La contundente sentencia de Sabrina Rojas sobre Benjamín Vicuña: “No es tan santo”

Sabrina Rojas habló de la vida personal de Benjamín Vicuña (Video: Pasó en América. América)

“No es tan santo”. Con esa frase, Sabrina Rojas sintetizó su postura crítica hacia Benjamín Vicuña durante la última emisión de Pasó en América, donde la conductora cuestionó la coherencia entre la imagen pública del actor y su comportamiento en la vida privada.

El comentario de Rojas surgió en medio de la reciente controversia que involucra al chileno con su expareja, China Suárez, y madre de sus hijos menores, y volvió a poner en el centro del debate tanto su historial sentimental como la exposición mediática de sus relaciones.

Durante el programa, Rojas señaló que, a pesar del tono afectuoso y la elocuencia con la que Vicuña suele expresarse en entrevistas, su trayectoria amorosa estuvo marcada por episodios de infidelidad. “No nos olvidemos que Benjamín siempre habla de manera tan amorosa, para y da la nota, escribe muy bien, pero es un tipo que les ha faltado el respeto a sus mujeres”, afirmó la conductora, poniendo en duda la autenticidad del discurso público del actor.

Benjamín Vicuña expresó tristeza por la exposición pública de su vida privada tras las declaraciones de la China Suárez

Rojas fue aún más contundente al asegurar: “Les ha metido los cuernos hasta cansarse con compañeras de trabajo. Las ha enloquecido. Que ahora esté todo bien, es otra cosa”, recapituló. Con estas palabras, la conductora subrayó que las infidelidades de Vicuña no serían hechos aislados, sino una constante en sus relaciones, especialmente con colegas del ámbito artístico.

No obstante, Rojas introdujo una distinción al referirse a la situación familiar del actor, reconociendo la dificultad que implica para Vicuña la posibilidad de que sus hijos se trasladen a Turquía tras la separación. “Sí, lo bancamos en no querer que sus hijos se vayan a vivir a otro país. Eso debe ser doloroso, porque querés vivir el día a día con tus hijos si sos un padre presente”, expresó, reflejando la complejidad de la paternidad en el contexto de una ruptura y la tensión entre la vida personal y las decisiones familiares.

Sabrina Rojas cuestiona la imagen pública de Benjamín Vicuña y señala incoherencias con su vida privada

El trasfondo de estas declaraciones se encuentra en la reciente polémica entre China Suárez y Benjamín Vicuña, que sumó un nuevo capítulo cuando la actriz compartió en televisión detalles sobre el desgaste de su relación. Suárez relató que durante su vínculo con el actor “estaba bajo tierra”, no se sentía deseada y vivía una relación “muy desgastada”. Consultado al respecto en el programa Sálvese quien pueda (América), Vicuña manifestó su tristeza ante la exposición pública de su vida privada: “No entiendo lo que pasa del otro lado, me parece muy triste”, señaló, marcando distancia respecto a las declaraciones de su ex.

Benjamín Vicuña le respondió a la China Suárez públicamente: "Creo que no es necesario"

En su respuesta, Vicuña optó por resaltar los aspectos positivos de la historia compartida con Suárez: “Fueron seis años, dos hijos hermosos y mucho amor. No hay por qué seguir hablando de esto”, afirmó. El actor también expresó su pesar por la descripción que Suárez hizo de la relación: “Si fue así, me da mucha pena. Lo siento muchísimo… Es súper triste como cualquier separación”. A lo largo de su intervención, insistió en que no desea profundizar en la polémica, especialmente por el bienestar de sus hijos: “No voy a ahondar más, me da pudor, sobre todo por mis hijos”.

Las declaraciones de Vicuña y Suárez, sumadas a la intervención de Rojas, han reavivado el debate sobre la exposición mediática de las figuras públicas y la complejidad de gestionar la vida privada bajo el escrutinio constante. Las tensiones y relatos cruzados entre los protagonistas reflejan las dificultades que enfrentan quienes, además de lidiar con rupturas sentimentales y desafíos familiares, deben hacerlo ante la mirada de millones.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín enamorados

En medio de la controversia, Vicuña cerró su intervención con una reflexión que buscó poner en perspectiva la situación, aludiendo a la naturaleza común de las separaciones y al desconcierto que le genera la repercusión pública de su caso. La situación expone cómo la vida personal de las figuras del espectáculo puede transformarse en un tema de debate público, más allá de los propios protagonistas.