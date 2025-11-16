Caballos, flores y amor: así fue la tarde campestre de Benjamín Vicuña y sus hijos después de más de un mes separados

La tarde de sol y campo de Benjamín Vicuña y sus hijos fruto de su relación con la China Suárez (Instagram)

La emoción de un reencuentro familiar se reflejó en las imágenes que Benjamín Vicuña compartió en su cuenta de Instagram durante el fin de semana. Después de más de cuarenta días sin ver a sus hijos menores, Magnolia y Amancio, el actor chileno mostró a sus seguidores el esperado momento junto a los niños, quienes regresaron recientemente a Argentina después de una extensa estadía en Turquía con su madre, la China Suárez. Las fotos, tomadas en un entorno de campo y bajo el sol primaveral, transmitieron la alegría y la ternura de un padre que vuelve a abrazar a sus hijos tras una larga separación.

En la primera de las imágenes, el actor aparece a caballo junto a Amancio, el más pequeño, mientras ambos recorren el amplio predio. Vicuña sostiene a su hijo, quien se muestra sonriente y relajado, disfrutando del paseo. Otra fotografía refleja a Magnolia con un ramo de flores violetas entre las manos, y juntando otras variedades de ejemplares rosas y fucsias. La luz cálida del día y el ambiente natural refuerzan la sensación de tranquilidad y felicidad que transmiten las escenas. Los gestos de los niños y la expresión de Vicuña, con una mirada serena y una sonrisa amplia, evidencian la importancia de este reencuentro para la familia.

La felicidad de Bejamín Vicuña al compartir sus días con sus hijos menores, tras más de 40 días separados (Instagram)

El regreso de Magnolia y Amancio a Argentina marcó el final de un periodo de más de cuarenta días en el que los niños permanecieron en Estambul junto a la China Suárez. La actriz decidió instalarse en Turquía para acompañar a su pareja, Mauro Icardi, futbolista del Galatasaray. Durante ese tiempo, Vicuña solo pudo mantener el contacto con sus hijos a través de videollamadas, lo que incrementó el deseo de volver a verlos en persona. La distancia física y el cambio de rutina para los niños generaron un clima de expectativa en torno al reencuentro, que se concretó casi una semana antes de la publicación de las fotos.

Magnolia Vicuña disfrutó del sábado de sol junto a su papá Benjamín Vicuña y su hermano Amancio (Instagram)

La ausencia de los niños afectó a Vicuña, quien en varias ocasiones expresó la angustia que sentía por la separación. El actor, conocido por su discreción respecto a su vida privada, optó por mantener la calma ante la atención mediática y priorizó el bienestar de sus hijos. Al ser abordado por cronistas en una plaza, donde compartía un momento familiar, Vicuña manifestó su deseo de dejar atrás la polémica: “No es el mejor lugar porque es una plaza, estoy con mis chicos, pero quise venir a hablar. Todo más que bien, muy contento. Yo ya iría cerrando el tema, la verdad que no hay mucho más que hablar”. Con estas palabras, el actor dejó en claro que su prioridad es la familia y que prefiere resolver los asuntos personales lejos de los medios.

En una jornada repleta de afecto, Benjamín Vicuña y sus hijos disfrutaron de su compañía rodeados de caballos en un entorno campestre (Instagram)

El trasfondo de este reencuentro incluye un conflicto legal y personal entre Vicuña y la China, relacionado con la tenencia y los viajes de los hijos en común. La decisión de la actriz de mudarse a Turquía junto a Icardi provocó tensiones, especialmente cuando Vicuña revocó el permiso de viaje, lo que derivó en un duro posteo de Suárez en redes sociales contra el padre de sus hijos menores. En medio de la controversia, el actor evitó profundizar en la disputa y reiteró su postura de mantener la privacidad: “Son cosas que se resuelven en privado como tiene que ser, no quiero, no puedo, me parece que es un montón todo lo que se dice, todo lo que se sabe. Me encantaría no hablar, la gente lo sabe, lo entiende”.

Magnolia recolectó flores acompañada de su papá Benjamín Vicuña y su hermano Amancio (Instagram)

Por estos días, ya en el país, la China Suárez utilizó su cuenta de X para expresar su malestar por la exposición mediática y acusó a Vicuña de filtrar información sobre sus hijos. En uno de sus mensajes, la actriz señaló: “De hecho se le pidió (a Vicuña) hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara”. Ante estas declaraciones, el actor optó por no responder y centró su atención en el reencuentro con Magnolia y Amancio: “Da lo mismo. Yo no voy a hablar de eso porque no me corresponde, ahora me corresponde estar con mis hijos. ¿Sabés qué pasa? Siempre cometo el mismo error: si no habló soy un prepotente y si hablo porque hablo. Esto ya está, no hay más tema, no hay nada más que decir”.

La complicidad de Benjmaín Vicuña con sus hijos se reflejó en las imágenes que compartió en la tarde del sábado (Instagram)

Durante los primeros días tras el regreso de los niños, Vicuña procuró mantenerlos alejados de la exposición en redes sociales y ayudó a que retomaran la rutina habitual en Argentina. La familia extendida también vivió el reencuentro con alegría. Pampita, expareja del actor y madre de sus tres hijos mayores, Bautista, Beltrán y Benicio, compartió su satisfacción por la reunión de los hermanos. Consultada en un programa de televisión, la conductora expresó: “No voy a opinar mucho, solo voy a decir que mis hijos estaban felices de reencontrarse con sus hermanos, y me alegra mucho por ellos. Estaban muy contentos”. Sus palabras reflejaron la importancia de los lazos familiares y la felicidad compartida por los niños.