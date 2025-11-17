Teleshow

La fuerte reacción de la China Suárez a una pregunta de Moria Casán: “¿Cómo lo llaman tus hijos a Icardi? ¿Mauro o papá?”

La actriz, en su entrevista con la diva, despejó rumores sobre el vínculo de sus hijos con el futbolista y fue tajante. El momento

La China Suárez contó si sus hijos llaman "papá" a Mauro Icardi: "Tiene claros los roles"

“¡No! ¿Cómo papá? ¡Mauro!”. Con esa exclamación, la China Suárez despejó cualquier duda sobre el trato que sus hijos tienen con Mauro Icardi. Durante una entrevista en el programa La mañana con Moria (Eltrece), la actriz respondió de manera tajante a la pregunta de Moria Casán sobre si sus hijos lo llaman “papá”, dejando en claro que los niños se refieren al futbolista únicamente por su nombre y que los roles familiares están perfectamente definidos en su hogar.

Todo comenzó cuando la conductora lanzó la filosa consulta: “¿Cómo lo llaman? ¿Mauro o papá?“, indagó. “¡No! ¿Cómo papá? ¡Mauro!”, respondió la actriz, madre de Rufina, Magnolia y Amancio, y explicó que cada uno de sus hijos mantiene una relación cercana con sus padres biológicos, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. “Yo nunca permitiría una cosa así”, enfatizó.

“Rufina, Magnolia y Amancio tienen a sus padres que se ocupan de ellos”, afirmó Eugenia, subrayando que nunca permitiría que se confundieran los vínculos parentales. “Ellos tienen super en claro los roles de cada uno”, añadió, desmintiendo así los rumores sobre una supuesta confusión en la dinámica familiar.

Además, la actriz compartió cómo vivieron sus hijos el descubrimiento de la popularidad de Icardi en Turquía. Recordó que la primera vez que los niños asistieron a un partido de fútbol en ese país, se sorprendieron al ver la atención que recibía el delantero. “Fue fuerte porque la primera vez que fueron a la cancha no entendían que él era una estrella y vivía con nosotros”, relató Suárez, evidenciando el impacto que la fama del futbolista tuvo en el entorno familiar.

Otra de las consultas de Moria fue sobre el origen de relación entre la China Suárez y Mauro Icardi en 2021, cuando ambos coincidieron en París. La actriz rememoró la primera noche que compartieron en la capital francesa, describiéndola como un encuentro romántico y lleno de nervios.

“Fue una noche romántica”, aseguró Suárez, quien detalló que llegó primero al hotel, vestida de manera sencilla y sin maquillaje. Al ver a Icardi por primera vez, se sintió impresionada por su presencia: “Me impactó, no sabía que era tan alto. Él es muy llamativo, cuando entra a un lugar es imposible no verlo. Se me aflojaron las piernas. Me robó un beso”, recordó entre risas. A pesar de la conexión, la actriz aclaró que esa noche no hubo intimidad y que, tras el encuentro, un escándalo mediático los llevó a no hablarse durante tres años.

Por su parte, Icardi también intervino durante la entrevista para destacar el papel importante que Suárez tuvo en su vida durante un periodo complicado. El futbolista relató que, mientras atravesaba una lesión en la rodilla y no podía jugar en el Galatasaray, la actriz se convirtió en su principal apoyo. “Estaba solo con mil problemas, sin poder estar con mis hijas y ella fue el apoyo que necesitaba”, expresó Icardi, quien valoró la familia que han formado juntos y la continuidad de su relación desde aquel primer encuentro en París.

El escándalo que siguió a esa noche en la capital francesa marcó un antes y un después en la historia de la pareja. Suárez recordó que, tras la repercusión mediática y las acusaciones públicas, especialmente por parte de Wanda Nara, no mantuvo contacto con Icardi durante un largo periodo. “Fue tremendo, yo soy muy novelera y me lloré todo”, confesó la actriz sobre el impacto emocional de aquellos días.

A pesar de los desafíos y la exposición pública, la ex Casi Ángeles dejó en claro que su vínculo con Icardi se mantiene sólido y que ambos proyectan un futuro compartido, reafirmando la importancia de la relación en su vida.

