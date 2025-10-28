Teleshow

Nazarena Di Serio contó la angustiante situación de acoso que padeció: “Me tuvieron que dar el botón antipánico”

La periodista abrió su corazón en una charla sincera, relatando cómo el hostigamiento digital la llevó a tomar medidas extremas y a cuestionar la eficacia de la protección que recibió en ese difícil momento

Nazarena Di Serio relató el acoso digital que sufrió y la necesidad de recibir un botón antipánico para su protección (Video: Instagram)

En una charla donde la sinceridad y la angustia se hicieron presentes, Nazarena Di Serio reveló la pesadilla que vivió a raíz del acoso constante de un desconocido. Durante su streaming Resu en Vivo, la periodista y conductora relató con detalle cómo la situación escaló hasta obligarla a realizar una denuncia y recibir un botón antipánico para su protección.

“Tuve una situación con el botón antipánico, me lo tuvieron que dar porque tenía una persona que, por redes sociales, empezó a mandar cosas al canal. Regalos, regalos, regalos... hasta que un día cae un cuadro con la cara recortada de todos mis amigos y de mi familia”, contó, visiblemente afectada.

El relato estremeció a sus compañeros de programa y a la audiencia. Según explicó, todo comenzó con mensajes reiterados en Instagram, que al principio parecían inofensivos pero se convirtieron en un patrón de hostigamiento cada vez más invasivo. “Cuando las autoridades del canal vieron eso, me dijeron: ‘Ya te vas a hacer la denuncia’. Yo había acabado de dejar de seguir a todos, puse mi Instagram en cero para proteger a mis amigos, porque estaban asustados. Se preguntaban cómo sabía tanto sobre nuestras vidas una persona completamente ajena”, relató.

La periodista denunció que el
La periodista denunció que el hostigamiento comenzó con mensajes en redes sociales y escaló hasta situaciones amenazantes (Foto: Instagram)

La periodista explicó que la situación llegó a un punto en el que ya no podía publicar nada de su vida cotidiana: “No podés arrobar a nadie porque le escriben a mis amigos. Hasta hoy les siguen escribiendo. Si subo una foto con alguien, a esa persona le mandan mensajes preguntando dónde estoy”.

Además, cuestionó el funcionamiento del botón antipánico, una herramienta que, lejos de brindarle tranquilidad, le generó nuevas dificultades: “Yo tenía uno que no era el del celular, era un aparatito. Y ese aparatito tiene una tecnología muy paupérrima. Cuando se quedaba sin señal, capaz iba a un boliche y había un patrullero esperándome afuera. Terminaba siendo más acosada por la policía que por el acosador que me tenía que proteger”.

La periodista también expuso la ineficacia del sistema judicial para actuar en casos de acoso digital: “La justicia en estos casos es bastante pobre. Si no pasa nada, no pueden hacer nada. Te dan un botón antipánico, pero eso no cambia tu vida para bien. No podés ir a ningún lado sola. Subir una foto y decir ‘estoy en Palermo’ ya no lo podés hacer, porque sabés que esa persona puede aparecer”.

La ineficacia del botón antipánico
La ineficacia del botón antipánico y la falta de respuesta judicial agravaron la sensación de inseguridad de la conductora

Di Serio describió con frustración la lógica enfermiza del acosador, que reacciona ante cualquier acción o bloqueo: “No lo entienden, porque aparte te dicen: ‘Bueno, bloquealo’. No podés hacer nada porque la otra persona lo percibe como que es algo personal. Lo escrachás, ‘ay, está interesada en mí’. Lo bloqueas, ‘ay, me lee. Bueno, voy por Twitter’. O sea, a él le gusta, le motiva eso”.

Ante la cantidad de mensajes a modo de comprensión y solidaridad con la periodista, la misma escribió un breve comentario en el clip publicado por el canal para aclarar cómo es la situación actual. “Gracias amores. Fue una experiencia que me tocó vivir hace años, pero que es una realidad de muchas que lamentablemente están solas. Ojalá pronto todo sea mejor”, sintetizó.

Recientemente, cuando se expuso el caso similar de su colega Agustina Peñalva, expresó a través de la red social X: “Estuve en el lugar de Agus. Usé el botón y no se imaginan lo horrible que es tener que alterar toda tu vida por miedo a que un loquito, que cree que por trabajar en la tele puede perseguirte y armarse fantasías en su cabeza, te haga algo. Se minimiza mucho lo angustiante que es. NO ES NO”.

