Teleshow

Caballos, flores y amor: así fue la tarde campestre de Benjamín Vicuña y sus hijos después de más de un mes separados

El actor chileno celebró la llegada de Magnolia y Amancio con gestos de cariño y momentos al aire libre, en un entorno de tranquilidad lejos de la polémica mediática con la China Suárez

Guardar
La tarde de sol y
La tarde de sol y campo de Benjamín Vicuña y sus hijos fruto de su relación con la China Suárez (Instagram)

La emoción de un reencuentro familiar se reflejó en las imágenes que Benjamín Vicuña compartió en su cuenta de Instagram durante el fin de semana. Después de más de cuarenta días sin ver a sus hijos menores, Magnolia y Amancio, el actor chileno mostró a sus seguidores el esperado momento junto a los niños, quienes regresaron recientemente a Argentina después de una extensa estadía en Turquía con su madre, la China Suárez. Las fotos, tomadas en un entorno de campo y bajo el sol primaveral, transmitieron la alegría y la ternura de un padre que vuelve a abrazar a sus hijos tras una larga separación.

En la primera de las imágenes, el actor aparece a caballo junto a Amancio, el más pequeño, mientras ambos recorren el amplio predio. Vicuña sostiene a su hijo, quien se muestra sonriente y relajado, disfrutando del paseo. Otra fotografía refleja a Magnolia con un ramo de flores violetas entre las manos, y juntando otras variedades de ejemplares rosas y fucsias. La luz cálida del día y el ambiente natural refuerzan la sensación de tranquilidad y felicidad que transmiten las escenas. Los gestos de los niños y la expresión de Vicuña, con una mirada serena y una sonrisa amplia, evidencian la importancia de este reencuentro para la familia.

La felicidad de Bejamín Vicuña
La felicidad de Bejamín Vicuña al compartir sus días con sus hijos menores, tras más de 40 días separados (Instagram)

El regreso de Magnolia y Amancio a Argentina marcó el final de un periodo de más de cuarenta días en el que los niños permanecieron en Estambul junto a la China Suárez. La actriz decidió instalarse en Turquía para acompañar a su pareja, Mauro Icardi, futbolista del Galatasaray. Durante ese tiempo, Vicuña solo pudo mantener el contacto con sus hijos a través de videollamadas, lo que incrementó el deseo de volver a verlos en persona. La distancia física y el cambio de rutina para los niños generaron un clima de expectativa en torno al reencuentro, que se concretó casi una semana antes de la publicación de las fotos.

Magnolia Vicuña disfrutó del sábado
Magnolia Vicuña disfrutó del sábado de sol junto a su papá Benjamín Vicuña y su hermano Amancio (Instagram)

La ausencia de los niños afectó a Vicuña, quien en varias ocasiones expresó la angustia que sentía por la separación. El actor, conocido por su discreción respecto a su vida privada, optó por mantener la calma ante la atención mediática y priorizó el bienestar de sus hijos. Al ser abordado por cronistas en una plaza, donde compartía un momento familiar, Vicuña manifestó su deseo de dejar atrás la polémica: “No es el mejor lugar porque es una plaza, estoy con mis chicos, pero quise venir a hablar. Todo más que bien, muy contento. Yo ya iría cerrando el tema, la verdad que no hay mucho más que hablar”. Con estas palabras, el actor dejó en claro que su prioridad es la familia y que prefiere resolver los asuntos personales lejos de los medios.

En una jornada repleta de
En una jornada repleta de afecto, Benjamín Vicuña y sus hijos disfrutaron de su compañía rodeados de caballos en un entorno campestre (Instagram)

El trasfondo de este reencuentro incluye un conflicto legal y personal entre Vicuña y la China, relacionado con la tenencia y los viajes de los hijos en común. La decisión de la actriz de mudarse a Turquía junto a Icardi provocó tensiones, especialmente cuando Vicuña revocó el permiso de viaje, lo que derivó en un duro posteo de Suárez en redes sociales contra el padre de sus hijos menores. En medio de la controversia, el actor evitó profundizar en la disputa y reiteró su postura de mantener la privacidad: “Son cosas que se resuelven en privado como tiene que ser, no quiero, no puedo, me parece que es un montón todo lo que se dice, todo lo que se sabe. Me encantaría no hablar, la gente lo sabe, lo entiende”.

Magnolia recolectó flores acompañada de
Magnolia recolectó flores acompañada de su papá Benjamín Vicuña y su hermano Amancio (Instagram)

Por estos días, ya en el país, la China Suárez utilizó su cuenta de X para expresar su malestar por la exposición mediática y acusó a Vicuña de filtrar información sobre sus hijos. En uno de sus mensajes, la actriz señaló: “De hecho se le pidió (a Vicuña) hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara”. Ante estas declaraciones, el actor optó por no responder y centró su atención en el reencuentro con Magnolia y Amancio: “Da lo mismo. Yo no voy a hablar de eso porque no me corresponde, ahora me corresponde estar con mis hijos. ¿Sabés qué pasa? Siempre cometo el mismo error: si no habló soy un prepotente y si hablo porque hablo. Esto ya está, no hay más tema, no hay nada más que decir”.

La complicidad de Benjmaín Vicuña
La complicidad de Benjmaín Vicuña con sus hijos se reflejó en las imágenes que compartió en la tarde del sábado (Instagram)

Durante los primeros días tras el regreso de los niños, Vicuña procuró mantenerlos alejados de la exposición en redes sociales y ayudó a que retomaran la rutina habitual en Argentina. La familia extendida también vivió el reencuentro con alegría. Pampita, expareja del actor y madre de sus tres hijos mayores, Bautista, Beltrán y Benicio, compartió su satisfacción por la reunión de los hermanos. Consultada en un programa de televisión, la conductora expresó: “No voy a opinar mucho, solo voy a decir que mis hijos estaban felices de reencontrarse con sus hermanos, y me alegra mucho por ellos. Estaban muy contentos”. Sus palabras reflejaron la importancia de los lazos familiares y la felicidad compartida por los niños.

Temas Relacionados

Benjamín VicuñaLa China SuárezReencuentro familiarTenencia de hijosTurquíaArgentinaAmancioMagnolia

Últimas Noticias

La insólita propuesta de Alex Caniggia para la China Suárez y Mauro Icardi si tienen un hijo juntos

El mediático sorprendió con un comentario inesperado y reavivó la polémica contra Wanda Nara, sumando tensión al conflicto judicial que los enfrenta

La insólita propuesta de Alex

Eugenia Tobal recordó a su mamá en una emotiva dedicatoria a su hija Ema: “Un vacío en el corazón”

La actriz compartió un fragmento de su libro donde reflexionó sobre la huella que dejó su propia madre, quien falleció en 2019

Eugenia Tobal recordó a su

Matías Martin apostó nuevamente al amor: quién es la mujer con la que estaría comenzando un romance

A tres meses de finalizar su última relación, el equipo de SQP dio a conocer que el periodista inició un flamante vínculo sentimental. El sábado se viralizó la primera imagen juntos en el show de Oasis

Matías Martin apostó nuevamente al

Johnny Depp sorprendió con un show musical en una exclusiva velada en el Hotel Faena

El actor estadounidense participó en una improvisada actuación junto a Jorge “Corcho” Rodríguez y la cantante María Campos durante una cena privada en Puerto Madero, cautivando a los invitados con su carisma y talento artístico

Johnny Depp sorprendió con un

Rulo Schijman fue operado por apendicitis y mostró su foto desde la clínica: “Modo on”

El presentador contó su episodio médico a través de una imagen desde su cuenta de Instagram

Rulo Schijman fue operado por
DEPORTES
Los Pumas pierden 24-12 contra

Los Pumas pierden 24-12 contra Escocia en el segundo amistoso de la gira por Europa

La impactante transformación del estadio del Real Madrid por un partido de la NFL: “El Bernabéu como nunca lo habías visto”

Un referente de la selección argentina reveló el día que un histórico rival del Barcelona pensó en fichar a Messi

Se define la fase de grupos del Torneo Clausura: la agenda de los partidos del domingo

La física impulsa a la Fórmula E hacia velocidades comparables a la máxima categoría del automovilismo

TELESHOW
Navidad anticipada y fotos en

Navidad anticipada y fotos en familia: el nuevo comienzo de Valentina Cervantes en Inglaterra

La insólita propuesta de Alex Caniggia para la China Suárez y Mauro Icardi si tienen un hijo juntos

Eugenia Tobal recordó a su mamá en una emotiva dedicatoria a su hija Ema: “Un vacío en el corazón”

Matías Martin apostó nuevamente al amor: quién es la mujer con la que estaría comenzando un romance

Johnny Depp sorprendió con un show musical en una exclusiva velada en el Hotel Faena

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Estados Unidos

El Ejército de Estados Unidos pidió explicaciones al régimen de Irán por la incautación del petrolero Talara en el golfo Pérsico

Elecciones en Chile: Evelyn Matthei se volvió a presentar como la candidata de la unidad y evitó definir un apoyo a otro aspirante en el balotaje

Juliette Binoche sostiene: “El objetivo es cambiar la forma de pensar de la gente, plantear preguntas”

Daniel Noboa votó en el referéndum en Ecuador: “No hay nada más democrático que preguntarle al pueblo sobre los criminales”

Elecciones en Chile: José Antonio Kast dijo que si no accede al balotaje apoyará “a cualquier lista” que se oponga al Gobierno