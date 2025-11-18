Teleshow

La contundente sentencia de Sabrina Rojas sobre Benjamín Vicuña: “No es tan santo”

La conductora expuso detalles sobre el comportamiento privado del actor, resaltando diferencias entre su actitud en entrevistas y en su vida personal

Guardar
Sabrina Rojas habló de la vida personal de Benjamín Vicuña (Video: Pasó en América. América)

“No es tan santo”. Con esa frase, Sabrina Rojas sintetizó su postura crítica hacia Benjamín Vicuña durante la última emisión de Pasó en América, donde la conductora cuestionó la coherencia entre la imagen pública del actor y su comportamiento en la vida privada.

El comentario de Rojas surgió en medio de la reciente controversia que involucra al chileno con su expareja, China Suárez, y madre de sus hijos menores, y volvió a poner en el centro del debate tanto su historial sentimental como la exposición mediática de sus relaciones.

Durante el programa, Rojas señaló que, a pesar del tono afectuoso y la elocuencia con la que Vicuña suele expresarse en entrevistas, su trayectoria amorosa estuvo marcada por episodios de infidelidad. “No nos olvidemos que Benjamín siempre habla de manera tan amorosa, para y da la nota, escribe muy bien, pero es un tipo que les ha faltado el respeto a sus mujeres”, afirmó la conductora, poniendo en duda la autenticidad del discurso público del actor.

Benjamín Vicuña expresó tristeza por
Benjamín Vicuña expresó tristeza por la exposición pública de su vida privada tras las declaraciones de la China Suárez

Rojas fue aún más contundente al asegurar: “Les ha metido los cuernos hasta cansarse con compañeras de trabajo. Las ha enloquecido. Que ahora esté todo bien, es otra cosa”, recapituló. Con estas palabras, la conductora subrayó que las infidelidades de Vicuña no serían hechos aislados, sino una constante en sus relaciones, especialmente con colegas del ámbito artístico.

No obstante, Rojas introdujo una distinción al referirse a la situación familiar del actor, reconociendo la dificultad que implica para Vicuña la posibilidad de que sus hijos se trasladen a Turquía tras la separación. “Sí, lo bancamos en no querer que sus hijos se vayan a vivir a otro país. Eso debe ser doloroso, porque querés vivir el día a día con tus hijos si sos un padre presente”, expresó, reflejando la complejidad de la paternidad en el contexto de una ruptura y la tensión entre la vida personal y las decisiones familiares.

Sabrina Rojas cuestiona la imagen
Sabrina Rojas cuestiona la imagen pública de Benjamín Vicuña y señala incoherencias con su vida privada

El trasfondo de estas declaraciones se encuentra en la reciente polémica entre China Suárez y Benjamín Vicuña, que sumó un nuevo capítulo cuando la actriz compartió en televisión detalles sobre el desgaste de su relación. Suárez relató que durante su vínculo con el actor “estaba bajo tierra”, no se sentía deseada y vivía una relación “muy desgastada”. Consultado al respecto en el programa Sálvese quien pueda (América), Vicuña manifestó su tristeza ante la exposición pública de su vida privada: “No entiendo lo que pasa del otro lado, me parece muy triste”, señaló, marcando distancia respecto a las declaraciones de su ex.

Benjamín Vicuña le respondió a la China Suárez públicamente: "Creo que no es necesario"

En su respuesta, Vicuña optó por resaltar los aspectos positivos de la historia compartida con Suárez: “Fueron seis años, dos hijos hermosos y mucho amor. No hay por qué seguir hablando de esto”, afirmó. El actor también expresó su pesar por la descripción que Suárez hizo de la relación: “Si fue así, me da mucha pena. Lo siento muchísimo… Es súper triste como cualquier separación”. A lo largo de su intervención, insistió en que no desea profundizar en la polémica, especialmente por el bienestar de sus hijos: “No voy a ahondar más, me da pudor, sobre todo por mis hijos”.

Las declaraciones de Vicuña y Suárez, sumadas a la intervención de Rojas, han reavivado el debate sobre la exposición mediática de las figuras públicas y la complejidad de gestionar la vida privada bajo el escrutinio constante. Las tensiones y relatos cruzados entre los protagonistas reflejan las dificultades que enfrentan quienes, además de lidiar con rupturas sentimentales y desafíos familiares, deben hacerlo ante la mirada de millones.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín
Benjamín Vicuña y Anita Espasandín enamorados

En medio de la controversia, Vicuña cerró su intervención con una reflexión que buscó poner en perspectiva la situación, aludiendo a la naturaleza común de las separaciones y al desconcierto que le genera la repercusión pública de su caso. La situación expone cómo la vida personal de las figuras del espectáculo puede transformarse en un tema de debate público, más allá de los propios protagonistas.

Temas Relacionados

Benjamín VicuñaSabrina RojasChina SuárezInfidelidadExposición mediática

Últimas Noticias

Ricardo Darín contó el pedido especial que le hizo el Chino cuando le anunció que iba a ser abuelo

El actor confesó cómo vivió la feliz noticia que le confió su hijo y la ola de emociones que desató la llegada de su primer nieto

Ricardo Darín contó el pedido

Armaron una banda de cumbia y recaudaron una cifra millonaria: la emoción de Guido Kaczka con los bomberos de Salto

Los integrantes del cuartel de la localidad bonaerense se presentaron en Buenas Noches Familia y conmovieron a todos en el estudio

Armaron una banda de cumbia

Martín Fierro de Cable 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

Grandes nombres y programas consagrados competirán en una gala que promete emoción y sorpresas. Todas las ternas y cómo será la transmisión en directo

Martín Fierro de Cable 2025:

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, a días de su casamiento: “Córdoba me hace muy feliz, ahí conocí el amor”

En charla exclusiva con Teleshow, los artistas se refirieron al inminente evento y a los desafíos laborales de la temporada en Carlos Paz

Nicolás Cabré y Rocío Pardo,

El duro testimonio de Cami Mayan sobre sus últimos días en Inglaterra con Alexis Mac Allister: “Era horrible”

La joven influencer contó la actividad que la ayudó a atravesar la difícil etapa de aislamiento cuando vivía en el país europeo con su expareja

El duro testimonio de Cami
DEPORTES
La tajante respuesta de la

La tajante respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica por la aparición de las parejas de los pilotos de F1 en la TV

Se confirmó el cronograma de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: días, horarios y todo lo que hay que saber

La estrella de UFC que se hizo viral por sus gestos mientras recibía una paliza: se recuperó, ganó con un KO implacable y se llevó el bono de 50 mil dólares

“Modo casino”, el especial diseño que tendrá el Alpine de Franco Colapinto para el Gran Premio de Las Vegas

Donald Trump presentó el FIFA Pass para ayudar a los viajeros a obtener sus visas más rápidamente para el Mundial

TELESHOW
Las fotos sensuales de Gimena

Las fotos sensuales de Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne que encendieron las redes

Ricardo Darín contó el pedido especial que le hizo el Chino cuando le anunció que iba a ser abuelo

Armaron una banda de cumbia y recaudaron una cifra millonaria: la emoción de Guido Kaczka con los bomberos de Salto

Martín Fierro de Cable 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, a días de su casamiento: “Córdoba me hace muy feliz, ahí conocí el amor”

INFOBAE AMÉRICA

Comenzaron las primeras salidas del

Comenzaron las primeras salidas del gabinete de Daniel Noboa, luego de la derrota electoral

El dolor crónico puede aumentar el riesgo de presión arterial alta

República Dominicana incautó 806 paquetes de cocaína en apoyo a la Operación Lanza del Sur de EEUU

Brasil anunció la demarcación de 10 nuevas tierras indígenas en medio de protestas en la COP30

Los mercados globales caen ante las dudas sobre las valoraciones de la IA y las expectativas de tasas de la Reserva Federal