Pampita se sumó a la pasión deportiva de su novio Martín Pepa: juntos y enamorados al aire libre

El fin de semana pasado, mientras disfrutaban del show de Dua Lipa en el Estadio Monumental, Pampita y Martín Pepa compartieron su apasionado romance con el público (Instagram)

La relación entre Pampita y Martín Pepa avanza a pasos agigantados desde que, en agosto pasado, decidieron apostar por segunda vez a su amor. Desde ese momento, las apariciones públicas se multiplicaron: shows, salidas y hasta eventos familiares en los que la pareja muestra su vínculo de manera abierta y sin restricciones. En medio de esta segunda etapa, sorprendieron a sus seguidores al compartir su primera actividad deportiva juntos.

La noticia de este nuevo pasatiempo llegó desde la cuenta de Martín, que compartió a través de sus historias de Instagram una serie de imágenes donde se los ve practicando polo. En una de las fotos, ambos posaronn arriba de diferentes caballos, vestidos especialmente para la disciplina deportiva: ella con una musculosa negra, un gorro de seguridad, lentes oscuros y botas de montar; él con una chomba negra, palo de polo, guantes reglamentarios y el gorro que completa el equipo. Sonrisas y complicidad a cámara, la dupla dejó testimonio, a pura energía, de un plan completamente nuevo en pareja.

Más adelante, el empresario subió una foto donde la modelo posó en soledad, manteniendo el look total-black. Sonriente, lista para el desafío, Pampita suma junto a su novio una nueva actividad a la rutina de pareja. En este caso, la cabalgata y el deporte ecuestre sirvieron de excusa para concretar un plan íntimo, lejos de alfombras rojas y flashes televisivos. Las imágenes no tardaron en generar reacciones, con comentarios de amigos y seguidores que celebraron la iniciativa.

Y no estuvieron solo durante la jornada al aire libre, sino que la pareja contó con la presencia de Ana García Moritán, la hija de la modelo y Roberto García Moritán. Por su parte, la pequeña puso en práctica lo que aprendió durante sus clases de equitación, que lleva realizando desde abril pasado junto a su amiga Sarah Burlando.

La pareja eligió el deporte ecuestre como nueva actividad en común y mostró los detalles de la jornada a caballo

El vínculo de Pepa con el polo no es casualidad. El empresario se desempeña como mano derecha del multimillonario australiano James Packer, hijo de Kerry Packer, legendario magnate de los medios y uno de los grandes nombres del polo internacional. A pesar de mantener el bajo perfil, en 2012 Martín dio una entrevista a la revista Polo Mode, donde relató el inicio de su pasión: “Mi pasión siempre fue por los caballos. Desde muy chico andaba con mis petisos para todos lados y gracias al apoyo de mis padres, empecé a jugar en Chapaleufú Polo Club”, sostuvo, destacando sus primeros pasos en el equipo tradicional del deporte ecuestre.

Por fuera del campo de juego, las actividades compartidas forman parte central de la agenda de la pareja. El fin de semana pasado, en el marco del show de Dua Lipa en el Estadio Monumental, Pampita y Martín vivieron una noche cargada de música y pasión. La cita, uno de los conciertos más esperados del año, reunió a la pareja cerca del escenario, en el campo delantero, listos para vivir cada momento de cerca. Desde el primer tema, no faltaron coreos, saltos y risas. El polista grabó en modo selfie, mientras la modelo acompañaba cantando y sumándose a la energía de la multitud.

Pampita eligió un look total black y se mostró sonriente durante su clase de polo (Instagram)

La pequeña Ana formó parte de la nueva actividad deportiva que incorporó su mamá junto a su pareja

En este contexto, la música fue solo el fondo para una nueva demostración de afecto. En pleno show, Pampita tomó la cámara y apuntó hacia ambos. Martín no lo dudó: le tomó la cara, la giró y le dio un beso apasionado. La escena quedó registrada y luego compartida en redes, rápidamente convertida en furor entre los seguidores que celebran esta segunda oportunidad.

La pareja atraviesa un presente de segundas oportunidades, nuevos desafíos y planes compartidos. Los caballos y el polo se suman ahora a una rutina de salidas públicas, conciertos y momentos familiares, donde la apuesta es siempre por el disfrute y la conexión auténtica. Lejos de ocultamientos o secretos, el vínculo se muestra a la vista de todos, con la naturalidad y la alegría que les imprimen tanto Pampita como Pepa.

Hoy, los planes y proyectos se suman: las imágenes en el club de polo y el recuerdo de una noche inolvidable bajo el ritmo de Dua Lipa son la postal del momento elegido por la pareja para mostrarse tal cual son. Las redes funcionan como ventana para una historia que se reinventa, y el entusiasmo compartido por cada experiencia deja claro que, para ambos, la nueva oportunidad es también una nueva manera de disfrutar el amor.