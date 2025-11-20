El intenso ida y vuelta de Wanda Nara y Maxi López en MasterChef: frases en doble sentido, críticas y un sorpresivo elogio

Wanda Nara elogió a Maxi López en MasterChef Celebrity tras sorprender con su versión de la cookie XL (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó una divertida escena de ida y vuelta, protagonizada por Maxi López y Wanda Nara. El desafío de la jornada consistió en replicar una cookie XL creada por el pastelero y jurado de la competencia, Damián Betular, una prueba que exigía precisión, técnica y prolijidad. Sin embargo, la presentación del exfutbolista terminó generando risas, sorpresas y un inesperado elogio de parte de la conductora.

La consigna comenzó con la animadora entregando a cada participante una caja para presentar sus cookies, subrayando la importancia de que estuvieran limpias y sin restos de preparación. Cuando llegó el turno de Maxi, lo primero que notaron los jurados fue justamente lo contrario. Antes de abrir el paquete, Germán Martitegui lo limpió, dándole a entender que estaba sucio. “No me hace tanto caso. Mirá que le dije: ‘Limpia la caja’”, comentó Wanda, mientras él se defendió en el detrás de escena: “Wanda. No me dijiste nunca: ‘Limpia la caja’. Mentira”.

Maxi López generó risas y sorpresas al presentar una caja sucia, lo que provocó comentarios divertidos de Wanda Nara y Germán Martitegui

Martitegui tomó la palabra y sorprendió con una observación que generó impacto en el estudio. “Este jurado coincide en que hay un error técnico en la masa...”, comenzó. El exdelantero asintió con la cabeza y les respondió: “Puede ser”. Sin embargo, el chef continuó con su devolución: “...que hace que quedó muy bien”, aseguró. La frase descolocó a Wanda, que no dudó en reaccionar con asombro. Germán profundizó su análisis y dejó una sentencia inesperada: “No sé si me animaría a decir que mejoraste la receta de Betular, pero está bastante bien. No es una réplica, es una libre interpretación que salió bien”.

El comentario provocó gritos, aplausos y bromas entre los participantes. Maxi, entre risas, dijo ante las cámaras: “A veces, los errores no son todos malos”. Betular, por su parte, también aportó una devolución detallada y elogiosa, aunque no sin marcar un punto que le generó molestia. “¿Sabés qué me da un poco de bronca? La ganache está en un punto perfecto. El toffee también. El maní también lo tenés muy bien. Que seas tan tacaño de no llegar al borde con todo”, indicó, ante la defensa de Wanda: “Tacaño no es, ¿eh?”. De todas formas, Maxi respondió con humor: “Hago lo que puedo, Betu”.

El jurado destacó un error técnico en la masa de Maxi López, pero valoró positivamente su interpretación de la receta original

A lo largo de la devolución, se sumaron chistes y guiños. Wanda quiso probar la preparación, Martitegui amenazó en broma con “mandarla al balcón” y finalmente la conductora pidió que, si había que enviarla a algún lado, fuese a su camarín. Maxi retrucó en la entrevista individual: “Siempre pretenciosa”, acotó sobre su exesposa.

Pero el momento más destacado llegó sobre el final, cuando Wanda dejó de lado las bromas y se permitió un comentario sincero sobre la performance del exfutbolista. “Maxi, de verdad, estoy muy orgullosa. Pensé que hoy te despedíamos del país”, dijo con tono cálido, haciendo alusión a lo cerca que parecía estar él de una eliminación en la competencia y su retorno a Suiza, donde vive con su esposa Daniela Christiansson, su hija Elle y el bebé que espera junto a la modelo sueca, que se llamará Lando. El exfutbolista siguió el juego: “Ya estaba con las valijas en el aeropuerto. Chau. Me despedía del país, pero no”.

El elogio no pasó desapercibido. La conductora agregó que López había superado las expectativas que todos tenían respecto a su receta dulce, destacando su evolución dentro del certamen. La devolución cerró con un agradecimiento de Betular y Donato de Santis, mientras el ex River Plate confesaba: “Cada día me engancho más con la competencia”. Cabe destacar que desde que llegó al país para ser parte del reality, Maxi López comenzó a mostrar una nueva faceta de su vida, muy confiado ante las cámaras, haciendo challenges de TikTok y saliendo de fiesta con sus compañeros.