Teleshow

Las postales de las vacaciones de Pampita y sus hijos más chicos en Estados Unidos

La modelo, Benicio Vicuña y Anita García Moritán disfrutan de los días otoñales en los Hamptons

Guardar
El divertido video de Pampita y Anita García Moritán en Estados Unidos (Video: Instagram)

Pampita vive una nueva etapa en Estados Unidos junto a sus hijos Benicio —fruto de su relación con Benjamín Vicuña— y Anita García Moritán, la más pequeña de la familia, nacida de su unión con Roberto García Moritán. Este viaje, sin embargo, tiene una significación especial: transcurre en la ciudad donde reside Martín Pepa, su pareja, y esta proximidad geográfica permitió concretar una convivencia familiar ensamblada en un entorno distinto, marcado por paisajes y costumbres propias del noreste norteamericano.

No es casualidad: la familia eligió establecerse en la zona cercana a los Hamptons, una región reconocida por sus casas pintorescas y un estilo de vida relajado, ideal para paseos, meriendas y tardes al aire libre. El álbum familiar retrata escenas plenas de vitalidad y calidez, reflejando tanto los rituales cotidianos como el goce de los pequeños descubrimientos.

La mañana arranca en una cafetería repleta de luz y detalles alegres. La conductora de televisión, con blusa blanca de volados y pantalón beige, posa sentada junto a una mesa metálica rodeada de plantas en macetas, mientras la claridad matinal se cuela por el ventanal. Un mural colorido de donuts decora la pared de fondo y anticipa el tono distendido del paseo. Su hijo mayor, con una remera oscura, elige con curiosidad alimentos en el exhibidor, bajo la atenta mirada materna.

La tierna foto de Anita
La tierna foto de Anita entre las hortensias
Carolina y sus hijos están
Carolina y sus hijos están en la zona de los Hamptons
La felicidad de Benicio en
La felicidad de Benicio en sus vacaciones familiares

El recorrido transita por calles serenas y fachadas características de la costa este. La modelo se apoya contra una pared de ladrillos con el cartel “APOTHECARY”, de una farmacia, con los brazos cruzados y mirada al horizonte. En otra toma, luce gafas de sol y un vaso de cartón blanco entre las manos, irradiando relax mientras se apoya en otra pared bajo el brillo del día. Pequeños detalles de moda y actitud urbana hacen de cada imagen una postal de la vida diaria de la familia, así como la complicidad con Pepa, cuyo hogar es ahora un punto central de sus días juntos.

Uno de los puntos altos del viaje es la selección ritual de rosquillas. Madre e hijo aparecen sentados en una banca de madera frente a una cafetería, con la caja celeste de “GRINDSTONE COFFEE & DONUTS” entre ambos. Intercambian miradas cómplices y risas mientras, por la ventana, se asoman matices verdes y flores. El instante se enriquece con selfies llenas de vitalidad, donde la protagonista muestra la caja junto a su hijo y la vegetación suma frescura al fondo. Incluso dentro del local, la empresaria sonríe a cámara, rostro apoyado en la mano y flores amarillas adelante, dejando entrever una calma característica.

La más pequeña de la familia, Anita, aporta la cuota de ternura y espontaneidad. En el jardín de una casa de tejas grises y ventanales blancos, la niña posa entre hortensias con brazos en alto y vestido claro rematado con un lazo beige. En las selfies al sol, Pampita y su hija muestran donuts glaseadas y comparten sonrisas bajo un cielo despejado, manifestando la conexión y el juego que fortalecen su vínculo. Anita explora con expresión curiosa, absorbiendo cada estímulo, mientras su madre acompaña cada paso con calidez.

La modelo eligió un pantalón
La modelo eligió un pantalón en color marrón oversize y una camisa blanca escote en V
Anita y Carolina disfrutaron a
Anita y Carolina disfrutaron a pleno del otoño estadounidense
La complicidad de Pampita y
La complicidad de Pampita y su hijo menor (Foto: Instagram)

El itinerario culmina en senderos arbolados y piedra: la ex jurado de realities recorre, siempre con su atuendo claro y sencillo, caminos rodeados de arbustos y decoración natural. Respira el aire soleado de los Hamptons, integrando cada experiencia a la construcción de una rutina distinta, en la que Martín, sus hijos y ella misma encuentran nuevas formas de ser familia, celebrar la vida juntos y disfrutar de la tranquilidad que les brinda este nuevo escenario. Así, cada salida y cada merienda se transforman en recuerdos y anécdotas que trascienden la geografía y se nutren del afecto y la complicidad de la convivencia cotidiana.

Temas Relacionados

PampitaCarolina Pampita ArdohainMartín PepaBenjamín VicuñaRoberto García Moritán

Últimas Noticias

Wanda Nara aclaró con Valentina Cervantes una incómoda situación: “Bienvenida a la fama”

En un anticipo de Masterchef Celebrity, la conductora y la participante hablaron sobre los rumores de mensajes con Enzo Fernández

Wanda Nara aclaró con Valentina

Fito Páez anunció el Sale el Sol Tour 2026: su primer concierto será en Buenos Aires

El músico rosarino dará inicio a una gira en la que presentará nuevas versiones de sus éxitos inoxidables y piezas de Novela, su último álbum. Cómo conseguir las entradas

Fito Páez anunció el Sale

Juana Repetto recordó cómo decidió ser madre soltera: “La experiencia más espectacular de mi vida”

La actriz se sinceró con sus seguidores sobre el proceso para tener a Toribio, los miedos, la autosuficiencia y el apoyo recibido

Juana Repetto recordó cómo decidió

El desgarrador llanto de Flavio Mendoza para despedir a su perro: “Tengo el corazón destrozado”

El productor contó la triste noticia en sus redes sociales y compartió su dolor y el enojo por el final que encontró Cris, la mascota familiar

El desgarrador llanto de Flavio

El Indio Solari volvió a sacudir las redes: fotos de un ensayo y miles de voces pidiendo su regreso

Entre la reserva y el magnetismo, las imágenes renuevan la vigilia por un posible lanzamiento o una aparición en los shows de diciembre

El Indio Solari volvió a
DEPORTES
El gol de Alexis Mac

El gol de Alexis Mac Allister para darle la ventaja a Liverpool ante Real Madrid por la Champions League

Gran jugada de Giuliano Simeone y estupenda definición de Julián Álvarez: el golazo del Atlético ante Union Saint-Gilloise

Las fotos de Stefano Di Carlo con el plantel de River Plate y Marcelo Gallardo en su primer día de gestión

Franco Colapinto sorprendió con un posteo enigmático en el umbral de su confirmación sobre su futuro en la F1

Otra hazaña del argentino Faustino Oro: empató frente al gran maestro indio Santosh Vidit en la Copa del Mundo de Ajedrez

TELESHOW
Wanda Nara aclaró con Valentina

Wanda Nara aclaró con Valentina Cervantes una incómoda situación: “Bienvenida a la fama”

Fito Páez anunció el Sale el Sol Tour 2026: su primer concierto será en Buenos Aires

Juana Repetto recordó cómo decidió ser madre soltera: “La experiencia más espectacular de mi vida”

El desgarrador llanto de Flavio Mendoza para despedir a su perro: “Tengo el corazón destrozado”

El Indio Solari volvió a sacudir las redes: fotos de un ensayo y miles de voces pidiendo su regreso

INFOBAE AMÉRICA

Bruce Springsteen sorprendió con un

Bruce Springsteen sorprendió con un concierto íntimo en la Biblioteca Pública de Nueva York

De Yoko a Linda: quiénes son las actrices que se suman al universo de The Beatles de Sam Mendes

Gonzalo Celorio, flamante premio Cervantes: “Escribo para olvidar, una vez que lo hago desaparece el conflicto”

Donald Trump sopesa las opciones y los riesgos de los ataques contra Venezuela

Trágico accidente en India: al menos 7 muertos y 14 heridos tras el choque de dos trenes