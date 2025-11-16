Teleshow

Rulo Schijman fue operado por apendicitis y mostró su foto desde la clínica: “Modo on”

El presentador contó su episodio médico a través de una imagen desde su cuenta de Instagram

Guardar
El conductor debió pasar por
El conductor debió pasar por el quirófano y lo compartió a sus seguidores (Adrián Escandar)

En las últimas horas del sábado Darian Rulo Schijman sorprendió a sus seguidores con una noticia inesperada: el conductor fue internado de urgencia y, fiel a su estilo, decidió comunicarlo de manera directa y transparente desde la clínica, a través de sus redes sociales. La imagen que compartió en sus historias de Instagram llevó tranquilidad a quienes siguen de cerca su día a día, reflejando sin dramatismo su situación de salud.

Desde una camilla y con una vía intravenosa en el brazo, Schijman explicó a su audiencia los motivos de su internación. “Sábado. Apendicitis modo on”, escribió en la foto que subió a sus redes, dejando en claro que el humor sigue siendo su mejor herramienta, incluso en los momentos más difíciles. El conductor pretendió restarle gravedad al asunto y mostrar que, pese al mal momento, se mantenía sereno.

En dicha imagen, que eligió para documentar el momento que atraviesa, se lo pudo apreciar al conductor acostado sobre una camilla, ataviado con el típico camisón de hospital. Y, además, con una vía intravenosa en uno de sus brazos, dejando constancia de su paso por el quirófano ante su cuadro de salud.

Desde la camilla, Rulo dio
Desde la camilla, Rulo dio tranquilidad a sus seguidores

Esta no es la primera sacudida que vive Rulo en lo que va del año. En abril pasado se separó de su pareja, Gabriela Sari, tras once años de relación y una hija en común, Donna, de ocho años. En diálogo con Teleshow, el conductor de Desencriptados en Infobae se limitó a responder: “Estamos separándonos y por respeto y cuidado sobre todo a nuestra hija prefiero no hablar”. Y añadió: “Con Gaby estamos transitando juntos este momento delicado, pero estamos bien”.

La noticia sobre la separación la difundieron previamente en Intrusos (América), donde remarcaron que la ruptura había sido en buenos términos y que ambos estaban enfocados en el cuidado de su hija. “Él no quiere hacer un tema de esto. Están separados y esto ya data de unos meses. Podría ser desde el verano”, contó Paula Varela. “Ellos están bien, se llevan bien. La familia, los más íntimos, son los únicos que ya lo sabían. Cuando le consulté me dijo ‘uy, que garrón, no tenía ganas de que sepa’”, completó la panelista del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

En una nota con Implacables en 2022, Schijman contó cómo conoció a Sari mientras trabajaba en Caiga quien Caiga (CQC). “En Caiga quien caiga yo hacía del ‘periodista básico’. Mi personaje hacía un chiste subido de tono, que hoy no sería muy bien visto en la tele, porque cambió todo”, recordó. “Mientras le decía de sacarse una foto, yo aprovechaba para decirle cosas subidas de tono. El chiste que yo le hice a Gaby era muy zarpado, aún en esa época, tampoco estaba bien aunque hoy está más limitado todo, pero ella se prestó al juego”, afirmó.

En abril pasado, Rulo y
En abril pasado, Rulo y Gabriela dieron por finalizado su relación de 11 años (Instagram)

La historia no empezó allí. “Yo no conocía a todas las personas del medio; fue en esa nota cuando la vi a Gaby por primera vez y, en ese momento, ella estaba en pareja. Pasó un año y la volví a encontrar en otra nota, ahí le pregunté si seguía en pareja, me dijo que no, y empecé a tirotear…”, rememoró sobre el inicio de su romance.

“Yo siempre llevaba un rottweiler en el auto y se lo tiré”, expresó, risueño. Después, logró conseguir el teléfono de Gabriela y la sorprendió llamándola. “Me consiguieron el teléfono y la llamé. Se sorprendió. Fuimos de a poquito, viste como es esto. Salimos unas veces y fue creciendo, convirtiéndose en una historia de amor que siguió con la llegada de Donna”, subrayó.

La llegada de Donna modificó por completo la vida de Rulo y Gabriela. En junio del año pasado, en una entrevista en Somos todas de Infobae, Rulo describió el vínculo cotidiano con su hija. “Disfruto de muchas cosas. Cuando paso tiempo con ella y veo que nos estamos entendiendo, que hay una sinergia, lo disfruto mucho. Porque podemos hacer algo que nos divierte y la estamos pasando bien los dos”, expresó.

Ajeno a los escándalos, acostumbrado a la simpleza y la honestidad, Schijman enfrentó este paso por la clínica con la misma calma y sentido del humor que lo caracteriza, compartiendo con su audiencia tanto los momentos fáciles como los más difíciles.

Temas Relacionados

Darian Rulo SchijmanOperaciónApendicitisConductorQuirófano

Últimas Noticias

Adriana Salgueiro denunció que recibe amenazas de muerte: “Me están por dar un botón antipánico”

La actriz se refirió en Infama a un episodio que vivió cuando realizaba una transmisión de TikTok. Su palabra

Adriana Salgueiro denunció que recibe

Todas las fotos que eligieron Liam y Noel Gallagher para representar su regreso a Argentina con Oasis

La banda británica liderada por los hermanos Gallagher regresó a Buenos Aires tras 16 años de ausencia, reuniendo a 85.000 fanáticos de todas las edades en un concierto cargado de nostalgia, homenajes y clásicos inolvidables

Todas las fotos que eligieron

Majo Martino habló de su renuncia al programa que conducía junto a Diego Ramos: “Él quería hacerlo solo”

La periodista detalló que su renuncia al ciclo de TV Pública se debió a la falta de comodidad y a una dinámica laboral que no funcionó, priorizando su bienestar personal y profesional

Majo Martino habló de su

Juana Repetto explicó el motivo de su reposo durante el embarazo: “No quiero generar alarma”

La actriz explicó en redes sociales las indicaciones especiales que recibió y recomendó a las mujeres que confíen en sus propios médicos al enfrentar situaciones similares

Juana Repetto explicó el motivo

La intimidad de la celebración del casamiento de Coco Sily y Chimi Meza: el saludo especial a Teleshow

La pareja compartió un saludo especial durante su casamiento en Berazategui, agradeciendo la cobertura y mostrando su alegría ante cámaras, rodeados de familiares, amigos y figuras del espectáculo en una fiesta de gran producción

La intimidad de la celebración
DEPORTES
Boca Juniors recibe a Tigre

Boca Juniors recibe a Tigre con el objetivo de ser primero en su zona del Torneo Clausura

Batalla campal y pelea cuerpo a cuerpo con la policía: los videos del escandaloso final entre Deportivo Madryn y Morón

Los dos resultados que necesita River Plate para clasificar a la Copa Libertadores 2026

River empató con Vélez y aún no pudo asegurar su lugar en la Copa Libertadores 2026

Preocupación en River Plate por la lesión de Fabricio Bustos: la historia del juvenil que hizo debutar Gallardo en su lugar

TELESHOW
Adriana Salgueiro denunció que recibe

Adriana Salgueiro denunció que recibe amenazas de muerte: “Me están por dar un botón antipánico”

Todas las fotos que eligieron Liam y Noel Gallagher para representar su regreso a Argentina con Oasis

Majo Martino habló de su renuncia al programa que conducía junto a Diego Ramos: “Él quería hacerlo solo”

Juana Repetto explicó el motivo de su reposo durante el embarazo: “No quiero generar alarma”

La intimidad de la celebración del casamiento de Coco Sily y Chimi Meza: el saludo especial a Teleshow

INFOBAE AMÉRICA

Resultados en vivo elecciones en

Resultados en vivo elecciones en Chile 2025

El impactante momento en que colapsa una mina en la República Democrática del Congo: al menos 32 muertos

Rusia lanzó casi mil drones contra Ucrania en una semana en una de las ofensivas más intensas desde el inicio de la guerra

Haití convocó elecciones presidenciales para 2026 tras casi una década sin votar y en medio de una ola de violencia sin precedentes

Persecución en Venezuela: la dictadura de Nicolás Maduro mantiene secuestrados a 43 ciudadanos extranjeros