Darío Barassi protagonizó un divertido “duelo de escotes” con una participante al aire: “Si ella muestra yo también”

Al observar el outfit de una concursante, el conductor decidió igualar la apuesta y estallaron las risas en el estudio de Ahora Caigo

Sebastián Volterri

Darío Barassi sorprendió a una participante

El estudio de Ahora Caigo se llenó de risas, asombro y complicidad el día en que, en un gesto inesperado, Darío Barassi decidió que no iba a quedarse atrás del look de una participante. La jornada tuvo un comienzo electrizante. En cuanto la concursante fue presentada, el conductor no dudó en alabar su estilo: “Muy canchera está vestida. El mejor look de hoy”. La joven no tardó en presentarse: “Soy Dai, tengo 34 años y tengo un comercio en Martín Coronado”.

Barassi, fiel a su estilo provocador y espontáneo, no se limitó a las formalidades. ¿Estaba Dai en pareja? La respuesta fue un no, tan rotundo que la distancia generacional se volvió protagonista del momento. “¿Y con el líder del programa?” preguntó el conductor, señalando a quien en ese momento se encontraba en el centro de la escena. ¿Bastaría el carisma de Barassi para romper el hielo? En esta ocasión, la diferencia de edad se impuso y el intercambio mantuvo el tono lúdico. No obstante, el presentador también indagó si la joven veía con buenos ojos al camarógrafo, aunque el intento quedó solo en un breve juego.

Pero la escena subió de tono cuando el conductor, con el humor sarcástico que lo define, volvió sobre el atuendo de la participante. “Tapate un poco, hija. Estás despechugada”, lanzó, lo que provocó sorpresa y risas en el estudio. ¿Quién pondría el límite en el divertido duelo? Entre risas, el conductor sentenció: “Si ella muestra, yo muestro”.

Darío Barassi sorprendió a una participante

Sin dudar, se abrió la camisa y dejó su pecho al aire, entre carcajadas y una ovación de los presentes. “¿Se ve que tengo canas ahora?” preguntó, para comenzar a jugar con la cámara y el público. La autocrítica tampoco faltó: “Estoy lleno de pelos blancos”, reiteró, mientras el operador de cámara acercaba el plano. Barassi aprovechó el momento para bromear con su imagen: “Che, ahí parezco flaco”.

El clima alcanzó su pico más divertido cuando Luli, la productora estrella del ciclo, intervino con su característico humor. Sugirió que Barassi siguiera conduciendo el programa de esa manera, sin que se le viera la cara. El comentario encendió al público y una risa incontenible recorrió todo el lugar. Se trató de un capítulo más de desparpajo y naturalidad liderado por Barassi, donde la improvisación y la cercanía borraron, una vez más, la frontera entre conductor y concursantes.

Fue a Ahora Caiga a conocer a Darío Barassi y lo hizo emocionar

Los últimos días se vivió uno de los instantes más emotivos de la temporada al recibir en el estudio a Beatriz, una participante venezolana que llegó acompañada de su hija y su esposo con un solo objetivo: cumplir el sueño de conocer al conductor. El intercambio, marcado por gestos de afecto, humor y gratitud, dejó en claro el impacto emocional que el entretenimiento televisivo puede generar, especialmente para quienes encontraron en el programa un refugio y compañía en los momentos más difíciles.

Beatriz llegó a conocer a Darío y lo emocionó frente a las cámaras de Ahora Caigo en un momento atravesado por la calidez familiar, la emoción y el humor. Todo comenzó cuando el conductor sorteó “la número diez” en el panel de participantes y, al presentarse, Bea explicó: “Hola, mi nombre es Beatriz. Me dicen Bea”. La tonada venezolana no pasó desapercibida para Barassi, que enseguida notó el origen y lo celebró. “Una venezolana y una familia venezolana que te ama”, expresó ella, y agregó ante la mirada de su hija y su esposo en el estudio: “Venimos a cumplir el sueño de conocerte”.

Fue entonces que Beatriz se tomó un momento para compartir parte de su historia de vida en el país. Relató que su esposo lleva ocho años viviendo en Argentina, y que ella junto a su hija llegaron seis años atrás, justo antes de la pandemia. “Entrando a la pandemia, te conocimos por 100 Argentinos. Me sacaste de una depresión bárbara”, reconoció ante Barassi y el público. El conductor, visiblemente sensibilizado, le respondió: “Bueno, amiga, para eso estamos”. Beatriz le agradeció de corazón frente a cámaras: “Es un sueño para mí estar acá”.

