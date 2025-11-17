Las fotos de Buenos Aires que sacó la hija de Noel Gallagher, Anaïs, durante la visita de Oasis

Anaïs Gallagher, la hija de Noel, es modelo y fotógrafa

El tour Live’25 de Oasis hizo escala con dos noches memorables en el Monumental de Núñez. Noel y Liam Gallagher hicieron vibrar a fans de ayer, de hoy y de siempre con clásicos inoxidables como “Don’t Look Back In Anger”, “Stand By Me”, “Rock ‘N’ Roll Star” y “Wonderwall”, entre otros. Tras años de peleas fraternales, la imagen de Liam levantándole la mano a Noel es la postal de una paz fraternal que sólo ellos saben hasta donde llega.

Pero si hay alguien que conoce muy bien el backstage del reencuentro familiar es Anaïs Gallagher, la hija de Noel, modelo y fotógrafa de profesión, que viene acompañando a su padre y a su tío en su gira mundial. Por cierto, a modo de despedida, antes de la siguiente escala en Chile, Anaïs mostó en su Instagram un carrete con fotos que retratan la experiencia porteña según su mirada...

La presencia de Anaïs Gallagher en Buenos Aires ha captado la atención de los seguidores de Oasis y del público argentino, en un contexto marcado por el regreso de la banda británica a los escenarios tras más de quince años de separación. La joven modelo y fotógrafa, hija de Noel Gallagher y Meg Matthews, no solo acompaña a su padre y a su tío Liam en la gira mundial Live ’25, sino que, según versiones difundidas por medios británicos, desempeñó un papel fundamental en la reconciliación familiar que permitió la esperada reunión del grupo.

Guiño futbolero para la hija de uno de los rockstar más futboleros

Papá Noel, ampliado por el videowall, exprimiendo su Gibson LesPaul

Recuerdo maradoneano en las calles de Palermo

Para contarle a sus amigos: em-pa-na-das

Buenos Aires tercer mundo

Iconos porteños, empezando por el Papa Francisco

La librería Yenny-Grand Splendid, en Avenida Santa Fe y Callao, única en el mundo

El reencuentro de los hermanos Gallagher, que se materializó este fin de semana en el estadio Monumental de Buenos Aires, se produjo después de un largo período de distanciamiento. Muchos concuerdan en que la intervención de Anaïs resultó decisiva tras la disolución del segundo matrimonio de Noel Gallagher con Sara MacDonald.

En el back, antes del primer concierto de papá, el sábado

En ese momento, la familia experimentó una reconfiguración que abrió la puerta a la posibilidad de restablecer lazos interrumpidos durante años. Según los medios británicos, Anaïs percibió el deseo de su padre de recomponer la relación con sus hermanos Liam y Paul, y, motivada por ese objetivo, habría facilitado el primer contacto entre ellos.

La estrategia de Anaïs se apoyó en la buena relación que mantiene con sus primos, los hijos de Liam Gallagher. A partir de ese vínculo, la modelo de veinticinco años habría consultado si Liam estaría dispuesto a acercarse a Noel. Con una respuesta favorable, Anaïs alentó a Liam a comunicarse con su hermano, quien siempre manifestó su deseo de que Oasis volviera a reunirse. De este modo, la joven británica se consolidó como un apoyo clave para Noel en el proceso posterior a su divorcio, impulsando el acercamiento que derivó en la reunión de la banda.

Recuerdos de su visita a la tumba de Eva Perón, en el cementerio de La Recoleta

Durante la gira Live ’25, Anaïs Gallagher no solo acompaña a los Gallagher sobre el escenario, sino que también comparte con sus seguidores en redes sociales fragmentos de la vida cotidiana y de los preparativos del tour. En su cuenta de Instagram, donde suma más de 400 mil seguidores, la modelo publica imágenes de sus viajes, momentos personales y experiencias junto a Oasis. Recientemente, mostró su visita al Cementerio de la Recoleta, donde fotografió la tumba de Eva Perón, uno de los puntos emblemáticos del recorrido histórico porteño.

La actitud de Anaïs en Buenos Aires ha sido cercana y espontánea. La joven se encontró con admiradores de su padre en la calle, se detuvo a conversar, posó para fotografías y compartió en redes sociales un video bailando un remix de la canción “No llores por mí Argentina” del musical Evita. Su entusiasmo por el país y la calidez del público argentino se reflejaron en su participación activa durante los conciertos de Oasis en el Monumental.

El regreso de la banda británica a la Argentina terminó generando una gran expectativa entre los fanáticos. La presencia de Anaïs Gallagher, su rol en la reconciliación de los hermanos y su interacción con el público local han sumado un matiz personal y familiar al histórico reencuentro de Oasis en el marco de la gira Live ’25.