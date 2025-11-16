Rulo Schijman fue operado por apendicitis y mostró su foto desde la clínica: “Modo on”

El conductor debió pasar por el quirófano y lo compartió a sus seguidores (Adrián Escandar)

En las últimas horas del sábado Darian Rulo Schijman sorprendió a sus seguidores con una noticia inesperada: el conductor fue internado de urgencia y, fiel a su estilo, decidió comunicarlo de manera directa y transparente desde la clínica, a través de sus redes sociales. La imagen que compartió en sus historias de Instagram llevó tranquilidad a quienes siguen de cerca su día a día, reflejando sin dramatismo su situación de salud.

Desde una camilla y con una vía intravenosa en el brazo, Schijman explicó a su audiencia los motivos de su internación. “Sábado. Apendicitis modo on”, escribió en la foto que subió a sus redes, dejando en claro que el humor sigue siendo su mejor herramienta, incluso en los momentos más difíciles. El conductor pretendió restarle gravedad al asunto y mostrar que, pese al mal momento, se mantenía sereno.

En dicha imagen, que eligió para documentar el momento que atraviesa, se lo pudo apreciar al conductor acostado sobre una camilla, ataviado con el típico camisón de hospital. Y, además, con una vía intravenosa en uno de sus brazos, dejando constancia de su paso por el quirófano ante su cuadro de salud.

Esta no es la primera sacudida que vive Rulo en lo que va del año. En abril pasado se separó de su pareja, Gabriela Sari, tras once años de relación y una hija en común, Donna, de ocho años. En diálogo con Teleshow, el conductor de Desencriptados en Infobae se limitó a responder: “Estamos separándonos y por respeto y cuidado sobre todo a nuestra hija prefiero no hablar”. Y añadió: “Con Gaby estamos transitando juntos este momento delicado, pero estamos bien”.

La noticia sobre la separación la difundieron previamente en Intrusos (América), donde remarcaron que la ruptura había sido en buenos términos y que ambos estaban enfocados en el cuidado de su hija. “Él no quiere hacer un tema de esto. Están separados y esto ya data de unos meses. Podría ser desde el verano”, contó Paula Varela. “Ellos están bien, se llevan bien. La familia, los más íntimos, son los únicos que ya lo sabían. Cuando le consulté me dijo ‘uy, que garrón, no tenía ganas de que sepa’”, completó la panelista del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

En una nota con Implacables en 2022, Schijman contó cómo conoció a Sari mientras trabajaba en Caiga quien Caiga (CQC). “En Caiga quien caiga yo hacía del ‘periodista básico’. Mi personaje hacía un chiste subido de tono, que hoy no sería muy bien visto en la tele, porque cambió todo”, recordó. “Mientras le decía de sacarse una foto, yo aprovechaba para decirle cosas subidas de tono. El chiste que yo le hice a Gaby era muy zarpado, aún en esa época, tampoco estaba bien aunque hoy está más limitado todo, pero ella se prestó al juego”, afirmó.

La historia no empezó allí. “Yo no conocía a todas las personas del medio; fue en esa nota cuando la vi a Gaby por primera vez y, en ese momento, ella estaba en pareja. Pasó un año y la volví a encontrar en otra nota, ahí le pregunté si seguía en pareja, me dijo que no, y empecé a tirotear…”, rememoró sobre el inicio de su romance.

“Yo siempre llevaba un rottweiler en el auto y se lo tiré”, expresó, risueño. Después, logró conseguir el teléfono de Gabriela y la sorprendió llamándola. “Me consiguieron el teléfono y la llamé. Se sorprendió. Fuimos de a poquito, viste como es esto. Salimos unas veces y fue creciendo, convirtiéndose en una historia de amor que siguió con la llegada de Donna”, subrayó.

La llegada de Donna modificó por completo la vida de Rulo y Gabriela. En junio del año pasado, en una entrevista en Somos todas de Infobae, Rulo describió el vínculo cotidiano con su hija. “Disfruto de muchas cosas. Cuando paso tiempo con ella y veo que nos estamos entendiendo, que hay una sinergia, lo disfruto mucho. Porque podemos hacer algo que nos divierte y la estamos pasando bien los dos”, expresó.

Ajeno a los escándalos, acostumbrado a la simpleza y la honestidad, Schijman enfrentó este paso por la clínica con la misma calma y sentido del humor que lo caracteriza, compartiendo con su audiencia tanto los momentos fáciles como los más difíciles.