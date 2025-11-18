Teleshow

Pampita sorprendió al revelar cuántos óvulos congelados conserva: “Tenía miedo de no quedar embarazada”

La conductora compartió detalles sobre su decisión de preservar su fertilidad y cómo esto influye en sus planes personales y de pareja

Las confesiones de Pampita sobre la posibilidad de ser madre otra vez (Video: Sería increíble. Olga)

La revelación de Carolina Pampita Ardohain sobre la cantidad de óvulos congelados que conserva ha generado sorpresa y renovado el interés en sus planes familiares. Durante una entrevista reciente, la conductora compartió que mantiene cerca de 90 óvulos preservados, una decisión que tomó antes de concebir a su hija Ana García Moritán. Aunque reconoce que la edad es un factor a considerar, Pampita no descarta la posibilidad de volver a ser madre ni de casarse nuevamente, manteniendo abiertas las puertas a nuevas etapas en su vida personal.

En el programa Sería Increíble de Olga, Pampita abordó la posibilidad de un nuevo matrimonio con su actual pareja, Martín Pepa. Consultada sobre si aceptaría casarse otra vez, la modelo respondió: “Creo que me tentaría si me lo proponen, si ya lo hice tantas veces, una más ya está...”, contestó entre risas. Sin embargo, aclaró que no se trata de un proyecto inmediato y prefiere dejar que la vida la sorprenda, sin planificar de antemano.

La conductora Pampita considera la
La conductora Pampita considera la posibilidad de volver a ser madre gracias a la preservación de óvulos

El tema de la maternidad también ocupó un lugar central en la conversación. Pampita explicó que, aunque su edad influye en sus decisiones, la existencia de óvulos preservados le ofrece una alternativa concreta para ampliar la familia. “La respuesta es la misma, no sé, primero porque ya estoy grande, pero tengo óvulos guardados, podría hacerlo”, señaló, evidenciando que la opción de ser madre nuevamente sigue presente en su horizonte.

La conductora detalló que la decisión de congelar óvulos surgió antes del nacimiento de Ana, motivada por el temor a no poder quedar embarazada otra vez. “Tengo como noventa óvulos guardados, me saqué muchas veces porque tenía miedo de no quedar embarazada de vuelta, antes de tener a Anita, quería tener muchos guardados, no sé qué me agarró”, relató la modelo. Aclaró, además, que no todos los óvulos son viables: “De cada treinta, hay cuatro o cinco que funcionan, debo tener quince buenos, pero están ahí guardados, congelados”.

Ana García Moritán, la hija
Ana García Moritán, la hija menor de Pampita, fue concebida mediante un tratamiento de fertilidad con óvulos preservados

Pampita subrayó que Ana, la hija que tuvo con Roberto García Moritán, fue concebida mediante este método, tras un extenso tratamiento de fertilidad. Después de un año de intentos y procedimientos médicos, recurrió a uno de los óvulos que había preservado, lo que finalmente le permitió cumplir su deseo de ser madre nuevamente.

La modelo ofreció una perspectiva personal sobre los desafíos que implica la maternidad y las alternativas que existen para quienes desean postergar la decisión de tener hijos. Su testimonio pone de relieve la importancia de la preservación de la fertilidad como opción para mujeres que buscan mantener abiertas las posibilidades de ampliar la familia en el futuro.

La modelo explicó que su
La modelo explicó que su decisión de congelar óvulos surgió por el temor a no poder quedar embarazada otra vez
El recorrido de Pampita en la búsqueda de la maternidad, marcado por tratamientos y la utilización de óvulos congelados, refleja las alternativas disponibles para quienes enfrentan dificultades para concebir.

Pampita, Pepa y un amor que crece al galope

La elección de una nueva actividad ecuestre marcó un hito en la relación entre Pampita y Martín Pepa, quienes decidieron compartir su primera experiencia practicando polo, alejados de los escenarios habituales y en compañía de la familia. La pareja, que retomó su vínculo sentimental en agosto, intensificó sus apariciones públicas, mostrando una faceta más íntima y deportiva en esta etapa.

El anuncio de este nuevo pasatiempo surgió a través de las redes sociales de Martín Pepa, quien publicó en sus historias de Instagram una serie de imágenes que documentaron la jornada. En las fotografías, ambos aparecen montando caballos y luciendo la indumentaria característica del polo: Pampita optó por una musculosa negra, botas de montar, lentes oscuros y un gorro de seguridad, mientras que Martín Pepa vistió una chomba negra, guantes reglamentarios y el casco correspondiente.

Pampita y Martín Pepa se
Pampita y Martín Pepa se animaron juntos a una actividad deportiva y mostraron cómo viven su nuevo plan de pareja

Las imágenes reflejan la complicidad y el entusiasmo de la pareja, que decidió incorporar el deporte ecuestre a su rutina compartida. La jornada no solo estuvo reservada para la pareja, sino que también contó con la presencia de Ana García Moritán.

La niña, que desde abril asiste a clases de equitación junto a su amiga Sarah Burlando, aprovechó la ocasión para poner en práctica lo aprendido, sumándose a la experiencia familiar al aire libre. La publicación de las imágenes generó una rápida respuesta en redes sociales, con mensajes de apoyo y felicitaciones por parte de amigos y seguidores, quienes celebraron la iniciativa de la pareja.

