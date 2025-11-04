Las postales de las vacaciones de Pampita y sus hijos más chicos en Estados Unidos

El divertido video de Pampita y Anita García Moritán en Estados Unidos (Video: Instagram)

Pampita vive una nueva etapa en Estados Unidos junto a sus hijos Benicio —fruto de su relación con Benjamín Vicuña— y Anita García Moritán, la más pequeña de la familia, nacida de su unión con Roberto García Moritán. Este viaje, sin embargo, tiene una significación especial: transcurre en la ciudad donde reside Martín Pepa, su pareja, y esta proximidad geográfica permitió concretar una convivencia familiar ensamblada en un entorno distinto, marcado por paisajes y costumbres propias del noreste norteamericano.

No es casualidad: la familia eligió establecerse en la zona cercana a los Hamptons, una región reconocida por sus casas pintorescas y un estilo de vida relajado, ideal para paseos, meriendas y tardes al aire libre. El álbum familiar retrata escenas plenas de vitalidad y calidez, reflejando tanto los rituales cotidianos como el goce de los pequeños descubrimientos.

La mañana arranca en una cafetería repleta de luz y detalles alegres. La conductora de televisión, con blusa blanca de volados y pantalón beige, posa sentada junto a una mesa metálica rodeada de plantas en macetas, mientras la claridad matinal se cuela por el ventanal. Un mural colorido de donuts decora la pared de fondo y anticipa el tono distendido del paseo. Su hijo mayor, con una remera oscura, elige con curiosidad alimentos en el exhibidor, bajo la atenta mirada materna.

El recorrido transita por calles serenas y fachadas características de la costa este. La modelo se apoya contra una pared de ladrillos con el cartel “APOTHECARY”, de una farmacia, con los brazos cruzados y mirada al horizonte. En otra toma, luce gafas de sol y un vaso de cartón blanco entre las manos, irradiando relax mientras se apoya en otra pared bajo el brillo del día. Pequeños detalles de moda y actitud urbana hacen de cada imagen una postal de la vida diaria de la familia, así como la complicidad con Pepa, cuyo hogar es ahora un punto central de sus días juntos.

Uno de los puntos altos del viaje es la selección ritual de rosquillas. Madre e hijo aparecen sentados en una banca de madera frente a una cafetería, con la caja celeste de “GRINDSTONE COFFEE & DONUTS” entre ambos. Intercambian miradas cómplices y risas mientras, por la ventana, se asoman matices verdes y flores. El instante se enriquece con selfies llenas de vitalidad, donde la protagonista muestra la caja junto a su hijo y la vegetación suma frescura al fondo. Incluso dentro del local, la empresaria sonríe a cámara, rostro apoyado en la mano y flores amarillas adelante, dejando entrever una calma característica.

La más pequeña de la familia, Anita, aporta la cuota de ternura y espontaneidad. En el jardín de una casa de tejas grises y ventanales blancos, la niña posa entre hortensias con brazos en alto y vestido claro rematado con un lazo beige. En las selfies al sol, Pampita y su hija muestran donuts glaseadas y comparten sonrisas bajo un cielo despejado, manifestando la conexión y el juego que fortalecen su vínculo. Anita explora con expresión curiosa, absorbiendo cada estímulo, mientras su madre acompaña cada paso con calidez.

El itinerario culmina en senderos arbolados y piedra: la ex jurado de realities recorre, siempre con su atuendo claro y sencillo, caminos rodeados de arbustos y decoración natural. Respira el aire soleado de los Hamptons, integrando cada experiencia a la construcción de una rutina distinta, en la que Martín, sus hijos y ella misma encuentran nuevas formas de ser familia, celebrar la vida juntos y disfrutar de la tranquilidad que les brinda este nuevo escenario. Así, cada salida y cada merienda se transforman en recuerdos y anécdotas que trascienden la geografía y se nutren del afecto y la complicidad de la convivencia cotidiana.