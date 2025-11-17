Oasis se despidió a lo grande de Buenos Aires: ovación, reverencias y emoción en el último show en el país

En pleno show de Oasis, Liam Gallagher realizó una reverencia ante la euforia de los fans argentinos (X/@delreymaybe)

Lo que parecía un sueño lejano se transformó en una noche inolvidable. Oasis volvió a Argentina después de 16 años y este fin de semana Buenos Aires se entregó de alma entera al reencuentro con Noel Gallagher y Liam Gallagher. EL domingo, en la segunda fecha en River Plate, la banda británica superó cualquier expectativa. La emoción fue protagonista y la ciudad vibró al ritmo de un show que se vivió como un verdadero acto de celebración colectiva, con miles de fans y figuras del espectáculo abrazando el regreso más esperado del rock internacional.

Una vez más, la zona del Monumental se convirtió en un desfile de camisetas, vinilos, abrazos y ansiedad desde las primeras horas de la jornada dominical. No importaron las variaciones del tiempo, que osciló entre vientos fuertes, un poco de lluvia y sol, ni la larga espera: la mística tenía nombre propio y fue imposible contener la energía. La gira Live ’25 trajo de regreso los clásicos y la oportunidad de revivir una época dorada de la música británica, mezclando nostalgia y entusiasmo en cada rincón del estadio.

El primer sonido estuvo nuevamente a cargo de Richard Ashcroft, quien abrió la noche como telonero. Pero el momento de mayor impacto fue la irrupción de Oasis sobre el escenario, cuando el “Hello” inicial desató una ovación imparable. El Monumental, repleto, dejó en claro que la espera había valido la pena. Saltos, lágrimas y cantos acompañaron cada tema, mientras las redes sociales estallaban con videos y mensajes que mostraban lo que ese reencuentro significaba para varias generaciones.

La emoción de los fanáticos se hizo sentir en cada rincón del Estadio Monumental (X/@oasis)

La comunión entre el público argentino y los hermanos Gallagher se hizo sentir desde el minuto cero. El estadio se convirtió en un solo corazón, con la banda entregada al ida y vuelta de pasión desde la primera a la última canción. Y Liam, lejos de quedarse quieto, demostró su cariño con reverencias hacia la multitud, un gesto que se volvió viral y que reforzó la conexión especial con los argentinos. Su frase, antes del show, se sintió aun más real: “Cada público ha sido increíble, pero Argentina… es algo especial y es un hecho”.

El repertorio fue demoledor: “Acquiesce”, “Morning Glory”, “Some Might Say”, “Bring It Down”, “Cigarettes & Alcohol”, “Fade Away”, “Supersonic”, “Roll With It”, “Talk Tonight”, “Half The World Away”, “Little By Little”, “D’You Know What I Mean”, “Stand By Me”, “Cast No Shadow”, “Slide Away”, “Whatever”, “Live Forever”, “Rock’n’Roll Star”, “The Masterplan”, “Don’t Look Back In Anger”, “Wonderwall” y “Champagne Supernova”. Cada tema fue recibido como un himno personal, tanto por quienes cruzaban por primera vez a Oasis en vivo como por quienes volvieron a sentir ese fuego de los viejos shows en Buenos Aires.

Regreso, ovaciones y un abrazo inesperado: Oasis, Maradona y 85.000 almas en el Monumental (DF Entertainment)

Emocionado con el público argentino, Liam dejó en claro su aprecio en cada momento del show (DF Entertainment)

El homenaje a Diego Maradona en "Live Forever" (X/@oasis)

Uno de los puntos más conmovedores de la noche llegó con “Live Forever”. Tal como había ocurrido en la velada del sábado, la imagen de Diego Maradona apareció en las pantallas del Monumental. El guiño futbolero arrancó nuevos aplausos, lágrimas y ovaciones, uniendo la pasión británica con la argentinidad al palo. Después, las emociones quedaron a flor de piel durante “Don’t Look Back In Anger”, con 85.000 voces entonando al unísono.

El final fue un canto a la alegría. Noel agarró el micrófono y se despidió al grito de “¡Argentina, Argentina, Argentina!”, un eco que se repitió en las redes y en las gargantas de todos los que colmaron River. Las imágenes de la despedida recorrían las plataformas con un solo título: “Noel Gallagher despidiéndose de la forma más argentina posible”.

Noel Gallagher comenzó a gritar “Argentina” a la par de su público en el segundo show de Oasis (X/@AuroraLuna)

Cuando las luces del Monumental se apagaron y el último acorde quedó flotando en el aire, no solo terminó un recital. Quedó registrada la certeza de que algo irrepetible había sucedido en Buenos Aires: la magia de Oasis volvió a dejar su huella, abrazada por un público capaz de cantar, saltar y emocionarse como pocos en el mundo. La banda y sus fans, una vez más, crearon una noche que quedará guardada en la memoria de todos. Porque hay momentos en que la música, los ídolos y la historia se cruzan y regalan felicidad. Y eso, en River, se vivió de principio a fin.