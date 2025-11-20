Teleshow

Las revelaciones de Alejandro Dolina con Mario Pergolini: “No tenía planeado ser padre, y fui feliz”

El creador de La venganza será terrible contó cómo la llegada inesperada de sus hijos transformó su manera de ver la vida

Guardar
Alejandro Dolina y Mario Pergolini hablaron de sus hijos (Video: Otro día perdido. El Trece)

Alejandro Dolina, figura central de la radio y la cultura argentina, ofreció una mirada íntima sobre su vida personal en una reciente entrevista brindada a Mario Pergolini en Otro día perdido. Durante la conversación, no dudó en abordar temas como la paternidad, su pasión por el fútbol y su experiencia en la televisión y el cine, al compartir reflexiones y anécdotas que revelaron su vínculo con sus hijos y su visión retrospectiva sobre su carrera.

Fue lo mejor que me pasó en la vida. Yo no tenía planeado ser padre, no era un sueño de la juventud: ‘Uh, yo cuando tengo un hijo, entonces, le voy a enseñar equis’. No, no tenía planeado eso. Y aparecieron los hijos”, reveló Dolina al ser consultado sobre el tema. El conductor relató que no fue producto de una planificación, sino de un acontecimiento inesperado que transformó su vida. “Sucedió. Su madre quedó embarazada y lo tuvimos. Y fui feliz”, expresó, al subrayar la espontaneidad y la alegría que le trajo la paternidad de Martín y Alejandro, quienes trabajan con él.

La felicidad, dejó en claro, no se limita al pasado. “Sigo siendo muy feliz porque tengo actividades comunes que son casualmente muy felices. Por ejemplo, la música. Por ejemplo, el fútbol”, afirmó al momento de destacar la importancia de compartir momentos cotidianos con sus hijos. El fútbol, en particular, ocupa un lugar central en su vida familiar. “Conmigo es mucho peor porque conmigo juegan”. Fue en entonces que Pergolini lo interrogó: “¿Seguís jugando al fútbol?“. La sospecha, tuvo el sello reconocible de su invitado: ”Y sigo jugando, cada vez con mayor sospecha de que es el último partido”, comentó entre risas, al evidenciar el valor que otorga a la práctica deportiva y a la construcción de vínculos a través de ella.

Alejandro Dolina y Mario Pergolini
Alejandro Dolina y Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece)

Dolina también resaltó el papel del fútbol en la formación de amistades duraderas. “Me gusta más que ninguna otra cosa, con dos o tres enseñanzas”, señaló, y agregó: “Sigo estableciendo muy lindas amistades en el fútbol”. Estas palabras reflejan cómo el deporte ha sido un canal para fortalecer lazos, tanto familiares como sociales.

En cuanto a su trayectoria en televisión, Dolina adoptó una postura autocrítica y honesta. “No me fue muy bien”, reconoció al ser interrogado sobre su paso por la pantalla chica. “Eso quiere decir que no lo hice muy bien, Que tuve mala suerte. No es que no me saqué la lotería, eh. No, no, cuando miro lo que hice, a lo sumo, si estoy optimista, un día puedo reconocer algún acierto ocasional. Pero más que eso, no”, reflexionó, al dejar entrever una evaluación sincera de su desempeño en ese ámbito.

El conductor también relató que, tras dejar el medio, encontró satisfacción en proyectos más acotados. “Después, ya abandonada oficialmente la televisión, yo hice alguna serie con Campanella, Recordando el show de Alejandro Molina, con muchos artistas, amigos. Ahí lo disfruté mucho. Pero ya no era la televisión, casi”, explicó, diferenciando esas experiencias de su etapa televisiva tradicional.

La conversación derivó hacia una anécdota particular: su interpretación de Dios en el cine. “En una película, sí. Dios libre guarde”, respondió Dolina, aludiendo a su papel en Las puertitas del señor López. El intercambio se tornó distendido cuando se mencionó que tanto él como Mario Pergolini, el entrevistador, habían interpretado a Dios en diferentes producciones, lo que generó un momento de complicidad y humor entre ambos. Cabe recordar que el creador de Cuál es? interpretó a Dios en Floricienta.

Un destino curioso que comparten dos figuras históricas de la radio, que coincidieron en la televisión para ponerse al día en sus asuntos y sus trayectorias.

Temas Relacionados

Alejandro DolinaPaternidadFútbolTelevisión argentinaCine argentino

Últimas Noticias

El sueño de un fanático de Charly García que busca hacer realidad: “Se merece el Premio Nobel de Literatura”

Juan Albornoz, un cordobés dedicado al negocio agroindustrial y escritor, habló con Teleshow sobre la campaña que impulsa para rendir homenaje al músico con el galardón literario, siguiendo los pasos de Bob Dylan. Su objetivo: la Academia Sueca

El sueño de un fanático

Pimpinela: el amor según pasan los años y terapia de grupo con el mismo terapeuta que los Les Luthiers

Lucía y Joaquín Galán están cerrando un año de éxitos internacionales, reconocimiento local -Konex incluido- y acaban de confirmar para el año que viene una gira por todo el país, “Noticias del Amor”. También en carpeta, la biopic del dúo. De todo eso hablan con Infobae

Pimpinela: el amor según pasan

Charlotte Caniggia: “¿Por qué elegí a mi familia?"

Invitada a Mi Cielo, enseguida quedará claro que todos sus caminos conducen a la familia... y no son buenos recuerods. En en este caso hablamos de mamá Mariana Nannis, papá Claudio Paul Caniggia y, por supuesto, su hermano mellizo Alex

Charlotte Caniggia: “¿Por qué elegí

La cookie XL sentenció a un participante: quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

La preparación del tradicional postre de Damián Betular puso en jaque a varios competidores y terminó dejando fuera del certamen a una figura muy querida

La cookie XL sentenció a

El reconocimiento de Mario Pergolini a Alejandro Dolina: “Yo anotaba los llamados de la gente en tu programa”

El mítico conductor radial de La venganza será terrible fue como invitado a Otro día perdido. La inspiración detrás de su amor por la radio

El reconocimiento de Mario Pergolini
DEPORTES
Otra tragedia en el fisicoculturismo:

Otra tragedia en el fisicoculturismo: murió Faramarz Azizi, figura del deporte iraní de 30 años

La decisión que tomaría Real Madrid con Nico Paz en medio del interés de Inter y Tottenham

Argentina pone en marcha su sueño en la Copa Davis: enfrentará a Alemania en el arranque del Final 8

Las perlitas de la presentación de la pelea del Puma Martínez con Bam Rodríguez: remera especial, gesto a lo Rocky Balboa y broma en inglés

Resignó su lugar en la selección argentina para jugar en Europa y ahora busca su revancha: “Es el sueño más grande que tengo”

TELESHOW
El sueño de un fanático

El sueño de un fanático de Charly García que busca hacer realidad: “Se merece el Premio Nobel de Literatura”

Pimpinela: el amor según pasan los años y terapia de grupo con el mismo terapeuta que los Les Luthiers

Charlotte Caniggia: “¿Por qué elegí a mi familia?"

La cookie XL sentenció a un participante: quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

El reconocimiento de Mario Pergolini a Alejandro Dolina: “Yo anotaba los llamados de la gente en tu programa”

INFOBAE AMÉRICA

La diplomacia del sushi: Taiwán

La diplomacia del sushi: Taiwán y Japón unen filas ante las amenazas y el boicot de China

Murió el ex prisionero de guerra de Vietnam protagonista de una foto ganadora del Pulitzer con dos historias detrás

Un accidente ferroviario en el sur de República Checa causó 40 heridos

Los Simpson confirmaron la muerte de otro personaje histórico

El James Webb detectó una galaxia que desafía todo lo que se conoce del universo primitivo