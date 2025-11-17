Teleshow

Eugenia Tobal contó cómo sigue la recuperación de su perro Romeo después de la cirugía de urgencia

Luego de ser operado en octubre, la actriz mostró los desafíos que atraviesa su mascota para mejorar por completo

Eugenia Tobal compartió los avances de Romeo para recuperar la movilidad de sus patas traseras (Instagram)

El pasado 28 de octubre, Eugenia Tobal atravesó un difícil momento con su perro Romeo, su compañero infaltable desde 2012, quien tuvo que ser operado de urgencia. La mascota debió someterse a una intervención por una hernia de disco lumbar que le obstruía la médula y lo dejó sin movilidad en las patas traseras. El panorama en esos primeros días estuvo marcado por la incertidumbre, el miedo y la angustia de la actriz ante la posibilidad de perder a quien considera uno más de la familia. Sin embargo, con el paso de las horas y el acompañamiento veterinario, Romeo fue logrando salir adelante y, a más de dos semanas del quirófano, los avances ya empiezan a asomar con fuerza renovada.

A través de una serie de historias en Instagram, Eugenia compartió con sus seguidores el estado actual del pequeño luchador. En uno de los videos, se la vio al lado de Romeo sobre la cama, animándolo a moverse e iniciar sus ejercicios de rehabilitación. “Arriba de la cama, ¿vamos a hacer los ejercicios? Hay que ir a hacerlos… Tenemos que trabajar esas patitas traseras”, se escuchó mientras le hablaba al perro, que la miraba atento desde su lugar. La actriz, entre risas y palabras de aliento, remarcó el valor de la constancia: “Mientras más trabajemos, más rápido te vas a levantar”.

La evolución de Romeo quedó documentada en otro clip publicado por la actriz. Desde el living de su casa, Eugenia lo filmó mientras intentaba motivarlo a acercarse a ella. Sentada desde una punta, lo llamó: “Dale, vamos. Me voy… Vos podés”, alentó al can, recurriendo incluso a una golosina como incentivos. Con esfuerzo, algo de arrastre y mucha voluntad, Romeo se las ingenió para llegar hasta recibir su ansiado premio. La felicidad en la voz de Tobal fue inmediata: “¡Eso! ¡Con fuerza, mi amor! Excelente”, celebró mientras lo acariciaba, orgullosa de los pequeños grandes avances de su mejor amigo. “¡Va moviéndose de a poco! En breve se va a levantar. Es un león”, escribió sobre el video, acompañando el mensaje con emojis de un león y un corazón rojo.

La actriz mostró cómo su
La actriz mostró cómo su mascota va recuperando la movilidad luego de su operación

No es la primera vez que la actriz abre su intimidad para mostrar el proceso de recuperación de Romeo. El martes anterior, Tobal ya había descrito los primeros pasos en la rehabilitación. En ese momento, compartió imágenes del perrito sometido a ejercicios sobre una pelota y una base redonda, bajo la atenta supervisión de una especialista en fisioterapia veterinaria. “Vamos Romeo. Rehabilitando”, fue el mensaje que acompañó el posteo, sumando un corazón y un bíceps a pura fuerza. En el video, se observaban también los puntos de la operación aún recientes, evidencia clara de la lucha diaria por recobrar la movilidad y la alegría de caminar y jugar como antes.

La rehabilitación de Romeo reúne paciencia, dedicación y tecnología. En otro de sus posteos, Eugenia mostró cómo el pequeño descansaba mientras recibía sesiones para disminuir el dolor, mitigar la inflamación y acelerar el proceso de curación de una lesión tan compleja. “Magnetoterapia y fototerapia”, explicó la actriz sobre los tratamientos, dos técnicas avanzadas cada vez más frecuentes en el mundo veterinario. La magnetoterapia apunta a relajar y regenerar tejidos por medio de campos magnéticos, mientras que la fototerapia se basa en la utilización de la luz para reparar lesiones y sumar bienestar durante la recuperación.

Eugenia Tobal compartió el proceso de rehabilitación que lleva adelante su mascota luego de ser operada por una hernia de disco lumbar (Instagram)

El proceso continúa, día a día, con avances que llenan de orgullo a toda la familia. Eugenia acompaña cada nueva etapa con alegría, paciencia y mucho amor, y así lo refleja en sus redes, donde no faltan los mensajes de aliento de colegas, amigos y seguidores de la actriz. La historia de Romeo es también la de la fuerza de voluntad, la superación y el lazo inquebrantable entre una persona y su mascota.

Ricardo Darín contó una desopilante

La pelea del Chino Leunis

Pampita: “Soy disléxica, daltónica y

Así fue la original fiesta

Un viaje cargado de ilusión:

Ricardo Darín contó una desopilante

El Parlamento de Canadá aprobó

