Santiago Korovsky recibió un reconocimiento en la UBA: la insólita foto que le tomó su mamá y generó risas en redes

El actor fue distinguido por la institución, pero la atención se centró en la imagen que su madre tomó durante la ceremonia, generando ternura en las plataformas

Santiago Korovsky recibió un reconocimiento
Santiago Korovsky recibió un reconocimiento en la UBA y compartió la divertida foto que le tomó su mamá durante el acto (Netflix)

Santiago Korovsky vivió un momento especial al recibir un reconocimiento en la Universidad de Buenos Aires, pero más allá de los aplausos, la situación terminó convirtiéndose en una escena desopilante gracias a su mamá. Todo sucedió cuando el actor compartió en sus redes sociales la única foto que ella logró sacarle durante el acto, en la cual apenas se lo ve en un extremo de la imagen.

Me entregaron un reconocimiento en la UBA y esta fue la foto que sacó mi mamá. Este soy yo”, escribió sobre la postal, señalándose con una flecha mientras se asoma apenas entre autoridades y académicos. El gesto enterneció a sus seguidores, que celebraron tanto el logro como la espontaneidad familiar detrás del recuerdo. Korovsky suele compartir con humor situaciones de su vida cotidiana, y esta vez no fue la excepción: reconocimiento académico, emoción y una foto que probablemente guardará para siempre.

El actor emocionó a sus
El actor emocionó a sus seguidores al mostrar la espontaneidad familiar en su premiación universitaria

La semana pasada, junto a su pareja, la reconocida actriz Celeste Cid, también compartió una publicación que se volvió viral en redes. La dupla grabó un insólito, pero entrañable encuentro con una zarigüeya y sus crías, que revolucionó los perfiles con ternura y carcajadas.

El artífice del momento fue el propio Santiago. Mientras él y Celeste daban una caminata nocturna, se toparon con una zarigüeya paseando por la vía pública con sus crías prendidas al lomo y algunos pequeños intentando no caerse. “¡Ay, los hijitos, boludo! Es una comadreja y tiene los hijitos arriba que se le caen y se suben”, se la escucha decir, fascinada, a Celeste en el video que inmortalizó la secuencia, confundiendo al animal con una zarigüeya.

El asombro y la ternura invadían la voz de la actriz, mientras observaba cómo los pequeños marsupiales luchaban por subir al lomo materno. La escena, lejos de calmarse, tuvo un giro inesperado: la zarigüeya y sus crías se metieron adentro de un edificio por medio de un tubo, dejando a Celeste exclamando nuevamente. “Ay, mi vida, quiere entrar ahí. Ay, mi amor”, completamente cautivada por lo que acababan de presenciar. La actriz quedó tan impactada que su pareja no dudó en capturar su reacción en una foto, sumando así una nueva anécdota a la colección que ambos construyen día a día.

Celeste Cid y Santiago Korovsky protagonizaron un viral encuentro con una zarigüeya y sus crías durante una caminata nocturna (Video: Instagram)

Desde su cuenta, Korovsky aportó el otro costado de la anécdota. “En realidad yo me asusté y Celeste empatizó con ella”, reconoció el también creador de División Palermo, quien agregó sobre los particulares sonidos de fondo en el video: “La ‘música de terror’ son las campanas de la iglesia que le dan el toque”.

Su sentido del humor no tardó en recibir respuesta y comentarios de sus fans, felices ante la espontaneidad de la pareja. Una de las frases más repetidas aludía al guiño de Los Simpsons.“A la grande le puse Cuca”, cita del episodio “Marge contra el Monorriel”, donde la familia se encuentra con una zarigüeya. El propio compañero de elenco de Korovsky, Jonatan Jairo Nugnes, se sumó a la movida: “¿Llegué tarde para decir: ‘A la grande le puse Cuca’?”. Santiago, como cierre del mini-episodio, sumó: “Los Simpsons más vigentes que nunca”.

Este tipo de situaciones y gestos virales se han convertido en marca registrada para Cid y Korovsky. Basta mirar atrás unos meses para recordar que en agosto, Celeste intentó dar un paso más en la relación e invitó a sus suegros a cenar en su casa. El objetivo: agasajar a los padres de Santiago con una receta especial aprendida en una clase de cocina. Sin embargo, el plan romántico y familiar terminó en un inesperado blooper doméstico digno de los mejores sketches: una llamarada en la cocina sorprendió a todos y el momento, lejos de tensionar el clima, desencadenó una ola de risas entre los presentes.

