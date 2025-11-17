El fuerte reclamo económico de Sabrina Rojas a Luciano Castro: “Antes que la casa en Mar de Cobo”

Sabrina Rojas estalló contra Luciano castro

Sabrina Rojas sorprendió a la audiencia de Pasó en América al realizar un reclamo público contra su exmarido, el actor Luciano Castro. Durante la transmisión en vivo, Rojas cuestionó que Castro priorizara la compra de un terreno en Mar de Cobo para construir una casa junto a su actual pareja, Griselda Siciliani, mientras ella le solicitaba desde diciembre del año anterior un aire acondicionado para el hijo que tienen en común.

El episodio se desencadenó cuando Agusto Tartúfoli, compañero de Rojas en el programa, mencionó la reciente adquisición de la propiedad en la playa por parte de Castro. Ante ese comentario, Rojas expresó su malestar: “¡Claro! Falta el aire acondicionado para el nene antes que la casa en Mar de Cobo”, afirmó, dejando en evidencia la tensión entre ambos por cuestiones económicas y familiares.

Sabrina Rojas estalló contra Luciano Castro en "Pasó en América"

Rojas detalló que desde diciembre le había pedido a Castro el aire acondicionado para su hijo, pero contó que él respondía que se trataba de un lujo y que no disponía de dinero en ese momento. “Desde diciembre que le pido, y me dice: ‘Ese es un lujo. No tengo plata ahora’. Y hay plata. Ojalá llegue el aire”, agregó la conductora, manifestando su frustración ante la aparente contradicción entre la falta de recursos alegada por Castro y la inversión en una nueva propiedad.

La compra del terreno en Mar de Cobo, localidad costera de la provincia de Buenos Aires, se convirtió en el centro de la polémica. Según lo expuesto en el programa, Castro planea construir allí una casa para compartir con Siciliani, su pareja actual. Este proyecto fue interpretado por Rojas como una muestra de prioridades desbalanceadas, especialmente en el contexto de las necesidades de sus hijos, Esperanza y Fausto.

Sabrina Rojas le reclama al padre de sus hijos algunas cuestiones domésticas y dinero

Durante la emisión, Rojas también hizo referencia a la gestión de bienes tras la separación y a las dificultades para acordar cuestiones económicas. “Estoy en eso, gestionando. Si la otra persona dice que es un lujo y que no tiene plata… En la división de bienes siempre dice que está quebrado”, señaló, aludiendo a la postura de Castro en las negociaciones familiares.

La reacción de los compañeros de Rojas en el estudio fue inmediata. Tartu, quien había iniciado el tema, sugirió en tono irónico buscar un canje para el aire acondicionado, mientras el resto del equipo se mostró sorprendido por la contundencia del reclamo. Rojas explicó que necesitaba expresar públicamente su malestar, justificando su desahogo ante la audiencia.

De este modo, la conductora expuso en vivo una situación personal que, según sus palabras, no podía seguir guardando, generando un fuerte impacto en el entorno televisivo y familiar.

La casa de la discordia

Luciano Castro y Griselda Siciliani no pueden construir su casa en Mar de Cobos

Luciano Castro y Griselda Siciliani enfrentan un obstáculo administrativo que detuvo su plan de construir una casa en Mar de Cobo. La pareja, que atraviesa un momento de plenitud en su relación, había proyectado levantar una vivienda de 6,80 metros de altura junto al mar, pero un cambio en la normativa local impidió avanzar con la obra.

El punto de conflicto surgió cuando la legislación que permitía construir hasta cinco metros de altura en esa zona fue derogada, dejando sin efecto la excepción que ambos solicitaban para su proyecto. Según relató Luis Bremer en Desayuno Americano (América), la arquitecta de la pareja intentó defender la viabilidad de la construcción, argumentando que existían antecedentes similares en la línea de playa, pero la burocracia se intensificó tras la presentación del expediente: “Después de nuestra presentación, salió una nueva resolución que involucra a otro ente”, detalló el periodista.

Luciano Castro y Griselda Siciliani enfrentan trabas administrativas para construir su casa en Mar de Cobo

Mientras el trámite sigue su curso en el Concejo Deliberante de Mar Chiquita, la pareja presentó documentación que acredita contactos previos con la Dirección de Obras Privadas de la municipalidad, donde recibieron los requisitos para avanzar. El cronista local Adrián Prestipino explicó que el proceso es extenso y que la pareja basó su proyecto en una normativa que ya no está vigente.

Un cambio en la normativa local impide a la pareja avanzar con su proyecto de vivienda junto al mar

A pesar de la demora, Siciliani mantiene la esperanza de concretar el sueño: “Ojalá que salga lo de la casa porque como yo no quiero convivir nunca en la vida, llegamos a este acuerdo intermedio que es tener un proyecto juntos en la playa. Así que espero que salga”, expresó en un audio difundido por el programa. La ilusión de la pareja permanece, mientras la resolución administrativa sigue pendiente.