Teleshow

Guido Kaczka interrumpió su programa para socorrer al mini Hombre Araña tras una caída en vivo

Durante la última emisión de Buenas noches Familia, el tradicional saludo del pequeño vecino disfrazado de superhéroe terminó en un susto

Guardar
El mini Hombre Araña cautivó a Guido Kaczka

Los presentes y quienes seguían cada una de las instancias desde su casa, temblaron por un instante. El ritual que noche tras noche regala sonrisas a los televidentes de Buenas noches Familia en El Trece vivió un giro inesperado cuando el “mini Hombre Araña”, disfrazado y entusiasmado, irrumpió con su saludo habitual. El pequeño vecino, protagonista espontáneo del ciclo, quiso sorprender a todos con una acrobacia improvisada, pero terminó golpeándose y generó un susto en vivo.

Era el momento de la ventana. Guido Kaczka, conductor y anfitrión de este show familiar, salió a la vereda y detectó al pequeño trepando la reja y no tardó en celebrar la aparición. “¡Buenas, buenas! Que todos esos celulares, todos los celulares que están filmando, giren sobre su eje y filmen al Hombre Araña. Porque el Hombre Araña está ahí. Miren. Ahí está”, animó, mientras el chico, metido en el papel, saludaba y empezaba sus piruetas ante la cámara y el aplauso de quienes allí se encontraban.

La energía en el estudio era palpable. Niños y adultos se sumaron al reconocimiento cuando el conductor pidió: “Chicos, el aplauso acá para el Hombre Araña. Ahí va. Y la banda, y la banda te canta. Te queremos, Hombre Araña, te queremos. Te queremos, Hombre Araña, te queremos”. El animador, siempre atento a cada movimiento, algo que lo que hizo un sello, seguía la escena con admiración: “El Hombre Araña es lo máximo. Mirá, mirá, nos hace una pirueta. Aplausos, es un crack”.

El mini Hombre Araña hzo
El mini Hombre Araña hzo su show, pero algo terminó saliendo mal (Captura TV)

Pero las luces se apagaron durante un segundo. El niño, en pleno despliegue acrobático, calculó mal y se golpeó accidentalmente con la reja frente a la multitud de miradas y celulares grabando. El gesto de alegría de Guido se transformó de inmediato en preocupación. “Uy, ¿qué pasó? Algo le dolió al Hombre Araña. Se la dio. Se lo llevaron al Hombre Araña”, narró, con la voz vibrando entre el nerviosismo y la necesidad de intervenir.

La reacción fue instantánea. El conductor pidió entrar a la vivienda del niño: “Abrime, abrime. ¿Qué pasó? Te excitás cuando sos chico. Y encima, si los grandes te excitan, te excitás más. Y nosotros, boludones... ¿Para qué aplauden ustedes? Miren lo que hicieron”, lanzó con chispa irónica a quienes, aún desconcertados, seguían aplaudiendo. El ambiente había cambiado: del jolgorio al sobresalto en un solo instante. Y saber qué había pasado realmente con el pequeño superhéroe que por un momento sintió el dolor.

El mini Hombre Araña ya
El mini Hombre Araña ya es una figura central del ciclo

Pero, ¿quién no sintió ese pequeño vértigo de la infancia, ese impulso a impresionar cuando alguien observa y alienta con admiración? Guido no dudó: “¿Me abren un segundo?”, pidió nuevamente, apremiado, antes de cruzar la puerta y sumarse a la familia del chico en el departamento de enfrente.

El conductor cruzó el umbral. “Permiso. ¿Se puede? Pero... Permiso. No sé si se escucha. Se escucha, perfecto. Hoy, Hombre Araña, vine acá a saludar. Mirá, se puso bien cuando vine. Porque estaba llorando y ahora está contento, pero lo calmé. La señora me abrió. Es una familia preciosa. La casa tiene un patio interno divino y una parrilla arriba. Lo calmé, estaba llorando mal”.

El relato iba tejiéndose entre la pantalla y la vida de ese edificio, entre o que pasaba dentro del domicilio y las imágenes que les devolvía el televisor, como una especie de recordatorio de cuán delgada puede ser incluso la línea entre la inocencia y el riesgo, entre la televisión y el pulso real de una familia. El pequeño Hombre Araña, ya reconfortado por el abrazo de la celebridad, recuperó la sonrisa que, noche tras noche, ilumina la ventana del show.

Temas Relacionados

Guido KaczkaBuenas noches familia

Últimas Noticias

Las postales de Coty Romero en Roma: look urbano y estilo relajado para dar un paseo por la historia

La exparticipante de Gran Hermano se encuentra en la capital italiana junto a dos amigas y juntas disfrutaron los atractivos de la ciudad

Las postales de Coty Romero

Facundo Pieres habló de su relación actual con Zaira Nara y de los rumores de romance con Gabriela Sari

El polista se refirió por primera vez a la separación de la hermana de Wanda y a las versiones que lo vinculan con la actriz, recientemente separada de Rulo Schijman

Facundo Pieres habló de su

Marta Fort contó la verdad sobre el misterioso posteo contra su familia: “Hay cosas que me gusta dejar claras”

Luego del enigmático mensaje que causó revuelo en el clan chocolatero, la modelo explicó la situación y se mostró esperanzada en arreglar las diferencias

Marta Fort contó la verdad

La “accidentada” vuelta a casa de Evangelina Anderson y Marixa Balli tras una cena con sus compañeros de Masterchef

Las dos participantes del reality de cocina se fueron juntas y compartieron un hecho inesperado que les ocurrió en el regreso a sus hogares, adentro del mismo vehículo

La “accidentada” vuelta a casa

El hijo de Valeria Mazza destacó la actitud de su hermana durante el asalto a su casa: “Estoy muy orgulloso de ella”

El hecho ocurrió mientras la modelo y Alejandro Gravier se encontraban en Europa. Cómo lo vivieron Benicio y Taína, testigos de la situación

El hijo de Valeria Mazza
DEPORTES
El pedido de Guillermo Barros

El pedido de Guillermo Barros Schelotto para Vélez al enterarse del título de “Campeón de Liga” que recibió Central: “Tiene que ser retroactivo”

Franco Colapinto arranca la actividad con dos prácticas en el Gran Premio de Las Vegas nocturno de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

“La gloria no tiene precio”: el festejo de Ángel Di María tras el trofeo de campeón que la AFA le dio a Rosario Central

Franco Colapinto eligió a qué piloto de la F1 llevaría a La Bombonera y contó las dificultades por “vivir de noche” en Las Vegas

Insólito: la AFA le entregó el trofeo de “Campeón de Liga” a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual

TELESHOW
Las postales de Coty Romero

Las postales de Coty Romero en Roma: look urbano y estilo relajado para dar un paseo por la historia

Facundo Pieres habló de su relación actual con Zaira Nara y de los rumores de romance con Gabriela Sari

Marta Fort contó la verdad sobre el misterioso posteo contra su familia: “Hay cosas que me gusta dejar claras”

La “accidentada” vuelta a casa de Evangelina Anderson y Marixa Balli tras una cena con sus compañeros de Masterchef

El hijo de Valeria Mazza destacó la actitud de su hermana durante el asalto a su casa: “Estoy muy orgulloso de ella”

INFOBAE AMÉRICA

Los tres gigantes de la

Los tres gigantes de la música global apuestan por una startup que promete revolucionar el streaming musical

Insectos en el menú de una cafetería sorprenden a estudiantes en Alemania

La presidenta de Kosovo disolvió el Parlamento y convocó elecciones anticipadas tras el fracaso para formar Gobierno

Irán vetó a los inspectores de la ONU en los sitios nucleares bombardeados por Estados Unidos

La Fuerza Aérea de Brasil interceptó y disparó contra una aeronave sospechosa que ingresó sin autorización desde Venezuela