el deporte ha sido un canal para fortalecer lazos, tanto familiares como sociales.

En cuanto a su trayectoria en televisión, Dolina adoptó una postura autocrítica y honesta. “No me fue muy bien”, reconoció al ser interrogado sobre su paso por la pantalla chica. “Eso quiere decir que no lo hice muy bien, Que tuve mala suerte. No es que no me saqué la lotería, eh. No, no, cuando miro lo que hice, a lo sumo, si estoy optimista, un día puedo reconocer algún acierto ocasional. Pero más que eso, no”, reflexionó, al dejar entrever una evaluación sincera de su desempeño en ese ámbito.

El conductor también relató que, tras dejar el medio, encontró satisfacción en proyectos más acotados. “Después, ya abandonada oficialmente la televisión, yo hice alguna serie con Campanella , Recordando el show de Alejandro Molina, con muchos artistas, amigos. Ahí lo disfruté mucho. Pero ya no era la televisión, casi”, explicó, diferenciando esas experiencias de su etapa televisiva tradicional.

La conversación derivó hacia una anécdota particular: su interpretación de Dios en el cine. “En una película, sí. Dios libre guarde”, respondió Dolina, aludiendo a su papel en Las puertitas del señor López. El intercambio se tornó distendido cuando se mencionó que tanto él como Mario Pergolini, el entrevistador, habían interpretado a Dios en diferentes producciones, lo que generó un momento de complicidad y humor entre ambos. Cabe recordar que el creador de Cuál es? interpretó a Dios en Floricienta.

Un destino curioso que comparten dos figuras históricas de la radio, que coincidieron en la televisión para ponerse al día en sus asuntos y sus trayectorias.