Nicolás Cabré y Rocío Pardo, a días de su casamiento: “Córdoba me hace muy feliz, ahí conocí el amor”

En charla exclusiva con Teleshow, los artistas se refirieron al inminente evento y a los desafíos laborales de la temporada en Carlos Paz

Rocío Pardo y Rufina Cabré eligiendo el vestido para su casamiento (Video: Instagram)

El 6 de diciembre, Villa Carlos Paz, Córdoba, será el escenario de un suceso atípico para el mundo del espectáculo: Nicolás Cabré y Rocío Pardo celebrarán su boda en una ceremonia íntima. La noticia resuena por la magnitud de los nombres y, paradójicamente, por el silencio en el que decidieron envolver cada detalle. ¿Cómo es posible que, en una era de exposición sin límites, dos figuras elijan apartarse de los flashes para sellar uno de los capítulos más importantes de sus vidas?

Cabré, conocido por su talento y su versatilidad, tanto como su aversión al revuelo mediático, explicó sus razones en una charla exclusiva con Teleshow, durante la presentación de la nueva temporada teatral en Carlos Paz. “Por eso decidimos estrenar en Córdoba la nueva obra de teatro, nos parece lo más natural para nosotros, volver a un lugar que me hace muy feliz, donde conocí el amor. Donde hoy me siento un poquito más local”, expresó, al dejar ver esa mezcla de nostalgia y gratitud que lo une a la provincia.

Con la serenidad de quien reflexionó cada uno de sus pasos, Cabré profundizó: “Me parece que cierra todo y tiene una lógica, por eso nos casamos ahí, por eso estrenamos ahí. Hay un cariño mío, y ni hablar de Ro por Córdoba, que nos sirve de puntapié para todo lo que venga”. Más allá de la ovación del público, su vínculo con esa provincia es real, íntimo, tejido en silencios y decisiones compartidas. “Nosotros casi siempre estamos viendo, craneando cosas. La pasamos bien. Tengo una compañera hermosa, arriba del escenario, abajo del escenario. Tengo una paz... y es eso lo que nos hace decidir hacer todas las cosas juntos”, habló sobre la mujer que eligió para que lo acompañe en su vida.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré
Rocío Pardo y Nicolás Cabré al momento de prsentarse la temporada teatral de Carlos Paz (RS Fotos)

Pero, ¿cómo administrar la tempestad de una boda y un estreno teatral en idéntico día? Solo Rocío Pardo parece dispuesta a ese desafío: “Estoy con el estreno de Pretty Woman, que nos vamos a Mar del Plata. Eso es el 6 de diciembre, justo el mismo día que nos casamos, así que imaginate lo que implica”, compartió con la naturalidad de quien hizo del equilibrio una forma de vida.

Finalizada esa jornada de emociones intensas, la pareja pondrá rumbo a Carlos Paz, donde el debut de una nueva obra de teatro ya espera. La boda tampoco será multitudinaria ni desbordada de lujos. Los últimos días, Rocío eligió su vestido acompañado por Rufina, la hija de Cabré y la China Suárez. Allí, entre tules y bocetos, ese instante quedó grabado. La actriz y bailarina, su hermana Cami y la niña: testigos de un momento inolvidable.

Me inclino por algo sencillo”, anticipó la joven. No se ve de blanco, como si el propio vestido fuera apenas un detalle, no el centro de la escena. Ningún aspecto del proceso trasciende, pero las redes sociales muestran sonrisas y complicidades. En los videos que Rocío sube, Rufina aparece entre telas y abrazos, otra postal íntima de un día fundacional.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré,
Rocío Pardo y Nicolás Cabré, juntos en la presentación de la temporada de Carlos Paz (RS Fotos)

La ceremonia tiene nombre propio. “Va a tener nuestra esencia, que es algo bien íntimo, bien tranquilo, con la gente que queremos. Y bueno, obviamente con los nervios de dar el próximo paso”, reveló Pardo. Lejos de la parafernalia del espectáculo, buscan conservar la autenticidad y el valor de lo propio, sin negociar nada a cambio de una portada.

El camino de esta pareja se empezó a andar entre el final de 2023 y los primeros meses de 2024. El rumor se transformó en certeza en abril: Nicolás Cabré y Rocío Pardo anunciaron al fin su vínculo al público. Desde entonces, la complicidad entre ellos traspasó el escenario. La actriz, reflexionando sobre el año vivido, recapitula: “Pretty Woman, Mamma Mia!, Pabellón Tornú... la verdad que fue un año loco, pero creo que también es cuando las cosas suceden y fluyen, creo que uno se prende y por eso salió todo tan bien”.

Tras la boda, otro estreno asoma. El 25 de diciembre, Ni media palabra verá la luz en el corazón del Teatro Holiday de Villa Carlos Paz. Producción de Pardo Producciones, primera vez que la pareja dirige junta, con el propio Cabré, además de Mariano Martínez y Bicho Gómez en escena. ¿Acaso no es ese el tejido natural para quien vive entre bambalinas?

Nicolás Cabré y Rocío Pardo
Nicolás Cabré y Rocío Pardo disfrutaron de unos días ne Miami antes de los próximos desafíos (Instagram)

“Con Mariano, Nico, el Bicho, es una bomba. Estamos re felices y re tranquilos”, lanzó Rocío con la energía intacta. En medio de proyectos y emociones, surge la pregunta: ¿no es abrumador tanto vértigo? Pero la fuerza reside en la elección diaria, en la mirada compartida. En un sí ante el altar, en el murmullo previo al estreno, en el sabor irrepetible de una sonrisa robada tras bambalinas.

Cabré ya se reconoce “un poquito cordobés”, y a su lado, Rocío sentenció, entre risas: “Y, bueno, ahora se está por casar con una cordobesa, así que va a ser cordobés automáticamente. No le queda otra”. Los pasos se aceleran. El telón está listo para alzarse. Esta vez, para Nicolás Cabré y Rocío Pardo, el amor es el gran papel de sus vidas.

